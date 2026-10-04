Chàng trai 32 tuổi phản ứng về 'đám cưới' với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là nữ ca sĩ trẻ được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, giàu màu sắc dân gian và hành trình không ngừng làm mới bản thân trong âm nhạc. Ở tuổi 23, cô ngày càng khẳng định dấu ấn riêng khi đầu tư nghiêm túc cho các dự án cá nhân và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Tối 3/10, Phương Mỹ Chi tổ chức đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM, quy tụ khoảng 5.000 khán giả. Một trong những tiết mục nhận được nhiều sự chú ý là màn kết hợp giữa nữ ca sĩ và diễn viên Bảo Định trong ca khúc Thiên Đường Với Người Thương. Trên sân khấu, cả hai tái hiện hình ảnh cô dâu - chú rể từng gây chú ý trong MV cùng tên.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện đám cưới trên sân khấu.

Xuất hiện bên nhau trong trang phục cưới, Phương Mỹ Chi và Bảo Định có những khoảnh khắc vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Sự tương tác tự nhiên của cặp đôi khiến khán giả không khỏi thích thú, liên tục dành những tiếng reo hò và nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cả hai.

Đáng chú ý, sau khi đêm nhạc kết thúc, Bảo Định có phản ứng đặc biệt trước màn kết đôi với Phương Mỹ Chi. Nam diễn viên liên tục đăng lại những bài viết, hình ảnh của khán giả liên quan đến tiết mục. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước màn hóa thân thành cô dâu - chú rể của hai nghệ sĩ trên sân khấu, đồng thời dành lời khen cho sự ăn ý của họ.

Động thái của Bảo Định nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì trực tiếp lên tiếng về những lời "ghép đôi", nam diễn viên chọn cách chia sẻ lại những khoảnh khắc được khán giả yêu thích. Điều này càng khiến màn kết hợp giữa anh và Phương Mỹ Chi trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm nhạc.

Bảo Định liên tục đăng lại bài viết, hình ảnh của khán giả về tiết mục đám cưới trên sân khấu cùng Phương Mỹ Chi.

Khi chia sẻ về Bảo Định, Phương Mỹ Chi từng dành nhiều lời cảm ơn dành cho nam diễn viên vì cả hai có duyên đồng hành trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Sản phẩm khai thác câu chuyện tình cảm với nhiều khoảnh khắc gần gũi, giúp hai nghệ sĩ có cơ hội thể hiện sự tương tác tự nhiên trước ống kính. Phương Mỹ Chi thậm chí gọi Bảo Định là "kho báu" trong hành trình nghệ thuật của cô.

Từ lần đầu kết hợp trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định dần tạo được sự chú ý nhờ những màn tương tác ăn ý. Trong sản phẩm âm nhạc, cả hai xây dựng hình ảnh một cặp đôi có câu chuyện tình cảm ngọt ngào, giàu cảm xúc. Sự phối hợp tự nhiên của hai người giúp câu chuyện trong MV trở nên gần gũi và dễ tạo thiện cảm với người xem.

Không chỉ kết hợp trong sản phẩm âm nhạc, Phương Mỹ Chi và Bảo Định còn có những tương tác thân thiết trong các hoạt động liên quan đến dự án. Mỗi lần xuất hiện cạnh nhau, cả hai thường tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ. Chính sự tự nhiên này khiến nhiều khán giả yêu thích và mong muốn họ tiếp tục có thêm những màn kết hợp trong tương lai.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp ăn ý trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Đặc biệt, hình ảnh cô dâu - chú rể trong MV được tái hiện trên sân khấu đêm 3/10 càng khiến người hâm mộ thích thú. Việc Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng xuất hiện trong một tiết mục mang màu sắc như "đám cưới" khiến nhiều khán giả liên tưởng đến câu chuyện tình cảm được xây dựng trong MV. Những biểu cảm ngượng ngùng, vui vẻ của cả hai càng góp phần tạo nên không khí đáng yêu cho tiết mục.

Dù nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, Phương Mỹ Chi và Bảo Định hiện chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Những khoảnh khắc thân thiết giữa hai người chủ yếu xuất phát từ quá trình hợp tác nghệ thuật và sự tương tác trong các dự án chung.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi vẫn dành phần lớn thời gian cho âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ liên tục thử sức với những màu sắc mới, đồng thời đầu tư cho các sân khấu và dự án cá nhân.

Phương Mỹ Chi khá kín tiếng về chuyện tình cảm và chưa công khai mối quan hệ yêu đương nào. Vì vậy, những màn kết hợp cùng Bảo Định hiện vẫn được khán giả đón nhận với sự thích thú, trong khi câu chuyện phía sau mối quan hệ của cả hai vẫn là điều được nhiều người tò mò.

Phương Mỹ Chi kín tiếng trong chuyện tình cảm.