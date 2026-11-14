Chàng trai 24 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, đặt mục tiêu làm giám đốc Marketing trước tuổi 30

Lê Chí Đăng Minh (sinh năm 2002, TP. HCM) vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH). Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Minh quyết định tiếp tục học cao học, đồng thời duy trì công việc trong lĩnh vực marketing.

Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn phát triển sự nghiệp theo hướng quản lý. Minh đặt mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing (CMO) trước tuổi 30, song hiểu rằng, để đạt được vị trí ấy, bản thân cần tích lũy cả kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế.

“Mình không nghĩ việc nâng cao học vị và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập. Khi kỹ năng thực thi đã có nền tảng, mình muốn hoàn thiện tư duy quản trị để tiếp cận các bài toán kinh doanh ở góc độ toàn diện hơn”, Minh chia sẻ.

Lê Chí Đăng Minh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) ở tuổi 24.

Ban ngày đi làm, buổi tối đến giảng đường

Từ thời đại học, Minh đã chủ động học thiết kế, dựng video và sáng tạo nội dung. Anh xây dựng một kênh YouTube bằng tiếng Anh và được nhận Nút Bạc YouTube năm 2022. Đến nay, kênh có hơn 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem.

Với Minh, hoạt động sáng tạo nội dung là cơ hội thực hành kiến thức marketing, tìm hiểu thị hiếu người xem và rèn luyện khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Minh làm chuyên viên marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở TP. HCM. Cùng thời điểm đó, anh bắt đầu chương trình thạc sĩ, chấp nhận lịch trình dày đặc để duy trì công việc và học tập.

Đăng Minh trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ tại UEH, sau gần hai năm vừa học vừa làm.

Gần hai năm, ban ngày Minh làm việc tại doanh nghiệp, từ 18h đến 21h đến lớp, sau đó dành thêm khoảng hai tiếng nghiên cứu luận văn. Anh cũng tranh thủ thời gian rảnh để duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube.

Là một trong những học viên ít tuổi nhất lớp, Minh nhận thấy, khoảng cách về kinh nghiệm giữa mình và những người đã có nhiều năm làm việc, thậm chí đảm nhiệm vị trí quản lý. Điều này khiến anh phải chủ động tìm hiểu thêm những vấn đề kinh tế, kinh doanh để có thể tham gia thảo luận cùng các anh chị.

Minh duy trì thói quen đọc tin tức mỗi ngày, tự đặt câu hỏi về nguyên nhân và cách giải quyết những vấn đề thực tế. Qua các buổi học, anh có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm của những người đi trước, đồng thời nhìn nhận kiến thức từ nhiều góc độ.

Sau sáu tháng tập trung nghiên cứu, Minh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Điều khiến chàng trai trẻ vui hơn cả không chỉ là hoàn thành chương trình học, mà còn được chứng kiến niềm hạnh phúc của cha mẹ.

Những chuyến xe của cha và động lực phía sau tấm bằng

Nhắc đến gia đình, Minh kể về những ngày cha phải di chuyển khoảng 70km bằng xe máy để đến nơi làm việc tại một công ty nội thất xuất khẩu. Trong khi đó, mẹ anh thường dậy từ sáng sớm để lấy hàng, chở quần áo ra chợ bán lẻ.

Chứng kiến những vất vả ấy, Minh sớm ý thức về trách nhiệm với bản thân và gia đình. Anh xem việc học tập và phát triển nghề nghiệp là cách từng bước xây dựng cuộc sống ổn định hơn, đồng thời đáp lại sự hy sinh của cha mẹ.

Trong suốt thời gian học thạc sĩ, ngoài gia đình, Minh chỉ chia sẻ kế hoạch với một người anh thân thiết. Anh muốn tập trung hoàn thành mục tiêu thay vì nói trước về những điều bản thân chưa thực hiện được.

Đằng sau những nỗ lực học tập và phát triển sự nghiệp, gia đình luôn là nguồn động lực để Lê Chí Đăng Minh phấn đấu.

Dù hoàn thành chương trình thạc sĩ khi còn trẻ, Minh không cho rằng, học vị sẽ quyết định cơ hội nghề nghiệp. Theo anh, bằng cấp cần đi cùng khả năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế và tinh thần tự học.

“Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ giúp mình bổ sung kiến thức chuyên môn và tư duy quản trị hệ thống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng vận dụng những kiến thức đó vào công việc thực tế”, anh nhìn nhận.

Hiện Minh làm việc tại một tập đoàn xây dựng ở Việt Nam. Anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực quản lý để hướng đến mục tiêu trở thành giám đốc Marketing trước tuổi 30, đồng thời duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng số.

Nhìn lại hành trình đã qua, Minh lựa chọn ba từ để mô tả bản thân: “Kỷ luật, thực chiến và biết ơn”. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không phải đích đến cuối cùng mà là một chặng đường trong quá trình trưởng thành.

“Đừng chỉ mải đi tìm một cơ hội hoàn hảo, hãy biến mình thành người sẵn sàng khi cơ hội tới”, Minh chia sẻ.

Ảnh: NVCC