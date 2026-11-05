Chàng trai Đồng Tháp dành một năm tự chuẩn bị hồ sơ, nhận học bổng Chính phủ Romania

Từ muốn đi làm đến tìm cơ hội học tiếp

Nguyễn Trọng Nguyễn (sinh năm 2001, quê Đồng Tháp) được cấp học bổng Chính phủ Romania do Bộ Ngoại giao nước này cấp, để theo học tại ĐH Babeș-Bolyai, giai đoạn 2026 - 2029. Chương trình gồm: Một năm học tiếng Romania và hai năm thạc sĩ ngành Khoa học Truyền thông, được chi trả toàn bộ học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng.

Năm 2023, khi vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), Nguyễn chưa nghĩ đến việc học tiếp. Anh muốn kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm và sớm tự chủ tài chính.

Nguyễn làm thêm công việc viết nội dung từ năm thứ nhất, sau đó thực tập trong lĩnh vực tiếp thị và tương tác người dùng tại một công ty công nghệ từ năm thứ hai đến khi tốt nghiệp.

Nguyễn Trọng Nguyễn nhận học bổng Chính phủ Romania để theo học tại ĐH Babeș-Bolyai.

Cuối năm 2023, Nguyễn nhận lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ba tháng huấn luyện giúp anh thích nghi với nền nếp sinh hoạt, kỷ luật và những yêu cầu khác với cuộc sống trước đó.

Sau khi xuất ngũ, Nguyễn nhận thấy, ngành Truyền thông thay đổi nhanh, anh muốn cập nhật kiến thức và tìm hướng phát triển lâu dài. “Mình muốn hiểu sâu hơn về chiến lược, quản lý và cách truyền thông tạo ra tác động trong tổ chức cũng như xã hội. Mình không muốn chỉ sử dụng những công nghệ mới một cách thụ động, mà muốn hiểu rõ hơn cách chúng đang thay đổi ngành Truyền thông”, Nguyễn chia sẻ.

Tìm hướng nghiên cứu từ việc hỗ trợ người dân

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, Nguyễn được phân công hỗ trợ công tác hành chính liên quan đến căn cước và giao thông. Công việc về hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện những thao tác cần thiết.

Từ trải nghiệm này, anh bắt đầu chú ý đến khoảng cách giữa việc một dịch vụ đã có trên mạng và khả năng sử dụng của người dân. Những khó khăn của người lớn tuổi khi tiếp cận thông tin, thao tác với công nghệ khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn vai trò của truyền thông.

Nguyễn quan tâm đến việc kết hợp truyền thông và giáo dục để hỗ trợ người cao tuổi, người dân nông thôn còn hạn chế về kỹ năng số.

“Mình nhận ra, việc đưa dịch vụ lên nền tảng số mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng không kém là giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng chúng một cách thuận tiện, an toàn”, Nguyễn nói.

Những quan sát trong công việc trở thành nền tảng cho bài luận học bổng. Từ kinh nghiệm hướng dẫn người dân, Nguyễn hình thành mong muốn tìm hiểu cách truyền thông và giáo dục có thể hỗ trợ những nhóm còn hạn chế về kỹ năng số. Anh quan tâm đến người cao tuổi và người dân ở nông thôn, với mong muốn giúp họ tiếp cận thông tin an toàn hơn.

Chọn chương trình phù hợp với hồ sơ

Nguyễn chia quá trình chuẩn bị thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng sáu tháng. Anh dành thời gian đầu tư nâng cao trình độ IELTS, sau đó tìm học bổng, lựa chọn trường và hoàn thiện giấy tờ.

Quá trình diễn ra ngay khi Nguyễn còn thực hiện nghĩa vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, anh tận dụng thời gian trống để tìm thông tin, xem hướng dẫn miễn phí trên YouTube và viết bài luận.

Nguyễn từng lập bảng tính để theo dõi hơn 30 chương trình học bổng ngành Truyền thông, ghi lại yêu cầu, thời hạn và cách nộp hồ sơ. Anh ưu tiên mức hỗ trợ cao để giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời cân nhắc tiêu chí tuyển chọn với kinh nghiệm của mình.

Nguyễn Trọng Nguyễn dự định tìm hiểu sâu về quản lý truyền thông, xa hơn là nghiên cứu học thuật hoặc làm việc trong lĩnh vực truyền thông chiến lược, truyền thông vì cộng đồng tại Việt Nam.

Ảnh: NVCC