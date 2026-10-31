Chàng trai Gia Rai bỏ phố về quê, làm video cuộc sống bình dị

Kpă Sa (sinh năm 1996, người Gia Rai, ở phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai) từng theo học ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó làm pha chế, phụ bếp tại TP HCM. Không quen với nhịp sống hối hả, đông đúc nơi phố thị, năm 2019, anh quyết định trở về quê nhà.

Sống cùng bố mẹ, Kpă Sa phụ giúp gia đình việc đồng áng, đồng thời bắt tay cải tạo khoảng đất trống phía sau nhà thành khu vườn theo ý tưởng riêng. Những video ghi lại cảnh làm vườn, nấu ăn và sinh hoạt thường ngày của anh dần nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Kpă Sa kể về quyết định trở về quê, cuộc sống bên gia đình và hành trình làm video từ những công việc thường ngày.

Quãng thời gian sống xa nhà giúp Kpă Sa có thêm trải nghiệm, hiểu hơn về cuộc sống bên ngoài. Tuy nhiên, anh cho biết những trải nghiệm ấy không ảnh hưởng đến quyết định trở về quê.

“Đi xa để có trải nghiệm về cuộc sống, biết thế giới bao la rộng lớn như thế nào chứ không ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi. Tôi chọn về quê để có cuộc sống bình yên bên gia đình”, Kpă Sa chia sẻ.

Quyết định trở về được gia đình đón nhận. Anh nói: “Gia đình vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi, ba mẹ hạnh phúc khi con được đoàn tụ với gia đình”.

Khu vườn Kpă Sa chăm chút nằm trên mảnh đất rộng 480 m² của gia đình. Trước đây, nơi này có căn nhà sàn ba gian. Năm 2005, bố mẹ anh xây thêm căn nhà cấp 4 rộng hơn 100 m² bên cạnh. Đến năm 2012, nhà sàn được dỡ bỏ, khoảng đất trống rộng 360 m² được tận dụng để trồng rau, chăn nuôi gia súc.

Năm 2019, Kpă Sa bắt đầu sắp xếp, cải tạo khu đất thành khu vườn theo ý tưởng của mình. Anh dành thời gian chăm sóc cây cối, trồng rau củ và phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.

Khi chia sẻ về quan niệm thành công, Kpă Sa cho biết điều quan trọng nhất với anh là được sống cùng gia đình, phụ giúp bố mẹ và san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Hạnh phúc theo anh còn là được làm những điều mình yêu thích, sống giữa khung cảnh làng quê và nhận được sự yêu mến của mọi người.

Những công việc thường ngày tại quê nhà trở thành nội dung Kpă Sa ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Anh cho biết muốn giới thiệu cuộc sống ở quê đến những người đang sống xa quê hương.

“Tôi quay video để chia sẻ cuộc sống của mình thường ngày và muốn lan tỏa đến mọi người những điều bình yên nơi quê nhà. Nơi mà người con xa quê hương có thể nhìn qua những thước phim hình ảnh của tôi”, anh nói.

Việc làm video cũng mang đến cho Kpă Sa những cơ hội mới. Nhắc đến phản hồi khiến mình bất ngờ nhất, anh chia sẻ: “Phản hồi mà tôi bất ngờ nhất là được nhãn hàng mời hợp tác. Thật sự rất hạnh phúc”.

Khi nghĩ đến việc phát triển kênh theo hướng chuyên nghiệp, Kpă Sa vẫn muốn duy trì cách làm nội dung gần gũi với cuộc sống thường ngày.

“Để đáp ứng nhu cầu của khán giả, tôi chỉ nghĩ cứ là chính mình, có góc quay gần gũi với mọi người, bình dị chân chất, khiến người xem thoải mái với những điều tôi làm là một thành công trong lòng khán giả rồi”, anh cho biết.

Thời gian tới, Kpă Sa dự định trồng thêm rau củ, tiếp tục cải tạo và chăm chút khu vườn để có thêm hình ảnh chia sẻ với khán giả.

Gửi lời nhắn đến những người trẻ đang tìm hướng đi cho riêng mình, anh nói: “Từ trải nghiệm cá nhân, tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ hãy cứ là chính mình, làm những điều mình thích và hãy vẽ cho cuộc sống của mình thêm thật nhiều màu sắc, để cuộc sống của bạn luôn rực rỡ theo cách mình đã chọn”.