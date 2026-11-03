Chàng trai 26 tuổi đứng sau 'ngôi chùa online' hút 1 triệu người dùng sau 7 ngày: Đang tìm việc, không biết lập trình, mất 30 phút tạo ứng dụng nhờ AI

Park Jin-won, nhà phát triển 26 tuổi tại Hàn Quốc, bất ngờ gây chú ý khi ra mắt Sansa – nền tảng mô phỏng không gian chùa chiền trực tuyến. Dù giao diện và cách vận hành khá đơn giản, ứng dụng đã thu hút 1 triệu người dùng chỉ trong vòng một tuần.

Sansa được Park giới thiệu trên Threads và Instagram vào ngày 26 tháng trước. Nền tảng mang đến một không gian yên tĩnh, nơi người dùng có thể ngồi thiền, cúi lạy và lắng nghe tiếng tụng kinh, tiếng chim hót mà không cần trò chuyện hay cạnh tranh với bất kỳ ai.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với JoongAng Ilbo, Park cho rằng Sansa có thể trở thành điểm đến của những người hiện đại đang mang nhiều áp lực, nhưng không muốn cảm thấy cô đơn. Tại đây, họ có thể tìm thấy cảm giác bình yên mà không cần phải tương tác với người khác.

Đáng chú ý, ý tưởng xây dựng nền tảng xuất phát từ chính nhu cầu của Park. Khi muốn giải tỏa căng thẳng nhưng không có đủ thời gian và năng lượng để đến chùa ngoài đời thực, anh nảy ra ý tưởng tạo ra một “ngôi chùa trên điện thoại”.

Hiện Park đang chuẩn bị tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Khi Sansa bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, lượng truy cập tăng mạnh, thậm chí có thời điểm người dùng phải xếp hàng chờ vào chính điện.

Do nền tảng không yêu cầu đăng nhập, Park chưa thể thống kê chính xác độ tuổi và giới tính của người dùng. Tuy nhiên, khoảng 20% lượt truy cập được cho là đến từ nước ngoài, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

Điều khiến câu chuyện về Sansa thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng người dùng, mà còn ở cách Park xây dựng nền tảng. Anh sử dụng Codex của ChatGPT để lập trình theo phương pháp vibe coding, tức mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI hỗ trợ tạo mã nguồn.

Theo Park, anh chỉ mất chưa đầy 30 phút để hoàn thành phiên bản khả thi tối thiểu (MVP) đầu tiên. Những tính năng như cúi lạy hay lần tràng hạt cũng có thể được AI tạo ra trong khoảng 10 phút.

Không dừng lại ở việc viết mã, AI còn hỗ trợ tự động hóa nhiều công việc khác, chẳng hạn tổng hợp báo cáo phân tích bình luận của người dùng và đánh giá video.

Park vốn theo học chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, không có kinh nghiệm lập trình trước đó. Tuy nhiên, anh cho biết đang tận dụng AI như một nhân viên hỗ trợ phát triển tính năng và duy trì hoạt động của nền tảng.

Theo nhà phát triển 26 tuổi, trong thời đại công nghệ hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sản phẩm nếu có ý tưởng và đủ đam mê theo đuổi. Trong một năm qua, anh đã phát triển hơn 30 ứng dụng và dịch vụ thông qua việc trao đổi với AI mỗi ngày.

Trước sức hút bất ngờ của Sansa, Park cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là cải thiện độ ổn định của hệ thống máy chủ.

Khi lượng người dùng hoạt động hằng ngày vượt 100.000, nền tảng từng gặp sự cố do không thể đáp ứng lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Tính năng “cúng dường cơm”, được bổ sung nhằm hỗ trợ chi phí vận hành máy chủ, cũng phải tạm dừng chỉ sau khoảng một giờ hoạt động vì số lượng kết nối vượt quá khả năng xử lý.

Trong thời gian tới, Park dự định tập trung nâng cao chất lượng những chức năng cốt lõi, như nghe tụng kinh và thực hiện 108 lần cúi lạy. Sau đó, anh sẽ cân nhắc phát triển thêm bản đồ Sansa, tính năng thắp đèn lồng và các tuyến đường đi bộ, tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của hệ thống.

Từ một ý tưởng xuất phát từ nhu cầu cá nhân, Sansa đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Câu chuyện của Park cũng cho thấy AI đang mở ra cơ hội để những người không có nền tảng lập trình vẫn có thể biến ý tưởng thành sản phẩm công nghệ.