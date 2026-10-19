Chàng trai đưa món ăn truyền thống Ê Đê nổi tiếng khắp cõi mạng

Những ngày gần đây, các video ghi lại cảnh anh Nguyễn Văn Dũng bán vếch bò được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, TikTok. Hình ảnh chàng trai trẻ tất bật chuẩn bị món ăn, mang hàng đến nhiều địa điểm và được khách hàng chờ đón khiến nhiều người tò mò, tìm đến thưởng thức.

Không chỉ muốn khám phá hương vị món ăn truyền thống của người Ê Đê, nhiều thực khách còn bày tỏ sự đồng cảm, mong muốn tiếp sức cho hành trình khởi nghiệp của anh.

Đưa món ăn truyền thống lên mạng

Sinh ra và lớn lên tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, nơi có đông đồng bào Ê Đê sinh sống, anh Dũng có nhiều bạn bè, hàng xóm là người Ê Đê. Từ nhỏ, anh đã được thưởng thức món vếch bò do những người hàng xóm chế biến. Hương vị đặc trưng của món ăn trở thành một phần ký ức tuổi thơ của chàng trai trẻ.

Vếch bò là món ăn truyền thống của người Ê Đê, được chế biến từ da bò, lòng bò cùng các loại gia vị tạo nên hương vị đặc trưng, trong đó có vị đắng riêng biệt. Với người đã quen ăn, đây là món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực bản địa; với nhiều người khác, món ăn đem đến trải nghiệm mới lạ.

Chàng trai đưa ẩm thực và văn hóa của người Ê Đê đến rộng rãi người dân.

Mong muốn nhiều người biết đến nét văn hóa ẩm thực của quê hương, anh Dũng quyết định bắt đầu bán vếch bò. Anh cho biết, tay nghề của mình vẫn còn hạn chế so với những người có nhiều năm kinh nghiệm, vì vậy luôn cố gắng học hỏi, điều chỉnh cách chế biến để phù hợp hơn với khẩu vị thực khách.

Trong quá trình nấu, anh giảm bớt một số loại gia vị để vị đắng nhẹ hơn, giúp những người lần đầu thưởng thức cũng dễ đón nhận món ăn.

Mỗi ngày, anh bán khoảng 80-100 bịch vếch bò, giá từ 15.000-20.000 đồng/bịch. Để chuẩn bị món ăn, anh phải dậy sớm đi mua da bò, lòng bò cùng các nguyên liệu cần thiết. Công đoạn chế biến mất khoảng 5-6 giờ.

Món vếch bò được sơ chế rất kì công.

Ban đầu, anh Dũng chỉ dự định bán tại xã Ea Ktur để phục vụ người dân địa phương. Tuy nhiên, những video ghi lại quá trình chuẩn bị và bán hàng được anh đăng tải trên Facebook cá nhân bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều người để lại bình luận, nhắn tin anh mang vếch bò đến những địa phương khác trong tỉnh Đắk Lắk để có dịp thưởng thức.

Đáp lại sự quan tâm này, anh Dũng lần lượt mang món ăn đến bán tại quảng trường Phước An (xã Krông Pắc), phường Buôn Ma Thuột, phường Ea Kao… Mỗi lần xuất hiện, anh đều nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, có người còn đến sớm để chờ mua.

“Trước mỗi buổi bán, tôi đều thông báo địa điểm trên Facebook cá nhân để mọi người biết. Vì vậy, có nhiều khách đến từ sớm, đứng chờ tôi tại điểm hẹn”, anh Dũng chia sẻ.

Khách hàng ủng hộ trên hành trình khởi nghiệp

Ít ai biết rằng, trước khi bắt đầu bán vếch bò, anh Dũng từng mở quán ăn tại tỉnh Lâm Đồng. Khi công việc đang dần ổn định, anh không may mắc bệnh, buộc phải tạm dừng kinh doanh để tập trung điều trị.

Sau khi sức khỏe ổn định, anh quyết định bắt đầu lại với món ăn quen thuộc từ tuổi thơ. Mỗi lần đi bán, anh thường quay video đăng lên Facebook cá nhân, vừa lưu lại những khoảnh khắc trong công việc, vừa ghi dấu hành trình khởi nghiệp của mình.

Nhiều người dân đến ủng hộ chàng trai trẻ khởi nghiệp.

Những video không cầu kỳ, chủ yếu ghi lại cảnh chuẩn bị món ăn và các buổi bán hàng thường ngày, lại tạo được sự gần gũi với người xem.

Điều khiến anh Dũng bất ngờ là sự ủng hộ của khách hàng không chỉ đến từ hương vị món ăn mà cả những câu chuyện anh kể. Có người mua vì tò mò, có người vốn yêu thích vếch bò, nhưng cũng có nhiều người tìm đến bởi đồng cảm với hành trình bắt đầu lại sau biến cố sức khỏe của anh.

“Có lúc khách đông, mọi người lấy vếch bò trước rồi mới trả tiền sau. Tôi rất vui vì nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người. Nhiều khách không chỉ vì thích món ăn mà còn muốn động viên tôi sau khi xem những video chân thật, vui vẻ trên Facebook”, anh Dũng nói.

Chị Nguyễn Thị Mai, trú phường Buôn Ma Thuột cho biết, chị thường xuyên theo dõi lịch bán hàng của anh Dũng để mua vếch bò thưởng thức. Chị Mai thích cái cách chàng trai trẻ phổ biến ẩm thực truyền thống đến đông đảo thực khách.

“Giá thành rẻ, ăn lạ miệng, rất ngon và tôi cũng muốn thử món ăn của người Ê Đê. Đặc biệt, tôi muốn tiếp sức cho chàng trai trẻ này”, chị Mai chia sẻ.

Theo anh Dũng, mức giá bình dân giúp nhiều người có cơ hội thưởng thức món ăn và lan tỏa ẩm thực đến với người dân, dù lợi nhuận không quá cao. Số tiền thu được giúp anh trang trải cuộc sống, duy trì việc kinh doanh và tiếp tục theo đuổi công việc mình đã chọn.