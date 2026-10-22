Chàng trai gom hơn 1 tỷ đồng tiền sính lễ, cô gái vẫn khó chịu vì một điều trong ngày đính hôn

Một chàng trai 25 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) chấp nhận vay mượn người thân, bạn bè để chuẩn bị 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng) tiền sính lễ theo yêu cầu của bạn gái. Tuy nhiên, trong ngày đính hôn, anh tiếp tục rơi vào tình huống khó xử khi cô gái phát hiện năm món vàng và hai viên kim cương đã thỏa thuận trước đó vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên tranh luận về sính lễ và những điều kiện vật chất trong hôn nhân

Theo bài viết được đăng tải trên Sohu, chàng trai trong câu chuyện năm nay 25 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh chỉ học hết cấp hai rồi nghỉ học để theo một người thợ trong làng học nghề sửa chữa ô tô. Sau nhiều năm làm việc, anh tích góp kinh nghiệm và mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ. Công việc kinh doanh chưa thực sự phát đạt, nhưng cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập tương đối ổn định.

Khi con trai đến tuổi lập gia đình, gia đình bắt đầu tìm kiếm đối tượng phù hợp thông qua mai mối. Cô gái được giới thiệu sống tại một ngôi làng gần đó, có bằng cao đẳng và đang làm việc cho một công ty trong thành phố với mức lương khoảng 3.500 nhân dân tệ mỗi tháng.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, chàng trai đã có thiện cảm với ngoại hình của cô gái. Anh nhanh chóng nảy sinh tình cảm và hy vọng mối quan hệ có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, dường như cô gái không thực sự hài lòng với buổi gặp mặt này. Những câu hỏi đầu tiên của cô tập trung vào công việc và thu nhập của đối phương.

Khi biết chàng trai đang điều hành một cửa hàng sửa chữa ô tô, cô gái tỏ ra không mấy vui vẻ. Thậm chí, cô còn có lời nhận xét thiếu thiện chí về nghề nghiệp của anh. Điều này khiến chàng trai thoáng bối rối, nhưng anh vẫn cố gắng giải thích rằng công việc kinh doanh có thể mang lại thu nhập hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng khi thuận lợi.

Để thể hiện sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chàng trai còn chủ động nói rằng nếu hai người kết hôn, anh sẵn sàng giao toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý. Sau đó, thái độ của cô gái mới phần nào dịu lại.

Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi cô gái đưa ra những điều kiện cụ thể cho việc kết hôn. Theo đó, nhà trai phải chuẩn bị 300.000 nhân dân tệ tiền sính lễ, đồng thời có thêm năm món vàng và hai viên kim cương. Cô nhấn mạnh số tiền sính lễ không được thiếu dù chỉ một xu.

Yêu cầu này khiến chàng trai không khỏi lo lắng. Dù có cửa hàng riêng, anh mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, chưa tích lũy được nhiều tài sản. Với điều kiện kinh tế hiện tại, việc chuẩn bị một khoản tiền lớn cùng số trang sức có giá trị không phải chuyện dễ dàng. Anh thử thương lượng, cho rằng mức sính lễ 300.000 nhân dân tệ cao hơn đáng kể so với con số khoảng 180.000 nhân dân tệ mà anh cho là phổ biến tại địa phương. Tuy nhiên, cô gái không đồng ý giảm yêu cầu và cho rằng bản thân xứng đáng với số tiền đã đưa ra.

Cuối cùng, vì quá mong muốn tiến tới hôn nhân, chàng trai vẫn quyết định chấp nhận những điều kiện này.

Để đáp ứng yêu cầu của cô gái, gia đình chàng trai phải nhờ cậy người thân, bạn bè, gom góp tiền trong thời gian dài. Việc chuẩn bị đủ 300.000 nhân dân tệ trở thành một gánh nặng đáng kể đối với gia đình vốn không quá dư dả.

Khi ngày đính hôn chính thức đến, chàng trai cẩn thận chuẩn bị sính lễ, trang trí địa điểm và mang hoa đến tặng bạn gái. Anh hy vọng buổi lễ sẽ diễn ra thuận lợi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người.

Thế nhưng, không khí vui vẻ nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi vấn đề trang sức.

Cô gái nhận ra năm món vàng và hai viên kim cương đã thỏa thuận trước đó vẫn chưa xuất hiện. Cô lập tức hỏi chàng trai liệu anh có chuẩn bị những món đồ này hay không. Trước câu hỏi của bạn gái, chàng trai giải thích rằng gia đình đã thực sự gặp khó khăn khi xoay xở khoản tiền sính lễ. Anh đề nghị hai người cùng đi mua trang sức sau buổi lễ. Tuy nhiên, lời giải thích này không thể khiến cô gái nguôi giận.

