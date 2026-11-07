Chàng trai 19 tuổi 'lật đổ' nghị sĩ 16 năm tại bang Massachusetts

Một sự kiện chính trị hy hữu đã xảy ra tại Quận 22 Middlesex thuộc bang Massachusetts trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 3/11.

Chàng trai Daniel Darris-O'Connor, người vừa tốt nghiệp trung học và chưa tròn 20 tuổi, đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại nghị sĩ đảng Cộng hòa Marc Lombardo để trở thành một trong những nhà lập pháp trẻ tuổi nhất trong lịch sử bang Massachusetts.

Niềm đam mê chính trị của Daniel Darris-O'Connor bắt đầu từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, khi anh mới là học sinh lớp 7.

Việc tìm hiểu về bộ máy chính quyền trong giai đoạn này đã thúc đẩy anh tham gia sâu hơn vào các vấn đề chính trị tại địa phương cũng như cấp bang.

Sau đó, Daniel Darris-O'Connor từng bước tích lũy kinh nghiệm qua nhiều hội đồng và ủy ban địa phương, trước khi giành một ghế trong Hội đồng Điều hành thị trấn Billerica vào năm 2025, thời điểm anh mới 18 tuổi và vẫn đang theo học trung học.

Daniel Darris-O'Connor bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Hạ viện bang Massachusetts cách đây 9 tháng, ngay sau khi tốt nghiệp trung học.

Dù nhiều người hoài nghi về khả năng chiến thắng của một ứng viên trẻ tuổi, anh vẫn kiên trì với định hướng của mình.

Anh khẳng định bản thân không lấy tuổi tác làm trọng tâm cho chiến dịch, mà tập trung giải quyết những bài toán thực tế của cộng đồng như tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và sự thiếu vắng đại diện cho cư dân tại thị trấn Billerica.

Độ tuổi trẻ trung cũng đem lại những tình huống hài hước trong quá trình Daniel Darris-O'Connor đi vận động và gõ cửa từng nhà cử tri.

Nhiều người dân ban đầu lầm tưởng anh là con trai của ứng viên hoặc thực tập sinh trong đội ngũ tranh cử. Tuy nhiên, anh đã khéo léo tận dụng những cuộc trò chuyện vui vẻ ban đầu đó để mở đường cho các thảo luận nghiêm túc về chương trình nghị sự.

Chiến thắng của Daniel Darris-O'Connor diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ giành nhiều thắng lợi trên khắp cả nước.

Anh sẽ đón sinh nhật thứ 20 vào ngày 5/1/2027, chỉ một ngày trước khi tuyên thệ nhậm chức. Sau cuộc bầu cử, anh khẳng định vẫn tập trung tối đa cho cộng đồng địa phương nơi mình lớn lên và cam kết tiếp tục nỗ lực vì sự tin tưởng của cử tri Billerica.