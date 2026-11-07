Chàng trai Hàn nên duyên với cô gái Việt sau lần lạc đường ở phố cổ

Tháng 2/2023, trong chuyến du lịch Việt Nam, Sim Chang Bo (Seoul, Hàn Quốc) bị lạc khi đi dạo quanh phố cổ Hà Nội. Thấy Nguyễn Bích Phượng (sinh năm 2002, quê Tuyên Quang) đứng bên đường, anh tiến lại hỏi lối đến một cửa hàng quần áo.

Sau khi chỉ đường, Phượng vui vẻ nói: "Tôi là thổ địa ở đây đấy! Nếu bạn muốn tìm hiểu những quán ăn ngon, địa điểm mua sắm hay quán cà phê đẹp thì có thể hỏi tôi nhé!".

Hai người trao đổi tài khoản Instagram rồi giữ liên lạc. Khi ấy, Phượng không nghĩ cuộc gặp ngắn ngủi sẽ mở đầu cho những chuyến đi cùng nhau, rồi một cuộc hôn nhân.

"Tôi cũng không ngờ người đàn ông mình chỉ đường ngày hôm ấy giờ lại trở thành ông xã", Phượng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chuyến đi kéo dài hơn hai tháng

Trong lần đầu gặp mặt, Phượng ấn tượng với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi của Chang Bo. Khi biết anh đã 30 tuổi, cô bất ngờ vì trước đó nghĩ người đối diện vẫn là sinh viên đại học.

Chang Bo cũng có ấn tượng tương tự về cô gái Việt.

"Phượng là cô gái thật dễ thương và đáng yêu. Vì cô ấy trông quá trẻ nên tôi đã nghi ngờ không biết cô ấy đã đủ tuổi thành niên hay chưa, thậm chí còn yêu cầu cô ấy cho xem căn cước công dân có ghi ngày tháng năm sinh", anh nhớ lại.

Qua những cuộc trò chuyện, cả hai nhận ra cùng thích đi xe máy, khám phá những vùng đất mới và tìm hiểu cuộc sống địa phương.

Thời điểm ấy, Chang Bo đã đến Hạ Long, Ninh Bình và một số điểm quanh Hà Nội. Biết anh chỉ còn khoảng một tuần ở Việt Nam nhưng chưa có kế hoạch tiếp theo, Phượng gợi ý: "Hay là mình đi Mộc Châu bằng xe máy nhé!".

Sở thích đi du lịch đã kết nối Chang Bo và Phượng.

Hai người xuất phát từ giữa trưa, đến tối mới tới Mộc Châu. Hành trình kéo dài khoảng 8 tiếng vì cả hai thường xuyên dừng chụp ảnh, ngắm cảnh và thay phiên lái xe. Đến nơi, biết Chang Bo chưa từng ăn cá tầm, Phượng dẫn anh đi thưởng thức.

Sau chuyến đi, Chang Bo trở về Hàn Quốc. Suốt 2-3 tháng xa nhau, họ vẫn thường xuyên trò chuyện và lên kế hoạch cho một hành trình dài hơn: đi xuyên Việt bằng xe máy.

Khi đó, Phượng đã nghỉ việc sau một thời gian đi làm. Cả hai đều có tiền tiết kiệm và muốn dành thời gian đi du lịch khi còn trẻ. "Bắt đầu từ TP.HCM, tôi và anh vượt qua các tỉnh thành và kết thúc tại Tuyên Quang, hành trình kéo dài hơn 2 tháng rất vui", Phượng nhớ lại.

Những ngày đồng hành giúp họ hiểu thêm về nhau, nhất là khi một trong hai gặp khó khăn. Phượng nhớ lần đến Tuy Hòa, Chang Bo bị sốt cao vào khoảng 23h, khi các hiệu thuốc gần nơi ở đều đã đóng cửa. Cô đi tìm thuốc, rồi gõ cửa hỏi những gia đình gần khách sạn. Được người dân giúp đỡ, Phượng mới bớt lo lắng.

Sau hành trình, Chang Bo nhận ra tình cảm dành cho người bạn đồng hành. Sự quan tâm của Phượng khiến anh muốn tiến xa hơn. Anh ngỏ lời và được cô đồng ý hẹn hò.

Tháng 8/2023, Chang Bo ra mắt bố mẹ Phượng. Đây là lần đầu con gái đưa bạn trai về nhà, lại là người nước ngoài, nên gia đình không tránh khỏi bất ngờ, lo lắng.

Trong 2-3 tuần ở lại, Chang Bo cùng ăn uống, sinh hoạt với gia đình bạn gái. Sự hòa đồng, chân thành và việc không kén món Việt giúp anh dần nhận được thiện cảm, sự ủng hộ của bố mẹ Phượng.

Cặp đôi tổ chức đám cưới 2 lần ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Cuộc sống chung ở Seoul

Sau lần ra mắt, cặp đôi tiếp tục dành khoảng 2-3 tháng đi du lịch Lào, Thái Lan và Campuchia. Những hành trình mang đến nhiều kỷ niệm, song cũng có lúc khiến cả hai lo lắng cho nhau.

Trong chuyến du lịch Campuchia, Chang Bo mắc sốt xuất huyết. Theo lời kể của cặp đôi, anh bị bệnh suốt một tuần, sụt khoảng 5 kg. Phượng ở bên chăm sóc cho đến khi anh hồi phục.

Qua những lần đau ốm, gặp sự cố nơi xa lạ, cả hai thêm tin tưởng vào người bạn đồng hành. Tháng 7/2024, họ đăng ký kết hôn.

"Trải qua nhiều khó khăn, tôi càng trân trọng Phượng hơn. Hơn nữa, một người anh mà tôi rất kính trọng cũng khuyên hãy kết hôn với Phượng vì cô ấy là người rất tốt. Tôi tin vào điều đó", Chang Bo chia sẻ.

Phượng hiện sống cùng chồng và bố mẹ chồng tại Seoul.

Bố mẹ Chang Bo sau đó sang Việt Nam gặp gia đình Phượng. Trước cuộc gặp, ông bà đã theo dõi kênh YouTube ghi lại những chuyến đi của hai người nên phần nào hiểu và có thiện cảm với con dâu.

Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Hàn Quốc trước, sau đó làm tiệc ở Việt Nam. Gần 10 người thân của chú rể sang Tuyên Quang chung vui. Theo Phượng, mọi người bất ngờ trước không khí náo nhiệt của đám cưới quê kéo dài hai ngày, từ lúc dựng rạp, chuẩn bị đến khi làm lễ, đãi khách.

Hiện Phượng sống cùng chồng và bố mẹ chồng tại Seoul. Sau khoảng hai năm chuyển đến Hàn Quốc, cô dần quen với cuộc sống mới nhờ sự hỗ trợ của gia đình.

Những ngày đầu, mẹ chồng hướng dẫn cô sinh hoạt, đưa đi mua sắm và giúp giải quyết các khó khăn. Sự quan tâm ấy khiến Phượng cảm thấy được đón nhận khi sống xa nhà.

Từ khi kết hôn, Phượng đã về Việt Nam thăm gia đình khoảng 6 lần. Những chuyến về nhà giúp cô vơi nỗi nhớ, trong khi cuộc sống ở Seoul có chồng và bố mẹ chồng bên cạnh.

"Thi thoảng nhớ lại, tôi rất biết ơn vì năm đó đã chỉ đường cho anh ở phố cổ. Nhờ đó mà tôi gặp được người đàn ông của đời mình", Phượng tâm sự.

An Chi