Cô cho rằng chàng trai không thực hiện đúng những gì đã hứa. Trước sự chứng kiến của người thân hai bên, cô bày tỏ sự thất vọng, thậm chí đặt câu hỏi tại sao bản thân lại lựa chọn ở bên anh.

Trong khi đó, chàng trai rơi vào tình huống khó xử. Sau khi gia đình đã phải vay mượn để chuẩn bị khoản sính lễ lớn, anh vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu còn lại. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục thực hiện nghi thức cầu hôn như dự định ban đầu. Cuối cùng, cô gái chấp nhận lời cầu hôn. Tuy nhiên, theo mô tả trong bài viết, thái độ miễn cưỡng của cô khiến bầu không khí đáng lẽ phải vui vẻ trở nên gượng gạo.

Thay vì là khoảnh khắc đánh dấu sự khởi đầu hạnh phúc của đôi trẻ, buổi đính hôn lại để lại nhiều băn khoăn về sự khác biệt trong quan điểm tài chính và kỳ vọng của hai người đối với cuộc sống hôn nhân.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình với cách hành xử của cô gái. Một số người cho rằng chàng trai đã thể hiện thiện chí khi cố gắng đáp ứng khoản sính lễ lên tới 300.000 nhân dân tệ, trong khi gia đình anh không có điều kiện kinh tế quá dư dả.

Theo những ý kiến này, việc liên tục đặt ra các yêu cầu vật chất có thể khiến cuộc sống sau hôn nhân trở nên nặng nề. Đặc biệt, nếu gia đình nhà trai phải vay mượn để tổ chức đám cưới, khoản nợ đó vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tài chính của đôi vợ chồng trẻ trong những năm đầu chung sống.

Một số người thậm chí cho rằng thái độ của cô gái trong ngày đính hôn là dấu hiệu đáng lo ngại. Theo họ, nếu hai người đã gặp khó khăn trong việc thống nhất những vấn đề tiền bạc trước khi cưới, những bất đồng tương tự có thể tiếp tục xuất hiện khi cùng nhau xây dựng gia đình.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần nhìn nhận sự việc từ cả hai phía. Nếu chàng trai đã đồng ý chuẩn bị năm món vàng và hai viên kim cương, anh cũng cần có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận. Việc cô gái thất vọng khi nhận ra những món đồ đã thống nhất chưa được chuẩn bị là điều có thể hiểu được.

Dẫu vậy, vấn đề đáng quan tâm không chỉ nằm ở việc ai đúng, ai sai trong câu chuyện này, mà còn ở cách hai người trao đổi và giải quyết những khác biệt về tài chính. Một thỏa thuận quan trọng trước hôn nhân cần được thống nhất rõ ràng dựa trên khả năng thực tế của cả hai gia đình, thay vì để một bên phải cố gắng đáp ứng những điều kiện vượt quá khả năng của mình.

Trên thực tế, sính lễ là một phong tục tồn tại ở nhiều địa phương tại Trung Quốc, mang ý nghĩa thể hiện sự trân trọng và thiện chí của gia đình chú rể đối với cô dâu. Tuy nhiên, khi giá trị sính lễ trở thành tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một người đàn ông hoặc một cuộc hôn nhân, ý nghĩa ban đầu của phong tục này có thể bị lu mờ.

Với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, khoản tiền hàng trăm nghìn nhân dân tệ không đơn thuần là một món quà trong ngày cưới, mà còn có thể trở thành áp lực kéo dài. Nếu phải vay nợ để đáp ứng các yêu cầu vật chất, đôi trẻ có nguy cơ bắt đầu cuộc sống chung với những lo toan tài chính thay vì tập trung xây dựng tương lai.

Điều đó không có nghĩa những yêu cầu về sính lễ hay trang sức đều không hợp lý. Mỗi gia đình có quan niệm và phong tục riêng, nhưng các thỏa thuận cần dựa trên sự tự nguyện, minh bạch và khả năng thực tế. Quan trọng hơn, cả hai bên cần thống nhất trước khi đưa ra quyết định kết hôn.

Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân bền vững không thể chỉ được bảo đảm bằng số tiền sính lễ hay giá trị của những món trang sức. Sự tôn trọng, thấu hiểu và khả năng cùng nhau vượt qua khó khăn mới là những yếu tố có ý nghĩa lâu dài.

Câu chuyện về chàng trai Hà Nam chật vật chuẩn bị 300.000 nhân dân tệ tiền sính lễ vì thế không chỉ dừng lại ở tranh cãi quanh những yêu cầu vật chất. Nó còn đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi hai người quyết định đi cùng nhau trong cuộc đời, điều gì mới thực sự quan trọng - những gì họ có thể trao cho nhau về vật chất, hay sự sẵn lòng chia sẻ trách nhiệm và khó khăn trên chặng đường phía trước?