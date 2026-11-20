Trong cộng đồng yêu thích thiết kế trình diễn ánh sáng, Nguyễn Phương Nam được biết đến với biệt danh lập trình là thaolinn20. Trước khi cho ra đời FDShowStudio (Firework & Drone Show Studio) với không gian 3D sống động, Nam từng có thời gian dài loay hoay với phiên bản 2D sơ khai chỉ có thể xem chứ chưa thể biên tập kịch bản.

Đến vào tháng 5 năm nay, Nam bắt tay xây dựng lại phần mềm hoàn chỉnh. Ngoài nền tảng từ ngành Công nghệ thông tin, phần lớn kiến thức chuyên sâu đều do Nam tự tìm tòi trên Internet, học hỏi các đàn anh đi trước và tham khảo nhiều phần mềm biên tập chuyên nghiệp. Từ ý định nâng cấp mô phỏng lên 3D, Nam liên tục bổ sung bộ công cụ "biên tập timeline", tự thiết kế cấu trúc và lập trình quỹ đạo cho quả pháo. Suốt gần 7 tháng ròng rã với dự án 3D đầu tay, có những giai đoạn cao điểm Nam làm việc thâu đêm suốt sáng, thậm chí mải chạy code đến mức quên cả ăn.

Một bản mô phỏng 3D màn trình diễn pháo hoa trên mặt hồ thiết kế từ phần mềm của Nam.

Khác với làm game thông thường vốn có sẵn công cụ (Engine) hỗ trợ, việc mô phỏng vật lý pháo hoa đòi hỏi những thuật toán đặc thù mà không thư viện lập trình nào đáp ứng sẵn. “Làm game bình thường sẽ có các engine hỗ trợ quản lý ánh sáng dễ dàng hơn nhiều. Còn phần mềm này chẳng có thư viện nào giúp mình mô phỏng vật lý và phản xạ ánh sáng cả, nên mình phải tự thiết kế lại từ đầu. Mình dùng AI để hỗ trợ tìm kiếm các công thức về trọng lực, phản xạ ánh sáng mặt nước, hình dáng và chuyển động cho pháo rồi áp dụng vào code”, Nam chia sẻ.

Bài toán khó nhất là tối ưu hiệu năng cũng do cậu tự mình giải quyết. Thời gian đầu, chỉ cần nổ 4 - 5 quả pháo cùng lúc là máy đã quá tải. Sau nhiều lần tối ưu cấu trúc code, hiện phần mềm có thể trình diễn mượt mà 400 - 500 quả pháo nổ cùng lúc. Người dùng có thể tải ứng dụng về máy tính để thiết kế với hiệu năng tốt nhất, hoặc tìm kiếm và truy cập website để tự nhấp chuột bắn thử và xem trước các kịch bản mẫu.

Để các chùm pháo mang lại cảm xúc chân thực, Phương Nam dành hàng giờ xem lại video bắn pháo hoa dịp 30/4 - 1/5, Tết Nguyên đán, các màn trình diễn tại Nhật Bản và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF). “Mình ngồi xem một lúc lâu để quan sát quả pháo phản ứng như thế nào, ánh sáng hay hiệu ứng nó đem lại được nhìn ra sao, rồi mình mô tả, cấu trúc lại để bắt đầu lập trình”, Nam cho biết.

Nguyễn Phương Nam dự định tiếp tục phát triển sâu hơn FDShowStudio để người dùng có thể dễ dàng thiết kế những màn trình diễn ánh sáng theo ý muốn.

Điểm khiến Nam tâm đắc nhất trên FDShowStudio là tính năng thiết kế pháo trao quyền sáng tạo tối đa cho người dùng: “Lúc đầu mình chỉ lập trình sẵn các loại pháo cố định để mọi người kéo khối vào thôi. Sau đấy, mình mày mò lập trình lại sao cho phần mềm tự kết hợp được các hiệu ứng với nhau, giúp mọi người có thể tự thiết kế các loại pháo riêng cho mình”. Từ loại cơ bản như Chrysanthemum (pháo hoa cúc), Ring Terum (hình cầu tạo bởi các vòng tròn song song) đến mẫu phức tạp Multi-nested (kết hợp nhiều loại pháo trong cùng một quả pháo), tất cả đều có thể tùy biến theo sở thích.

Không chỉ là công cụ kỹ thuật, phần mềm còn trở thành “sân khấu kể chuyện bằng ánh sáng”. Kết hợp pháo hoa và đội hình drone, hình ảnh lá cờ Tổ quốc Việt Nam và lũy tre làng đã được tái hiện đầy tự hào trên bầu trời 3D. Đặc biệt, Nam còn thiết kế một kịch bản nghệ thuật trên nền nhạc Blood and Tear khắc họa hành trình độc lập của dân tộc.

Màn kết hợp pháo hoa và âm nhạc được thực hiện trên phần mềm FDShowStudio. (Video: NVCC)

Nguyễn Phương Nam hiện theo đuổi con đường lập trình khởi nghiệp với mục tiêu đưa FDShowStudio trở thành sân chơi chung giúp người mới dễ dàng tiếp cận bộ môn nghệ thuật ánh sáng, cùng thiết kế và chia sẻ kịch bản miễn phí.

Hiện chàng sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tách riêng thư viện pháo hoa để tích hợp sang nhiều nền tảng khác, trong đó có không gian ảo giúp mọi người trực tuyến “ngắm pháo hoa cùng nhau”. Tới đây, Nam dự định tích hợp sâu hơn trí tuệ nhân tạo (AI) vào khâu bắt nhịp âm nhạc, hướng tới việc chỉ cần đưa bài hát vào là AI có thể tự động khởi tạo một kịch bản pháo hoa hoàn chỉnh.