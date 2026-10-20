Chàng trai 31 tuổi đi xem mắt nhưng lại mê chị dâu của cô gái, cái kết gây xôn xao

Một buổi xem mắt tưởng chừng bình thường bất ngờ trở thành tình huống dở khóc dở cười khi chàng trai 31 tuổi không mấy mặn mà với cô gái được mai mối, nhưng lại bị thu hút bởi vẻ ngoài và khí chất của chị dâu đối phương. Thậm chí, anh còn chủ động hỏi người mai mối liệu người phụ nữ này đã độc thân hay chưa, để rồi nhận về câu trả lời khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử.

Theo bài viết được trang Sohu đăng tải, câu chuyện về buổi xem mắt tại Hà Nam, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi diễn biến bất ngờ cùng cách ứng xử gây tranh cãi của nhân vật chính.

Theo nội dung bài viết, chàng trai 31 tuổi đã độc thân trong nhiều năm. Nhờ nỗ lực làm việc, anh từng bước thăng tiến và trở thành quản lý tại một nhà máy, có công việc tương đối ổn định cùng điều kiện kinh tế được cải thiện. Khi sự nghiệp dần đi vào quỹ đạo, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng lại đặt ra những tiêu chuẩn khá khắt khe cho người bạn đời tương lai.

Cụ thể, anh mong muốn tìm được một cô gái cao trên 1,72 m, có ngoại hình xinh đẹp, khí chất nổi bật, tính cách dịu dàng và biết chăm lo cho gia đình. Đặc biệt, người phụ nữ ấy phải dưới 30 tuổi. Những yêu cầu này khiến người mai mối gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Sau nhiều lần sàng lọc, cuối cùng người mai mối cũng tìm được một cô gái để giới thiệu cho anh. Chàng trai chuẩn bị khá chỉn chu cho cuộc gặp, diện vest và thắt cà vạt với hy vọng tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo hướng không ai ngờ tới.

Theo bài viết, khi có mặt tại địa điểm xem mắt, chàng trai bất ngờ chú ý đến một người phụ nữ đi ngang qua. Người này có mái tóc dài, đường nét gương mặt thanh tú, phong thái dịu dàng và cách ăn mặc giản dị nhưng tinh tế. Chiếc áo khoác kết hợp cùng khăn quàng cổ càng làm nổi bật vẻ ngoài thanh lịch, trưởng thành. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người phụ nữ đã khiến chàng trai không thể rời mắt. Anh liên tục ngoái nhìn theo bóng dáng ấy, dường như quên mất mục đích ban đầu của mình.

Thế nhưng, khi người mai mối xuất hiện và giới thiệu các nhân vật, anh mới biết người phụ nữ khiến mình rung động không phải đối tượng được sắp xếp để gặp gỡ, mà là chị dâu của cô gái đến xem mắt.

Trong khi đó, cô gái được mai mối đã 32 tuổi, hơn chàng trai một tuổi. Theo mô tả trong bài viết, cô có phong cách ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng và tạo cảm giác hiền lành, chững chạc. Tuy nhiên, sau khi bị thu hút bởi vẻ ngoài của người chị dâu, chàng trai dường như không còn nhiều hứng thú tìm hiểu đối phương.

Không chỉ có sự khác biệt về ngoại hình và phong thái khiến anh thiếu thiện cảm, công việc của cô gái cũng trở thành một yếu tố khiến cuộc gặp khó đi đến kết quả tốt đẹp.

Cô làm nhân viên tư vấn bất động sản, thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và có nhiều mối quan hệ xã hội. Chàng trai được cho là có những định kiến nhất định về tính chất công việc này, từ đó cho rằng hai người không phù hợp.

Thay vì dành thời gian trò chuyện để hiểu thêm về đối phương, anh tỏ ra hời hợt, trả lời qua loa và nhanh chóng kết thúc buổi xem mắt. Với những tiêu chuẩn đã đặt ra từ trước, anh cho rằng cô gái không đáp ứng được kỳ vọng của mình.

Tưởng chừng cuộc gặp đã khép lại trong sự gượng gạo, nhưng hành động tiếp theo của chàng trai mới thực sự khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý.

