Chàng sinh viên vác bình gas lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp: Câu chuyện đằng sau đầy xúc động

Theo CNN Brasil, trong đoạn video được một trường đại học tổ chức lễ tốt nghiệp, chàng sinh viên Lorenzo xuất hiện với vẻ mặt xúc động, vác bình gas trên lưng khi tiến lên sân khấu nhận bằng.

(Video gây lại khoảnh khắc gây xúc động. Nguồn: CNN)

Chàng trai gửi lời nhắn đầy tình cảm đến cha: "Cha à, con không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào về lòng biết ơn đối với tất cả những gì cha đã làm cho con. Bình gas tưởng chừng đơn giản này tượng trưng cho sự tận tụy, nỗ lực và những hy sinh suốt 26 năm của cha để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất".

Lorenzo nói thêm rằng mỗi sự hy sinh của cha đều hướng đến tương lai của mình. Anh viết: "Cảm ơn cha vì đã trở thành tấm gương về sức mạnh và tình yêu thương. Con yêu cha rất nhiều!".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến hàng nghìn người xúc động. Tính đến thời điểm CNN Brasil đăng tải bài viết, video đã nhận được hơn 930.000 lượt thích và 15.000 bình luận.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Biết trân trọng và tôn vinh cha mẹ là bước đầu tiên để trở thành một người thành công". Một người khác viết: "Biết ơn là một đức tính đáng quý".

Theo thông tin trên trang Instagram cá nhân của Lorenzo, anh đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật sản xuất tại Đại học Liên bang Ouro Preto (UFOP), Brazil.