Chàng trai 19 tuổi ở Hà Nội viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Đại diện Công an xã Bất Bạt (TP Hà Nội) tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027 của công dân Nguyễn Duy Mạnh

Sáng 31/10/2026, Nguyễn Duy Mạnh (sinh ngày 15/12/2007, trú tại thôn Khê Thượng, xã Bất Bạt, TP Hà Nội) tìm đến trụ sở Công an xã Bất Bạt. Mặc chiếc áo phông đen giản dị, nam thanh niên 19 tuổi trao tận tay cán bộ tiếp nhận lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027 vừa viết xong.

Tờ đơn được trình bày trên giấy kẻ ngang học trò bằng mực xanh. Đây là một trong những lá đơn đăng ký sớm nhất tại địa phương sau khi Công an xã Bất Bạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Sinh ra trong gia đình có bố là ông Nguyễn Phi Trường và mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng Ngàn tại thôn Khê Thượng, Mạnh vừa hoàn thành chương trình phổ thông 12/12. Trước khi đặt bút viết đơn, chàng trai sinh năm 2007 đã tự đối chiếu từng tiêu chuẩn tuyển chọn của ngành với điều kiện bản thân.

Trong đơn gửi Ban Công an xã Bất Bạt, Mạnh viết bản thân trong quá trình sinh sống và học tập tại địa phương luôn chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nam thanh niên khẳng định không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, có phẩm chất đạo đức tốt và được quần chúng nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

"Về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn 12/12, tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tham gia Công an nhân dân. Vậy kính mong Ban Công an xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi", Nguyễn Duy Mạnh trình bày trong đơn, ký tên và ghi kèm số điện thoại cá nhân ở góc phải trang giấy để đơn vị tiện liên hệ.

Lá đơn viết tay nắn nót của chàng trai sinh năm 2007 trú tại thôn Khê Thượng, xã Bất Bạt.

Ở tuổi 19, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chọn học tiếp đại học hoặc tìm kiếm công việc bên ngoài, Mạnh chọn hướng đi riêng. Tờ đơn ngắn gọn của một học sinh vừa rời ghế nhà trường cho thấy sự chủ động của người trẻ trước nghĩa vụ với Tổ quốc. Thay vì chờ lệnh gọi khám tuyển, nam thanh niên thôn Khê Thượng đã tự tìm hiểu quy trình và đến thẳng trụ sở công an xã nộp hồ sơ.

Trực tiếp đón nhận lá đơn từ tay Mạnh, đại diện Công an xã Bất Bạt đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác của công dân trẻ. Việc Nguyễn Duy Mạnh chủ động tìm hiểu và nộp đơn đăng ký là kết quả từ đợt tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 do Công an xã Bất Bạt triển khai thời gian qua.

Thay vì chờ đến khi có lệnh gọi khám tuyển, nhiều thanh niên trên địa bàn đã chủ động đến trụ sở công an xã để tìm hiểu tiêu chuẩn, quy trình và tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Tờ đơn viết tay của chàng trai thôn Khê Thượng đã được lưu vào hồ sơ tuyển chọn nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027 của xã Bất Bạt. Phía sau những dòng chữ viết tay mộc mạc ấy là mong muốn được khoác lên mình bộ sắc phục ngành, bắt đầu hành trình rèn luyện trong môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang để giữ gìn sự bình yên ngay từ mảnh đất quê hương mình.