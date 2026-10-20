Chàng trai Gen Z ghi lại vẻ đẹp Hà Giang qua video du lịch

Lên ý tưởng trước chuyến đi, ghi hình bằng điện thoại

Tùng Đỗ (25 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn gồm 6 người thực hiện chuyến đi khám phá Hà Giang. Video đăng tải trên TikTok và Facebook ghi lại hình ảnh tại nhiều địa danh như sông Nho Quế, Đồng Văn, Mèo Vạc, làng Lô Lô Chải, đèo Mã Pí Lèng và cao nguyên đá Đồng Văn.

Video du lịch Hà Giang do Tùng Đỗ thực hiện, ghi lại hành trình khám phá cùng nhóm bạn.

Nhóm di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang bằng xe cabin đôi, sau đó thuê xe máy để chủ động khám phá các điểm đến. Mỗi ngày, cả nhóm đi hơn 100 km, vừa trải nghiệm những cung đường miền núi, vừa ghi lại cảnh đẹp trên hành trình.

Toàn bộ video được quay bằng điện thoại. Dù không sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, Tùng Đỗ đã chuẩn bị kịch bản trước chuyến đi, từ địa điểm, trang phục đến góc quay và cách ghi hình. Trong quá trình di chuyển, nhóm cũng linh hoạt ghi lại những cảnh đẹp bắt gặp trên đường.

Lý giải về việc lựa chọn Hà Giang, Tùng Đỗ cho biết, anh yêu thích du lịch khám phá và đã trải nghiệm nhiều địa điểm trong nước, từ thành phố, vùng biển đến các vùng núi như Sa Pa, Mộc Châu và Tà Xùa. Hà Giang là điểm đến tiếp theo anh muốn khám phá.

Với Tùng Đỗ, Hà Giang gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những dãy núi đá nối tiếp nhau, cùng các cung đường đèo uốn lượn giữa núi rừng. Sự đa dạng của cảnh sắc nơi đây khiến mỗi chặng đường đều mang đến những trải nghiệm riêng, đồng thời tạo nên nhiều góc quay đẹp để anh cùng nhóm bạn ghi lại và chia sẻ với mọi người.

Sông Nho Quế là một trong những điểm đến được ghi lại trong video của Tùng Đỗ.

Theo lời tư vấn của người dân địa phương, tháng 10 và tháng 11 là thời điểm đẹp, thu hút đông du khách. Với Tùng Đỗ, vùng đất này có nhiều địa danh nổi tiếng và những cung đường đáng trải nghiệm. Anh muốn tranh thủ thời gian tuổi trẻ để khám phá, đồng thời lưu lại hình ảnh về cảnh sắc nơi đây.

“À Lôi” và mong muốn giới thiệu vẻ đẹp vùng cao

Video sử dụng ca khúc À Lôi của rapper Double2T và nhà sản xuất âm nhạc Masew làm nhạc nền. Những cảnh quay được kết nối theo nhịp nhạc, tạo nên cách kể chuyện trẻ trung, phù hợp với hình thức video du lịch trên mạng xã hội.

Tùng Đỗ cho biết anh ấn tượng với cách Double2T đưa bản sắc quê hương vào âm nhạc hiện đại. Qua rap và những chất liệu văn hóa miền núi, nam rapper cho thấy văn hóa vùng cao có thể đến gần hơn với khán giả trẻ, mang màu sắc riêng mà không bị giới hạn bởi những định kiến cũ.

Việc lựa chọn À Lôi vì thế không chỉ nhằm tạo nhịp điệu cho video mà còn thể hiện mong muốn kết hợp âm nhạc với cảnh sắc để giới thiệu vùng cao theo cách gần gũi với người trẻ.

Với Tùng Đỗ, mỗi người đều có thể góp phần giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước theo cách riêng. Khi có cơ hội đặt chân đến những vùng đất đẹp, mọi người có thể ghi lại hình ảnh và chia sẻ với bạn bè trong nước cũng như quốc tế.

Làng Lô Lô Chải là điểm dừng chân trong hành trình khám phá vùng cao của nhóm bạn.

Mỗi du khách có thể góp phần quảng bá du lịch

Sau khi đăng tải trên TikTok và Facebook, video của Tùng Đỗ thu hút hàng nghìn lượt xem cùng nhiều lượt tương tác. Người xem để lại câu hỏi về lịch trình, phương tiện di chuyển, địa điểm ăn uống và nơi nghỉ ngơi khi đến Hà Giang. Những trao đổi này cho thấy video không chỉ được xem như một sản phẩm lưu giữ kỷ niệm mà còn cung cấp thông tin tham khảo cho người đang lên kế hoạch du lịch.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh chia sẻ trải nghiệm phổ biến, việc quảng bá điểm đến không còn chỉ là nhiệm vụ của các đơn vị du lịch hay những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Một video quay bằng điện thoại, những bức ảnh chân thực hay kinh nghiệm được chia sẻ sau chuyến đi đều có thể giúp nhiều người biết đến một vùng đất.

Theo Tùng Đỗ, mỗi người đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch” bằng cách giới thiệu những nơi mình đã trải nghiệm. Thông qua TikTok, Facebook và các nền tảng trực tuyến, hình ảnh cảnh quan, con người và văn hóa địa phương có cơ hội tiếp cận cộng đồng rộng hơn, trong đó có bạn bè quốc tế.

Một cô gái trong trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, bên cung đường đèo Mã Pí Lèng, Hà Giang.

Điều quan trọng là nội dung cần chân thực, cung cấp thông tin hữu ích và tôn trọng văn hóa bản địa. Khi cảnh đẹp đi cùng những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế, video không chỉ khơi gợi mong muốn khám phá mà còn giúp người xem có thêm cơ sở chuẩn bị cho chuyến đi.

Từ hành trình cùng nhóm bạn, Tùng Đỗ đã lưu lại những trải nghiệm ở Hà Giang bằng hình ảnh và âm nhạc. Câu chuyện của anh cũng cho thấy một chuyến đi cá nhân, nếu được chia sẻ đúng cách, có thể trở thành cơ hội để giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam đến nhiều người hơn.

Ảnh: NVCC