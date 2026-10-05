Chàng trai 32 tuổi công khai tỏ tình Phương Mỹ Chi trước 5.000 người

Mới đây, diễn viên Bảo Định gây chú ý khi có màn bày tỏ tình cảm với Phương Mỹ Chi trên sân khấu Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, trước khoảng 5.000 khán giả. Những chia sẻ của nam diễn viên khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một lời "tỏ tình" công khai, nhất là sau khi cả hai từng tạo được sự ăn ý khi đóng cặp trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Trên sân khấu, Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục tái hiện câu chuyện tình cảm trong sản phẩm âm nhạc thông qua hình ảnh một đám cưới mang màu sắc Khmer. Sự kết hợp giữa hai người cùng những khoảnh khắc tình cảm nhanh chóng nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi tái hiện câu chuyện tình cảm trong Thiên Đường Với Người Thương. Ảnh: NSX

Sau khi tiết mục kết thúc, Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục giao lưu cùng khán giả. Những chia sẻ đầy tình cảm của nam diễn viên dành cho nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi nhiều khán giả cho rằng đây giống như một lời 'tỏ tình' công khai trên sân khấu.

Bảo Định nói: "Gặp được em là một điều rất đặc biệt. Thực ra trong cái hành trình này của anh, anh nghĩ từ khi gặp em anh đã được rất nhiều cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên gặp được nhiều quan khách đông như vậy, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, lần đầu tiên anh được mời gia đình mình đến xem và lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu của Tổ Cò dành cho Chi với anh nhiều đến như vậy". Lời chia sẻ của nam diễn viên khiến không khí tại sân khấu trở nên sôi động. Bảo Định không chỉ nhắc đến những trải nghiệm trong quá trình làm việc cùng Phương Mỹ Chi mà còn trực tiếp nói về tình cảm anh cảm nhận được từ cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ.

Đáp lại những lời chia sẻ này, Phương Mỹ Chi cũng có màn đối đáp khiến khán giả thích thú. Nữ ca sĩ tiếp tục sử dụng hình ảnh "kho báu", vốn gắn với hành trình và hình tượng mà cô xây dựng trong các dự án gần đây.

Phương Mỹ Chi nói: "Trong hành trình mà em đi tìm kho báu, thì em vẫn chưa biết kho báu là gì, mình sẽ tìm được gì, có thể kho báu là Tổ Cò chẳng hạn, cũng có thể kho báu là anh chẳng hạn". Câu nói của Phương Mỹ Chi lập tức nhận được tiếng reo hò từ khán giả. Màn đối đáp của cả hai tạo cảm giác gần gũi và khiến tiết mục Thiên Đường Với Người Thương tiếp tục trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nhạc.

Màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ tiếp tục được khán giả quan tâm sau MV Thiên Đường Với Người Thương. Ảnh: NSX

Trước đó, Bảo Định và Phương Mỹ Chi đã có thời gian làm việc cùng nhau trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Sản phẩm khai thác câu chuyện tình cảm trên nền chất liệu văn hóa Khmer, trong đó hai nghệ sĩ có nhiều phân cảnh tình tứ và xuất hiện với hình ảnh như một cặp đôi. Việc đưa câu chuyện này lên sân khấu Dân Chơi Dân Ca giúp màn kết hợp giữa hai người có thêm một không gian mới. Thay vì chỉ xuất hiện trong MV, Bảo Định và Phương Mỹ Chi lần này trực tiếp đứng trước hàng nghìn khán giả, cùng tái hiện hình ảnh đám cưới và có những màn giao lưu mang màu sắc riêng.

Sự tương tác thân thiết giữa hai người cũng không phải lần đầu nhận được sự quan tâm. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động liên quan đến Thiên Đường Với Người Thương, Bảo Định và Phương Mỹ Chi thường khiến khán giả chú ý bởi sự tự nhiên và ăn ý. Tuy nhiên, những màn tương tác này hiện vẫn nằm trong phạm vi các hoạt động nghệ thuật. Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa xác nhận thêm thông tin nào về chuyện hẹn hò ngoài đời.

Ở tuổi 32, Bảo Định cũng đang có một hành trình đáng chú ý trong lĩnh vực diễn xuất. Trước khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, anh từng tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM và có khoảng hai năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Bảo Định đến với Tử chiến trên không. Trong phim, anh đảm nhận vai Sửu, nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp và là con trai của nhân vật do Thái Hòa thủ vai. Vai diễn giúp nam diễn viên được chú ý rộng rãi hơn và mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Bảo Định gây chú ý với vai diễn trong dự án điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Ảnh: NSX

Sau dấu ấn trên màn ảnh rộng, Bảo Định tiếp tục thử sức ở những dự án có màu sắc khác nhau. Việc trở thành nam chính trong MV Thiên Đường Với Người Thương và đồng hành cùng Phương Mỹ Chi cũng mở ra một hình ảnh khác của nam diễn viên, gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Màn tương tác giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi trên sân khấu Dân Chơi Dân Ca tiếp tục tạo thêm một khoảnh khắc đáng nhớ cho Thiên Đường Với Người Thương. Những chia sẻ tình cảm của nam diễn viên cùng câu đáp đầy ẩn ý từ Phương Mỹ Chi khiến khán giả có thêm lý do để thích thú và dành sự quan tâm cho màn kết hợp của cả hai.