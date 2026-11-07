Chàng trai 18 tuổi giành HCB đầu tiên cho Việt Nam tại Olympic trẻ

Tấm HCB của Hoàng là huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: NVCC.

Sau khoảnh khắc vỡ òa tại lễ trao huy chương ở Dakar (Senegal) ngày 3/11 (giờ địa phương), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (18 tuổi) vẫn cầm linh vật sư tử Ayo và tấm huy chương bạc nội dung thái cực quyền tổng hợp nam môn wushu tại Olympic trẻ 2026. Anh vội tìm một góc yên tĩnh để thông báo kết quả cho người thân ở quê nhà Phú Thọ.

"Tôi hạnh phúc vì có thể mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Tôi nghĩ mình phải báo ngay cho mẹ biết", Hoàng nói với Tri Thức - Znews.

Tại vòng chung kết, Lê Hoàng đạt 9,346 điểm ở mỗi bài thi thái cực quyền và thái cực phiến. Với tổng điểm 18,692, võ sĩ sinh năm 2008 xếp thứ hai chung cuộc, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại đại hội.

8 tiếng mỗi ngày trên sàn tập

Để chuẩn bị cho Olympic trẻ 2026, Lê Hoàng có những ngày dành gần như toàn bộ thời gian cho việc tập luyện. Anh cho biết lịch tập thường kéo dài 6-8 tiếng, tùy giáo án và cường độ.

Với hai bài thi thái cực quyền và thái cực phiến, nam VĐV phải duy trì sự tập trung trong thời gian dài, bởi mỗi bài gồm nhiều động tác nối tiếp, đòi hỏi độ chính xác và khả năng kiểm soát cơ thể.

Dù các động tác thái cực quyền tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoan thai, Hoàng cho biết quá trình rèn luyện thể lực và kỹ thuật để hoàn thành bài thi có cường độ cao. Từng thế đứng, bước chuyển, động tác tay và hướng nhìn đều cần được phối hợp nhịp nhàng.

"Giữ được trọng tâm khi chuyển giữa các thế tấn, đồng thời kiểm soát tốc độ để động tác không bị gấp gáp hoặc mất sự liền mạch là điều không dễ", Hoàng cho hay.

Lê Hoàng thực hiện bài thi thái cực quyền tại Olympic trẻ Dakar 2026. Ảnh: iwuf_events, Reuters.

Với thái cực phiến, Hoàng còn phải phối hợp các chuyển động của cơ thể với thao tác sử dụng quạt. Quạt được mở, khép, xoay và đưa qua nhiều vị trí trong bài biểu diễn. Các thao tác này phải đúng nhịp, đúng hướng và ăn khớp với bước chân, thế tấn. Nếu tay thực hiện động tác quá nhanh hoặc bước chân không theo kịp, tổng thể bài thi có thể mất đi sự hài hòa.

"Không chỉ ghi nhớ trình tự bài thi, tôi còn phải điều chỉnh từng chi tiết để các chuyển động trở nên thuần thục. Những bài tập lặp đi lặp lại đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy hơi ngán, nhưng đó là những bài quan trọng để hoàn thiện kỹ thuật và tạo nền tảng tốt, nên tiếp tục cố gắng", Hoàng chia sẻ.

Trong quá trình tập luyện, Hoàng thừa nhận không ít lần cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn kiên nhẫn và lời động viên đúng lúc của ban huấn luyện, anh dần lấy lại tinh thần để tiếp tục tập luyện.

"Cốt lõi của phần thi không chỉ dừng lại ở sức mạnh hay độ dẻo, mà nằm ở khả năng kiểm soát tâm lý", Hoàng chia sẻ.

Hoàng chụp ảnh kỷ niệm cùng HLV Thu Hòa. Ảnh: NVCC.

Qua tập luyện và thi đấu, Hoàng rèn cho mình sự bình tĩnh khi đối diện với áp lực. Anh cho biết thành tích tại Olympic trẻ còn là dấu mốc vượt qua sự mệt mỏi sau những buổi tập dài, những hoài nghi và giới hạn của bản thân.

Theo huấn luyện viên Trịnh Thu Hòa, người trực tiếp hướng dẫn Hoàng tại Olympic trẻ 2026, kết quả này xứng đáng với công sức học trò bỏ ra trong quá trình tập luyện.

"Hoàng hội tụ đầy đủ phẩm chất của một võ sĩ đỉnh cao, chăm chỉ, nhạy bén và khéo léo. Bên cạnh ngoại hình sáng sàn đấu, Hoàng còn sở hữu phong thái điềm tĩnh, nhu hòa mà sắc bén, lột tả trọn vẹn nét 'động trong tĩnh, tĩnh trong động' đặc trưng của môn thái cực", bà Hòa cho hay.

Từ học võ để khỏe đến huy chương thế giới

Hoàng đến với wushu từ mong muốn giản dị của mẹ là giúp con khỏe mạnh hơn. Khi anh 9 tuổi, bà Lê Thị Quỹ đưa con đi học võ.

"Khi ấy, gia đình chưa nghĩ rằng những buổi tập ban đầu sẽ mở ra con đường đưa Hoàng trở thành VĐV Wushu quốc tế", bà Quỹ nói.

Trong quá trình tập luyện ở Phú Thọ, Hoàng bộc lộ sự điềm tĩnh và khả năng nắm bắt nhịp điệu bài tập nhanh, được huấn luyện viên chọn vào đội tuyển wushu.

Từ đó, anh bắt đầu theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, từng bước rèn kỹ thuật, độ dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể. Với thái cực quyền và thái cực phiến, Hoàng được thầy hướng dẫn trau chuốt từng động tác.

Hoàng và HLV tập luyện trước ngày thi đấu tại Dakar 2026. Ảnh: NVCC.

Năm 2024, Hoàng giành 2 HCV tại Giải vô địch Thái cực quyền thế giới ở Singapore, ở các nội dung thái cực quyền 24 thức và thái cực kiếm 32 thức. Năm 2025, anh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ thành tích này.

Hoàng tiếp tục giành HCV tại Giải vô địch Wushu trẻ châu Á năm 2025, Giải vô địch Wushu trẻ thế giới và Giải vô địch Thái cực quyền thế giới năm 2026.

Sau dấu mốc tại Dakar, Hoàng cho biết sẽ chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc, đồng thời tiếp tục cải thiện chuyên môn. Anh đặt mục tiêu tranh tài và giành thêm thành tích tại các giải đấu ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

"Tấm huy chương hôm nay mới chỉ là một cột mốc trên hành trình của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thiện bản thân và hướng tới những mục tiêu cao hơn, mang thêm thành tích về cho Wushu Việt Nam", Hoàng nói.