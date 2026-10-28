Chàng trai bỏ phố về quê khởi nghiệp với nấm, mỗi năm lãi 300 triệu đồng

Từ bỏ công việc nơi phố thị, anh Lê Trọng Đức về quê khởi nghiệp﻿ với nghề trồng nấm. Video: Hoài Nam

Tại khu nhà trồng nấm rộng khoảng 1.000m² ở thôn Bình Lộc, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vợ chồng anh Lê Trọng Đức và chị Phạm Thị Châm (SN 1990) tất bật chăm sóc, thu hoạch và đóng gói nấm để kịp cung ứng cho thị trường.

Trước khi về quê lập nghiệp﻿, anh Đức có gần 10 năm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm thuộc Viện Di truyền nông nghiệp. Quá trình này giúp anh tích lũy kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật sản xuất và nhận thấy tiềm năng kinh tế từ nghề trồng nấm.

Năm 2022, anh Đức cùng vợ quyết định trở về Hà Tĩnh, đầu tư khoảng 500 triệu đồng xây dựng cơ sở sản xuất. Thời gian đầu, gia đình thử nghiệm từ 5.000-10.000 phôi nấm để hoàn thiện quy trình. Khi sản xuất ổn định, quy mô được nâng lên khoảng 50.000 phôi mỗi năm. Hiện cơ sở tập trung trồng nấm bào ngư, đồng thời sản xuất thêm mộc nhĩ và nấm linh chi.

Phôi làm nấm được anh Đức chủ động thực hiện các công đoạn từ xử lý nguyên liệu, phối trộn mùn cưa, rơm rạ với cám ngô, cám gạo đến khử trùng và cấy giống. Hiện cơ sở thu hoạch bình quân khoảng 100kg nấm bào ngư mỗi ngày, giá bán sỉ khoảng 30.000 đồng/kg. Vào thời điểm cuối năm, sản lượng có thể tăng lên 200kg/ngày.

Theo anh Đức, lợi thế của nghề trồng nấm tại Hà Tĩnh là nguồn nguyên liệu nông nghiệp dồi dào, có thể tận dụng rơm rạ, mùn cưa làm phôi. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, đặc biệt vào mùa hè khi chịu ảnh hưởng của gió Lào, khiến việc duy trì nhiệt độ phù hợp gặp nhiều khó khăn, sản lượng có thời điểm giảm đáng kể.

Anh Đức cho biết, để nấm sinh trưởng tốt, gia đình thường xuyên theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong khu trồng, chủ động điều chỉnh điều kiện chăm sóc. Nấm bào ngư thường cần khoảng 45-60 ngày từ khi cấy giống đến lúc thu hoạch; mỗi phôi có thể thu hoạch trong khoảng 3 tháng. Đến nay, cơ sở sản xuất hơn 30 tấn nấm mỗi năm, doanh thu khoảng 1 tỉ đồng, lợi nhuận ước đạt 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Thời gian tới, vợ chồng anh Đức dự định mở rộng thêm khoảng 5.000m² diện tích sản xuất, hướng tới nâng sản lượng lên khoảng 200kg nấm mỗi ngày, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Trong ảnh, anh Đức đóng gói nấm bán cho thương lái.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, anh Tô Xuân Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lộc Hà cho biết mô hình của gia đình anh Đức là hướng phát triển kinh tế đáng chú ý, thể hiện tinh thần chủ động lập nghiệp của người trẻ. Địa phương khuyến khích các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần khai thác lợi thế sẵn có và nâng cao thu nhập cho người dân.