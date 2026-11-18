Minh Ngọc và Matthew nên duyên sau lần tình cờ gặp ở Hồ Tây.

Ngày 7/9/2025, trong chuyến du lịch Việt Nam cùng nhóm bạn, Matthew Gong Sing (26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bỉ) tình cờ gặp Trịnh Minh Ngọc (26 tuổi, quê Quảng Ninh) tại Hồ Tây (Hà Nội). Ấn tượng với Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh được bạn bè cổ vũ tiến lại bắt chuyện.

Ngọc ban đầu chỉ đáp vài câu và ba lần từ chối lời mời uống nước. Đến lần thứ tư, sau khi trò chuyện thêm, cô mới nhận một chai nước lọc từ anh.

Vốn hướng nội và chưa từng hẹn hò, Matthew thường lúng túng khi bắt chuyện với người mình thích. Với Ngọc, anh thấy mình có thể trò chuyện tự nhiên. Trước khi ra về, anh xin tài khoản mạng xã hội của cô và ngỏ ý muốn gặp lại trước chuyến bay về Bỉ.

Bốn ngày sau, họ gặp nhau ở phố cổ Hà Nội rồi trở lại Hồ Tây. Hai người trò chuyện từ 21h đến 6h sáng hôm sau, sát giờ Matthew phải ra sân bay.

“Anh sẽ quay lại tìm em”, anh nói khi chia tay.

Chín tháng nhắn tin mỗi ngày

Sau khi Matthew về Bỉ, hai người vẫn nhắn tin mỗi ngày. Ngọc ngại khoảng cách gần 10.000 km nên chưa dám kỳ vọng vào chuyện tình cảm. Suốt chín tháng, họ giữ liên lạc với tư cách bạn bè, kể cả những hôm chẳng còn nhiều chuyện để nói.

Ngày 3/6/2026, Matthew trở lại Việt Nam. Trong chuyến đi hai tuần qua Tam Đảo, Đà Nẵng và Huế, Ngọc chính thức nhận lời hẹn hò với anh.

“Anh cho tôi cảm giác an toàn, nghiêm túc và chinh phục trái tim tôi bằng sự chân thành, kiên trì cùng sự thấu hiểu”, Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Matthew kể từ lần đầu trò chuyện, anh đã có cảm giác như quen Ngọc từ lâu. Cô cũng là người đầu tiên anh hẹn hò.

“Tôi yêu Ngọc không chỉ vì sự chăm chỉ, chân thành mà còn bởi cô ấy luôn nghĩ cho người khác, quan tâm đến gia đình, cảm xúc của tôi và cả những điều nhỏ trong ngày”, anh nói.

Minh Ngọc và Matthew chính thức hẹn hò sau chín tháng giữ liên lạc từ xa.

Khi mới yêu, hai người có lúc lúng túng vì khác thói quen. Có lần Ngọc muốn bạn trai bóc tôm giúp, một cử chỉ cô xem là cách thể hiện sự quan tâm. Matthew lại quen dùng dao nĩa và tránh chạm tay vào phần ăn của người khác.

Ngọc cũng từng thấy gia đình Matthew hơi khách sáo vì thường xuyên nói lời cảm ơn. Sau này, cô hiểu đó là cách họ giữ phép lịch sự với nhau, kể cả giữa những người thân.

Ngược lại, có những cử chỉ của Matthew khiến Ngọc bất ngờ. Một lần cô bị ngã, anh cúi xuống hôn lên đầu gối đang đau của cô ngay giữa đường.

Rời Bỉ để gần bạn gái hơn

Sau chuyến đi hai tuần ở Việt Nam, Matthew trở về Bỉ rồi quyết định chuyển sang Đài Loan làm việc. Anh rời xa gia đình và bạn bè để rút ngắn quãng đường đi lại và giảm chênh lệch múi giờ với Ngọc. Hiện anh làm kỹ sư quản lý tại một trường đại học, đồng thời theo đuổi chương trình tiến sĩ.

Hai người vẫn yêu xa, nhưng việc liên lạc và sắp xếp gặp nhau đã thuận tiện hơn. Ngọc dự định sang Đài Loan thăm bạn trai vào tháng 12. Matthew cũng đã đặt vé về Việt Nam đón Tết Nguyên đán cùng gia đình cô.

Đôi khi, cách diễn đạt khác nhau khiến họ hiểu lầm ý của đối phương. Matthew cho biết anh thường cố gắng lắng nghe để hai người sớm giải quyết bất đồng.

“Với tôi, Ngọc là tình đầu và cũng là tình cuối nên khi tranh luận, tôi luôn cố gắng lắng nghe, kiên nhẫn vì tình yêu quan trọng hơn việc phân định đúng sai”, anh nói.

Matthew chuyển sang Đài Loan làm việc để thuận tiện liên lạc và gặp bạn gái.

Bố mẹ Ngọc ban đầu lo hai người sống quá xa nhau. Họ dần yên tâm khi thấy Matthew chủ động thu xếp các chuyến thăm. Để xin phép cho Ngọc sang Đài Loan chơi, anh tự viết thư mời bằng tiếng Việt gửi bố mẹ cô.

Ở Bỉ, gia đình Matthew vui khi anh có bạn gái đầu tiên ở tuổi 26. Khi giá vé máy bay dịp Tết tăng gấp bốn lần, bố anh vẫn đề nghị trả toàn bộ tiền vé, khuyến khích con trai gặp Ngọc mỗi khi có thể.

Matthew hy vọng sau này Ngọc có thể sang Đài Loan làm việc để hai người có thêm thời gian bên nhau. Họ dự tính kết hôn vào khoảng tuổi 29-30, khi công việc và tài chính của cả hai đã ổn định.

An Chi