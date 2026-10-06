'Chàng trai đường phố' và tình yêu với nhạc Bolero

Từ những nẻo đường mưu sinh…

Mạnh Nguyên sinh năm 1994, tên thật là Nguyễn Văn Mến. Trước khi được khán giả biết đến qua truyền hình, Mạnh Nguyên từng có nhiều năm gắn bó với công việc bán kẹo kéo và ca hát trên đường phố. Mạnh Nguyên cho biết, mình đã có khoảng 12 năm bán kẹo kéo và gần 15 năm làm nghề lái xe. Chính những năm tháng bươn chải ấy đã giúp Nguyên có thêm trải nghiệm sống và cảm xúc để đưa vào từng câu hát.

Với Mạnh Nguyên, âm nhạc không đơn thuần là một nghề. Những sân khấu bình dân, những buổi biểu diễn giữa đời thường và những ngày rong ruổi mưu sinh đã trở thành một phần trong hành trình theo đuổi giấc mơ ca hát.

Gia đình Mạnh Nguyên có truyền thống biểu diễn đường phố. Cha anh là “nghệ sĩ đường phố” Mạnh Thường, từng tham gia chương trình Tình Bolero Hoan Ca. Tình yêu dành cho dòng nhạc trữ tình, bolero vì thế được nuôi dưỡng trong gia đình và tiếp tục được Mạnh Nguyên theo đuổi theo cách riêng của mình.

Quyết định đặt cược cho giấc mơ âm nhạc

Bước ngoặt lớn đến khi Mạnh Nguyên quyết định tham gia Solo cùng Bolero 2017. Mạnh Nguyên kể, lúc đó vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh đã bán xe để đầu tư cho cuộc thi, xem đây như một cơ hội để thử sức và thay đổi con đường nghệ thuật của mình.

Hành trình của Mạnh Nguyên tại chương trình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Anh phải cạnh tranh với hàng nghìn thí sinh để tiến sâu vào những vòng cuối. Mùa thi năm đó có gần 25.000 thí sinh tham gia, và Mạnh Nguyên là một trong ba gương mặt cuối cùng bước vào đêm chung kết cùng Thiên Bảo và Nguyên Trung.

Đêm đăng quang Solo Cùng Bolero 12/2/2018. Mạnh Nguyên (chính giữa) đạt giải cao nhất trong cuộc thi

Trong đêm chung kết diễn ra ngày 12/2/2018, Mạnh Nguyên lựa chọn ca khúc “Mùa mưa đi qua” của nhạc sĩ Hà Phương cho phần thi đơn ca. Đây là ca khúc có ý nghĩa đặc biệt với anh. Những năm tháng rong ruổi bán kẹo kéo, nhiều lần phải mưu sinh giữa những cơn mưa đã trở thành chất liệu cảm xúc để Mạnh Nguyên thể hiện bài hát. Cha anh cũng chính là người tư vấn để anh lựa chọn ca khúc này.

Trên sân khấu chung kết, Mạnh Nguyên gây chú ý với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào cùng phong cách biểu diễn điềm đạm, tự nhiên. Kết thúc hai phần thi, Mạnh Nguyên đạt 59,5 điểm, giành vị trí cao nhất và trở thành Quán quân nam đầu tiên của Solo cùng Bolero. Thiên Bảo đạt 58,5 điểm, giành Á quân 1; Nguyên Trung đạt 58,25 điểm và nhận Á quân 2.

Mạnh Nguyên và cha mình – “nghệ sĩ đường phố” Mạnh Thường

Chiến thắng của Mạnh Nguyên không chỉ mang ý nghĩa về một danh hiệu. Câu chuyện của anh tạo sự đồng cảm bởi phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài của người nghệ sĩ đường phố.

Từ một người từng hát để mưu sinh, Mạnh Nguyên đã có cơ hội đứng trên sân khấu truyền hình và được hàng triệu khán giả biết đến. Báo chí thời điểm đó gọi anh bằng hình ảnh “chàng trai kẹo kéo” – một cách gọi gắn với hành trình đặc biệt trước khi anh bước lên sân khấu chuyên nghiệp.

Giữ tình yêu với dòng nhạc trữ tình

Nhiều năm sau dấu mốc Solo cùng Bolero 2017, hình ảnh Mạnh Nguyên vẫn gắn với dòng nhạc bolero và những ca khúc trữ tình giàu cảm xúc.

Điều làm nên dấu ấn của Mạnh Nguyên không chỉ nằm ở danh hiệu Quán quân mà còn ở câu chuyện phía sau người ca sĩ: một người từng đứng giữa những sân khấu đời thường, đi qua những ngày tháng mưu sinh và cuối cùng có cơ hội chạm tới giấc mơ lớn hơn. Với Mạnh Nguyên, những năm tháng rong ruổi trên đường phố có lẽ cũng chính là “trường học” đặc biệt, nơi anh tích lũy trải nghiệm để mang những cảm xúc chân thật nhất vào âm nhạc.