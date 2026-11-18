Bán hoa thâu đêm

TPHCM vào đêm, con đường Đoàn Như Hài (phường Xóm Chiếu, TPHCM) tấp nập người qua lại. Ở một góc đường, Nguyễn Gia Bảo (18 tuổi, phường Hiệp Bình, TPHCM) tranh thủ dùng bình đựng nước phun sương lên những bông sen Bách Diệp màu hồng phấn bắt mắt đặt trên yên sau xe máy.

Bảo có mặt tại đây để bán hoa sen từ 14h. Nhưng cho đến khi thành phố vào đêm, em mới chỉ bán được 4 bó hoa. Vắng khách, Bảo chỉnh lại chiếc ghế nhỏ, sẵn sàng cho một đêm dài ngồi đợi khách mua hoa.

Bảo nghỉ học từ năm lớp 9 vì nhận thấy bản thân không theo kịp chương trình học dù đã rất nỗ lực. Rời nhà trường, Bảo ở nhà giúp bố mẹ chăm 2 em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học.

Tranh thủ chưa có khách, Gia Bảo tưới, điều chỉnh lại những bó hoa sen của mình

Thời điểm ấy, Bảo chưa phải lo toan quá nhiều. Bởi dù có đến 3 con, bố mẹ Bảo vẫn đảm bảo cuộc sống nhờ công việc bán hoa sen.

Sau khi từ bỏ công việc giặt, bọc ghế da, khoảng năm 2012, anh Nguyễn Thanh Bình (1986, bố của Bảo) cùng vợ, chị Châu Thị Hồng Xuân, nhập hoa sen về bán rong trên đường Đoàn Như Hài. Sau này, cả hai còn bán hoa trên các sàn thương mại điện tử để có thu nhập tốt hơn.

Thế nhưng tháng 6 năm ngoái, chị Xuân bất ngờ bị đột quỵ. Sau cơn tai biến, sức khỏe chị suy giảm, mất khả năng tự điều khiển xe máy, không thể đi bán hoa.

Bảo chia sẻ: “Thời gian đầu mẹ phát bệnh, chi phí thuốc men, châm cứu lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Bố tôi phải vay mượn nhiều nơi để có tiền lo viện phí, điều trị cho mẹ.

Nam thanh niên quyết định đi bán hoa sen rong thay cho người mẹ sức khỏe yếu sau khi bị bệnh

Sau khi xuất viện, sức khỏe của mẹ giảm sút rất nhiều, sinh hoạt hằng ngày cần người hỗ trợ. Hiện, mỗi tháng mẹ phải đến bệnh viện tái khám, lấy thuốc.

Vì sức khỏe không cho phép, mẹ tôi không thể đi bán hoa rong như trước. Một mình bố phải làm việc để lo cho 3 anh em tôi, mẹ và ông nội đã lớn tuổi nên rất vất vả. Vì vậy, tôi quyết định đi bán hoa sen thay mẹ để đỡ đần bố”.

Hằng ngày, anh Bình thức dậy từ 5h sáng để đi lấy hoa, lá sen từ các mối buôn. Tại nhà, anh phân loại hoa, bó lại thành từng bó trước khi giao cho Bảo đi bán.

Lạc quan

Công việc bán hoa rong của Bảo bắt đầu từ 14h mỗi ngày. Đúng giờ, Bảo điều khiển chiếc xe máy cũ chở những bó hoa sen từ nhà, vượt khoảng 12km đến đường Đoàn Như Hài ngồi bán.

Bảo nói đây là địa điểm mà bố mẹ đã bán hoa sen từ hàng chục năm trước nên có khách quen, ít bị cạnh tranh. Mỗi lần đi bán, Bảo mang theo từ 15-20 bó hoa sen.

Mỗi ngày, Bảo bán từ 15-20 bó hoa sen

Tùy theo nụ hoa có kích thước lớn hay nhỏ, mỗi bó hoa sen tại đây có giá từ 60.000-70.000 đồng. Đối với khách là sinh viên, tài xế xe ôm, Bảo được bố dặn chủ động giảm giá để mọi người dễ mua.

Nam thanh niên chia sẻ: “Bố mẹ đã bán ở đây lâu, có uy tín nên tôi cũng phải trung thực. Ví dụ như khi bán hoa còn dư từ hôm trước, tôi luôn giảm giá còn 40.000-50.000 đồng/bó.

Khi bán, tôi nói rõ với khách đó là hoa cũ, dù hoa còn rất đẹp. Tôi cũng hướng dẫn khách cách bảo quản để hoa tươi, đẹp lâu hơn.

Tùy theo nụ hoa có kích thước lớn hay nhỏ, mỗi bó hoa sen tại đây có giá từ 60.000-70.000 đồng

Nhiều khách hàng cũng dành cho tôi nhiều tình cảm, quý mến. Tôi nhớ người khách quen sống trong chung cư cao cấp. Dịp lễ, người này thường đặt mua 3 bó hoa lớn.

Khi biết tôi phải chạy xe máy từ xa đến giao hàng, chú hay gửi thêm 20.000-50.000 đồng. Khi tôi từ chối, chú nói đó là tấm lòng và sự trân trọng của chú dành cho nỗ lực lao động của tôi”.

Công việc bán hoa ở vỉa hè thay mẹ của Bảo cũng gặp không ít khó khăn. Dịp lễ, Tết, lượng khách mua hoa tăng cao, Bảo có thể bán hơn 40 bó hoa sen/ngày.

Nhưng ngày thường, đặc biệt là khi mưa bão, Bảo gần như không có khách. Vào những ngày này, Bảo thường phải ngồi đợi khách từ 14h đến quá nửa đêm.

Vắng khách, Bảo thường chờ đến đêm khuya

“Nhiều hôm, tôi cố ngồi đến gần 1h mới về. Dù vậy, tôi không thấy công việc của mình vất vả vì ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất vả hơn mình.

Đây là nghề của bố mẹ tôi. Nhờ công việc này mà bố mẹ nuôi lớn tôi và các em. Vì vậy, tôi luôn đi bán với tâm thế yêu thích, biết ơn công việc này.

Tôi còn đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ để khi kinh tế gia đình ổn định sẽ có đầm sen của riêng mình. Lúc đó, bố tôi sẽ không phải vất vả thức khuya dậy sớm để đi lấy hoa nữa”, Bảo bộc bạch.

Chỉ khi đường phố về khuya, vắng người qua lại, nam thanh niên mới trở về nhà

Ảnh: Hà Nguyễn