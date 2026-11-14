Chàng trai 24 tuổi nổi tiếng vì trùng tên cựu CEO Nvidia Jensen Huang

Jensen Huang (24 tuổi) là kỹ sư phần mềm kiêm nhà sáng lập startup AI Lycana tại Singapore. Anh trùng tên với cựu CEO Nvidia - người vừa từ chức sau bê bối ngoại tình.

Chia sẻ với Business Insider, Jensen Huang cho biết phản ứng đầu tiên khi nghe tin về những bê bối của người trùng tên là lo ngại danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng. Anh vốn đã biết đến cựu CEO Nvidia Jensen Huang từ khi còn nhỏ và từng xem ông là hình mẫu trong lĩnh vực công nghệ.

Năm 16 tuổi, Huang từng đề nghị mẹ mua một chiếc card đồ họa GTX 1080 để phục vụ việc chơi game, đồng thời tự học lập trình và phát triển ứng dụng. Niềm đam mê công nghệ từ sớm cũng là nền tảng đưa anh đến với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Huang, việc trùng tên với cựu CEO Nvidia từng mang lại không ít lợi thế trong công việc. Trong các sự kiện kết nối, anh thường dễ dàng được người khác nhớ mặt, nhớ tên. Thậm chí, nhiều nhà tuyển dụng trong các buổi phỏng vấn suốt 4 năm qua cũng từng nhắc đến sự trùng hợp thú vị này.

Một số công ty AI còn đùa rằng anh có thể cung cấp thêm card đồ họa (GPU) cho họ. Huang cho rằng khả năng được ghi nhớ nhờ cái tên đặc biệt đã giúp anh có thêm lợi thế khi tìm kiếm việc làm.

Jensen Huang (24 tuổi) cho biết cái tên của mình giúp anh trở nên đáng nhớ. Ảnh: Yahoo News.

Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi khi những thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư của cựu CEO Nvidia xuất hiện. Huang cho biết anh khá bất ngờ trước các cáo buộc, bởi trước đó luôn nhìn nhận cựu CEO Nvidia là người gắn liền với những thành tựu công nghệ và các sản phẩm GPU.

Dù vẫn đánh giá cao những đóng góp và tầm nhìn của vị cựu CEO Nvidia, Huang cho rằng thành tựu trong sự nghiệp không thể trở thành lý do để biện minh cho những hành vi sai trái.

Bạn bè cũng thường xuyên trêu chọc anh bằng những câu hỏi liên quan đến cổ phiếu Nvidia hoặc các mối quan hệ tình cảm của vị cựu CEO. Huang cho biết không quá bận tâm trước những lời đùa này.

Thậm chí, anh còn tận dụng sự trùng hợp về tên tuổi để đăng tải một số nội dung hài hước trên LinkedIn. Những bài viết nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút nhiều bình luận. Tuy nhiên, không ít người dùng thực sự nhầm tưởng anh chính là cựu CEO Nvidia, thậm chí trực tiếp đặt câu hỏi về những cáo buộc ngoại tình.

Theo Huang, điều đáng lo ngại hơn là các bài đăng của anh bị chia sẻ lại trên Reddit và RedNote - nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khiến những người không quen biết cũng nhầm lẫn danh tính. Một bài đăng trên LinkedIn của anh từng được chụp lại và sử dụng trong các cuộc thảo luận về Nvidia trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dù vậy, sự chú ý ngoài dự kiến cũng mang lại những lợi ích nhất định. Huang cho biết website của startup Lycana ghi nhận lượng truy cập tăng đột biến, với khoảng 5.000 lượt xem từ những người tìm đến nhờ câu chuyện trùng tên. Một số người dùng thậm chí đã đăng ký dịch vụ của công ty.

Huang cũng đang nộp hồ sơ vào Y Combinator và một số chương trình tăng tốc khởi nghiệp do các quỹ đầu tư mạo hiểm tổ chức.

Huang cho rằng khả năng quảng bá bản thân là một trong những yếu tố được các nhà đầu tư mạo hiểm cân nhắc khi lựa chọn nhà sáng lập. Vì vậy, nếu sự chú ý từ câu chuyện trùng tên giúp startup của anh được biết đến nhiều hơn, anh sẵn sàng tận dụng cơ hội này.

Dù lo ngại những ồn ào có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, Huang vẫn kỳ vọng nhà tuyển dụng sẽ đánh giá mình dựa trên năng lực và phẩm chất thực tế, thay vì nhầm lẫn với người nổi tiếng cùng tên.