Dù không có ý định tiếp tục tìm hiểu cô gái được mai mối, chàng trai vẫn chưa muốn rời đi ngay. Sự chú ý của anh lúc này vẫn đặt vào người chị dâu có vẻ ngoài nổi bật. Theo nội dung được đăng tải, anh chủ động hỏi người mai mối rằng người phụ nữ ấy đã độc thân hay chưa, đồng thời ngỏ ý muốn mời cô đi ăn và nhờ giới thiệu để có cơ hội làm quen.

Cách hành xử này khiến người mai mối không khỏi bật cười. Trước sự nhiệt tình bất ngờ của chàng trai, người mai mối thẳng thắn cho biết người phụ nữ ấy đã có chồng và chồng cô cũng đang có mặt tại đó.

Người đàn ông được nhắc đến chính là anh trai của cô gái mà chàng trai vừa xem mắt, đồng thời là chồng của người phụ nữ khiến anh say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thông tin này lập tức khiến chàng trai rơi vào tình thế khó xử. Người phụ nữ mà anh vừa ngỏ ý muốn làm quen hóa ra đã lập gia đình, còn hành động hỏi han của anh lại diễn ra ngay trước mặt những người liên quan.

Theo bài viết, sau khi nhận ra tình huống, chàng trai tỏ ra bối rối và nhanh chóng rời khỏi địa điểm gặp mặt. Buổi xem mắt vốn được chuẩn bị với nhiều kỳ vọng cuối cùng lại kết thúc trong sự ngượng ngùng, trái ngược hoàn toàn với những gì anh hình dung ban đầu.

Câu chuyện sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít cư dân mạng cho rằng tình huống này giống như một màn xem mắt thất bại vì chính những tiêu chuẩn và cách ứng xử của nhân vật chính.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều ý kiến hài hước cho rằng chàng trai có thể bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và khí chất của người phụ nữ, nhưng việc chủ động hỏi về tình trạng hôn nhân của chị dâu đối phương ngay trong buổi xem mắt là hành động thiếu tinh tế.

Một số người cũng nhận xét rằng việc đặt ra tiêu chuẩn cao khi tìm kiếm bạn đời không phải điều sai trái. Mỗi người đều có quyền lựa chọn người phù hợp với mong muốn và quan điểm sống của mình. Tuy nhiên, tiêu chuẩn ấy cần đi cùng sự tôn trọng đối phương và thái độ nghiêm túc trong quá trình tìm hiểu.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc không muốn miễn cưỡng tiến tới một mối quan hệ không phù hợp là điều dễ hiểu. Không ai bắt buộc phải tiếp tục hẹn hò nếu không có cảm xúc. Dẫu vậy, sự thẳng thắn khác với cách cư xử hời hợt, đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài hoặc công việc, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một người đã có gia đình.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng bàn không nằm ở việc chàng trai bị thu hút bởi một người phụ nữ xinh đẹp, mà ở cách anh xử lý cảm xúc trong một hoàn cảnh đòi hỏi sự chừng mực. Việc tìm kiếm một người bạn đời phù hợp vốn cần sự cân nhắc từ cả hai phía, thay vì chỉ tập trung vào những tiêu chí bên ngoài.

Một mối quan hệ bền vững cũng không thể chỉ được quyết định bằng chiều cao, ngoại hình hay nghề nghiệp. Sự đồng điệu trong tính cách, khả năng chia sẻ và thái độ tôn trọng lẫn nhau mới là những yếu tố quan trọng khi hai người tính chuyện lâu dài.

Câu chuyện về chàng trai 31 tuổi vì quá chú ý đến chị dâu của đối tượng xem mắt mà rơi vào tình huống khó xử đã mang đến một tình huống hài hước cho cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến trớ trêu ấy còn là lời nhắc nhở về cách ứng xử trong các mối quan hệ: mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu, nhưng sự lựa chọn ấy cần được đặt trong giới hạn của sự tôn trọng và những chuẩn mực ứng xử cơ bản.

Bởi đôi khi, điều khiến một cuộc gặp gỡ thất bại không hẳn là người đối diện chưa đủ tốt, mà còn có thể đến từ những kỳ vọng quá cứng nhắc và cách hành xử thiếu tinh tế của chính chúng ta.