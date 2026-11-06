Chàng thanh niên dân tộc Dao Thanh Phán khởi nghiệp thành công từ số vốn 5 triệu đồng

Trước khi trở về quê hương lập nghiệp, Dường Cắm Thím (SN 1998) từng có thời gian làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Ngoài giờ làm, anh thường tranh thủ tìm hiểu các mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế tại những khu vực lân cận nơi ở. Qua quá trình quan sát, tìm hiểu, anh nhận thấy mô hình nuôi chim bồ câu Pháp có nhiều tiềm năng, kỹ thuật chăn nuôi tương đối phù hợp với điều kiện của gia đình.

Mô hình nuôi chim bồ câu của Dường Cắm Thím từ số vốn ít ỏi

Từ những kiến thức tích lũy được, anh nảy ra ý tưởng đưa mô hình này về quê hương để phát triển kinh tế. Năm 2022, với số vốn tích lũy được 5 triệu đồng, anh quyết định mua những đôi chim bồ câu Pháp giống từ Bắc Ninh mang về nuôi thử nghiệm.

Dường Cắm Thím chia sẻ: “Những ngày đầu khởi nghiệp, do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, vừa chăm sóc đàn chim, vừa chủ động tìm tòi, học hỏi kỹ thuật qua Internet và tham khảo các mô hình chăn nuôi tại những địa phương khác. Từ những kiến thức tiếp thu được, từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc, nhân đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi”.

Bằng sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi, mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của anh ngày càng phát triển. Từ quy mô ban đầu còn nhỏ lẻ, đến nay đàn chim đã tăng lên gần 1.000 đôi, với trên 300 chuồng nuôi.

Đến nay đàn chim bồ câu của gia đìnhThím đã tăng lên gần 1.000 đôi, với trên 300 chuồng nuôi

Cùng với việc mở rộng đàn chim, Dường Cắm Thím xác định muốn phát triển mô hình lâu dài cần chủ động nguồn con giống, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Vì vậy, Thím tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu đồng để mua máy ấp trứng, phục vụ việc chủ động nhân giống. Hiện nay, sản lượng trứng ấp đạt trung bình khoảng 1.000 quả mỗi tháng.

Thím chia sẻ thêm: “Mỗi tháng gia đình anh xuất bán từ 700–800 con chim bồ câu, với giá dao động từ 75.000–80.000 đồng/con. Trừ chi phí mỗi tháng thu về gần 20 triệu đồng tiền lãi. Sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm, không chỉ trong xã mà còn có khách hàng từ Bình Liêu, Hạ Long tìm đến liên hệ đặt mua”.

Việc từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi gắn với chủ động nguồn giống và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho thấy sự linh hoạt, quyết tâm của chàng thanh niên dân tộc Dao Thanh Phán trong quá trình khởi nghiệp.

Thím tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu đồng để mua máy ấp trứng, phục vụ việc chủ động nhân giống

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Dường Cắm Thím mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, đồng thời được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Anh cũng mong được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ của người dân trong xã và các địa bàn lân cận.

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Dường Cắm Thím cho thấy, với tinh thần chủ động, ý chí vươn lên và sự kiên trì học hỏi, thanh niên trẻ ở địa phương vùng kinh tế còn khó khăn hoàn toàn có thể tìm hướng phát triển kinh tế từ những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của anh Thím là một điển hình về tinh thần tự lực, chủ động lập thân, lập nghiệp, góp phần tạo động lực để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Tiên Yên tích cực tìm kiếm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình.