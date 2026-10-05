Chàng trai hơn 9 tuổi bày tỏ hạnh phúc với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi vừa hoàn thành đêm nhạc đặc biệt tại TP.HCM, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi mang đến loạt tiết mục được đầu tư chỉn chu, trong đó màn kết hợp với diễn viên Bảo Định nhận được sự chú ý đặc biệt.

Mới đây, Bảo Định có chia sẻ đầy cảm xúc về đêm nhạc của Phương Mỹ Chi. Trong chương trình, nam diễn viên 32 tuổi xuất hiện cùng nữ ca sĩ trong tiết mục Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai cùng tái hiện khung cảnh đám cưới trên sân khấu, mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện cảnh đám cưới trên sân khấu.

Chia sẻ về khoảnh khắc đứng chung sân khấu với Phương Mỹ Chi, Bảo Định không giấu được niềm hạnh phúc và sự biết ơn. Nam diễn viên viết: "Mình thật sự xây xẩm vì đêm nhạc hội, không thể thoát ra được. Mình tự hào vì Chi và đồng đội của em đã mang đến một sân khấu mãn nhãn đến quý khán giả yêu thương. Vừa đã tai vừa đã mắt vừa xúc động, cùng ngồi với anh chị em nghệ sĩ mà mình thấy mọi người quẩy hết sức khiến mình vui quá chừng. Đúng là vui như đêm hội".

Đáng chú ý, Bảo Định còn công khai gửi lời nhắn ngọt ngào đến Phương Mỹ Chi sau khi có cơ hội trở thành khách mời trong đêm nhạc. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến Phương Mỹ chi vì đã trao cho anh cơ hội được kết hợp trong lần này.

"Cảm ơn Phương Mỹ Chi đã cho anh một cơ hội, một thử thách và một xúc cảm tuyệt vời khi mời anh trở thành khách mời cho đêm nhạc hội của em. Và cảm ơn team của Chi đã chăm sóc anh và gia đình anh vô cùng chu đáo. Yêu mọi người thật nhiều", nam diễn viên bày tỏ.

Cách nam diễn viên dành nhiều lời khen cho Phương Mỹ Chi cũng như bày tỏ niềm hạnh phúc sau đêm nhạc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người thích thú trước màn tương tác tình cảm của cả hai, đồng thời nhận xét họ có sự ăn ý rõ rệt khi đứng chung sân khấu.

Nhiều khán giả dành sự yêu mến cho Phương Mỹ Chi và Bảo Định.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định từng kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương, vào vai cô dâu - chú rể, cùng thực hiện một đám cưới mang đậm nét đẹp văn hóa Khmer Nam Bộ. Hình ảnh cặp đôi sánh vai, trao cho nhau những khoảnh khắc tình cảm giúp MV tạo được dấu ấn riêng.

Sau MV, màn tái hợp trên sân khấu đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến khán giả thích thú. Từ sản phẩm âm nhạc đến những khoảnh khắc đời thường, cả hai cho thấy sự tự nhiên và ăn ý khi đồng hành cùng nhau. Chính vì vậy, những chia sẻ tình cảm của Bảo Định dành cho Phương Mỹ Chi càng khiến người hâm mộ chú ý.

Tuy nhiên, hiện tại Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Những màn tương tác giữa hai người chủ yếu xuất phát từ công việc và các dự án nghệ thuật chung. Vì vậy, khán giả vẫn dành sự quan tâm theo hướng yêu thích sự kết hợp của cả hai trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp tình cảm, ăn ý trong MV THiên Đường Với Người Thương.

Ngoài đời, Phương Mỹ Chi và Bảo Định có tương tác thân thiết, gần gũi.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc và liên tục có những bước tiến đáng chú ý. Nữ ca sĩ cũng kín tiếng trong chuyện tình cảm, hiếm khi chia sẻ về đời tư trước công chúng.

Trong khi đó, Bảo Định tiếp tục hoạt động nghệ thuật và nhận được sự chú ý qua những màn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ. Sự đồng điệu trong âm nhạc và hình ảnh của cả hai vì thế vẫn là chủ đề được khán giả đặc biệt quan tâm.