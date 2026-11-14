Chàng trai 24 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì có tên trùng với Jensen Huang

Jensen Huang (24 tuổi) là kỹ sư phần mềm kiêm nhà sáng lập startup AI Lycana tại Singapore. Anh trùng tên với cựu CEO Nvidia - người vừa từ chức sau bê bối ngoại tình.

Chia sẻ với Business Insider, Jensen Huang cho biết phản ứng đầu tiên khi nghe tin về những bê bối của người trùng tên là lo ngại danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng. Anh vốn đã biết đến cựu CEO Nvidia Jensen Huang từ khi còn nhỏ và từng xem ông là hình mẫu trong lĩnh vực công nghệ.

Năm 16 tuổi, Huang từng đề nghị mẹ mua một chiếc card đồ họa GTX 1080 để phục vụ việc chơi game, đồng thời tự học lập trình và phát triển ứng dụng. Niềm đam mê công nghệ từ sớm cũng là nền tảng đưa anh đến với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Jensen Huang với cựu CEO Nvidia - người vừa từ chức sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Jensen Huang.

Theo Huang, việc trùng tên với cựu CEO Nvidia từng mang lại không ít lợi thế trong công việc. Trong các sự kiện kết nối, anh thường dễ dàng được người khác nhớ mặt, nhớ tên. Thậm chí, nhiều nhà tuyển dụng trong các buổi phỏng vấn suốt 4 năm qua cũng từng nhắc đến sự trùng hợp thú vị này.

Một số công ty AI còn đùa rằng anh có thể cung cấp thêm card đồ họa (GPU) cho họ. Huang cho rằng khả năng được ghi nhớ nhờ cái tên đặc biệt đã giúp anh có thêm lợi thế khi tìm kiếm việc làm.

Tuy nhiên, sự trùng hợp bắt đầu gây rắc rối khi CEO Nvidia vướng bê bối đời tư. Phản ứng đầu tiên của Huang khi đọc tin là lo ngại tên mình cũng bị kéo vào những cuộc tranh luận tiêu cực.

Huang vốn ngưỡng mộ cựu CEO Nvidia vì những đóng góp cho ngành công nghệ nên rất bất ngờ trước bê bối đời tư. Dù vẫn công nhận tài năng và tầm nhìn của người trùng tên, anh cho rằng những thành tựu đó không thể biện minh cho hành vi sai trái.

Sau vụ việc, bạn bè thường trêu chọc Huang, hỏi anh đã “làm gì với cổ phiếu Nvidia” hoặc đùa về những cáo buộc liên quan đến cựu CEO.

Huang nói anh không quá để tâm. Thậm chí, anh còn tận dụng sự chú ý để đăng một số nội dung hài hước trên LinkedIn. Những bài viết này sau đó lan truyền mạnh hơn dự kiến.

Vấn đề xuất hiện khi một bộ phận người dùng thực sự nhầm anh với cựu lãnh đạo Nvidia. Một số người để lại bình luận chất vấn trực tiếp về bê bối. Ảnh chụp bài đăng của Huang cũng được chia sẻ lại trên Reddit và RedNote trong các cuộc thảo luận về Nvidia.

VViệc trùng tên với cựu CEO Nvidia từng mang lại không ít lợi thế trong công việc cho Huang. Ảnh: Jensen Huang.

“Tôi không chắc điều đó có tốt cho hình ảnh của mình hay không. Một nhà tuyển dụng trong tương lai có thể nhìn thấy những nội dung này”, anh nói.

Huang cũng sở hữu cổ phiếu Nvidia và cho biết khoản đầu tư từng mang lại lợi nhuận lớn cho anh đã giảm giá trị đáng kể sau biến động gần đây.

Dù vậy, sự chú ý ngoài dự kiến cũng mang lại những lợi ích nhất định. Huang cho biết website của startup Lycana ghi nhận lượng truy cập tăng đột biến, với khoảng 5.000 lượt xem từ những người tìm đến nhờ câu chuyện trùng tên. Một số người dùng thậm chí đã đăng ký dịch vụ của công ty.

Huang cũng đang nộp hồ sơ vào Y Combinator và một số chương trình tăng tốc khởi nghiệp do các quỹ đầu tư mạo hiểm tổ chức.

Huang cho rằng khả năng quảng bá bản thân là một trong những yếu tố được các nhà đầu tư mạo hiểm cân nhắc khi lựa chọn nhà sáng lập. Vì vậy, nếu sự chú ý từ câu chuyện trùng tên giúp startup của anh được biết đến nhiều hơn, anh sẵn sàng tận dụng cơ hội này.

Dù lo ngại những ồn ào có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, Huang vẫn kỳ vọng nhà tuyển dụng sẽ đánh giá mình dựa trên năng lực và phẩm chất thực tế, thay vì nhầm lẫn với người nổi tiếng cùng tên.