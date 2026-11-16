Chàng sinh viên theo nghề hiếm, thợ lành nghề kiếm gần 200 triệu đồng/tháng

Nghề hiếm, đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo

Fu Donghua, sinh viên năm thứ tư Trường Kỵ thuật thuộc Đại học Kinh doanh Vũ Hán, đã lấy chứng chỉ thợ đóng móng ngựa bậc sơ cấp vào tháng 4.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Ngựa Trung Quốc, nước này hiện chỉ có khoảng 70 thợ đóng móng ngựa được cấp chứng chỉ. Fu là người trẻ nhất và là thợ duy nhất trong số này hiện vẫn đang là sinh viên đại học, theo Jimu News.

Công việc của một thợ đóng móng ngựa bao gồm cắt tỉa, chăm sóc móng, lắp móng sắt và điều chỉnh góc móng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài thời gian thi đấu của ngựa.

“Đóng móng ngựa cũng giống như đi giày chạy bộ cho chúng, giúp giảm chấn động”, Fu nói. Theo anh, một bộ móng sắt thường sử dụng được khoảng 40 ngày.

Sinh viên Trung Quốc Fu Donghua gây chú ý khi theo đuổi nghề chăm sóc, đóng móng ngựa - công việc hiếm người làm nhưng có thu nhập hấp dẫn. Ảnh: Baidu

“Đóng móng ngựa là công việc rất vất vả. Nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng tôi quyết tâm gắn bó với nghề này”, anh chia sẻ.

Khi làm việc, thợ đóng móng phải cúi người, kẹp móng ngựa giữa hai chân và liên tục thay đổi dụng cụ. Họ thường phải giữ tư thế cúi trong nhiều giờ. Sau những buổi làm việc kéo dài, không ít người cảm thấy khó đứng thẳng lưng vì quá mệt mỏi.

“Tôi luôn nỗ lực hoàn thiện kỹ năng nên quyết tâm tiếp tục. Thầy đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi, vì vậy tôi phải trân trọng cơ hội này và học hỏi nhiều nhất có thể”, Fu nói.

Anh kể, trong giai đoạn đầu học nghề, thầy yêu cầu anh dành nửa tháng để gọt, đẽo gỗ nhằm luyện sức tay, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát hướng và góc khi thao tác.

Theo Fu, trước khi bắt đầu chăm sóc móng, người thợ cần tạo được sự tin cậy với con ngựa. Việc nhẹ nhàng vỗ vào cổ, chạm vào mặt, mũi và hàm giúp con vật dần thư giãn. Người thợ cũng có thể giữ, vuốt ve chân ngựa để chúng quen với việc được chạm vào.

Thợ đóng móng ngựa phải cúi người, kẹp móng ngựa giữa hai chân và liên tục thay đổi dụng cụ trong quá trình làm việc vất vả. Ảnh: Baidu

Fu thừa nhận chấn thương là điều khó tránh khỏi trong quá trình học nghề.

Ngay trong tháng đầu tiên, một chiếc đinh đã đâm sâu vào lòng bàn tay anh đến mức có thể nhìn thấy xương. Anh phải mất hai tuần mới hồi phục.

Tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra khi một con ngựa giẫm lên bàn chân trái của Fu. Bàn chân sưng to khiến anh không thể xuống giường trong hai tuần.

Fu cho biết đang đặt mục tiêu sớm lấy chứng chỉ thợ đóng móng ngựa bậc cao cấp.

“Thầy tôi đã làm nghề 30 năm nhưng vẫn nói rằng mình còn phải học hỏi. Tôi sẽ nỗ lực như thầy, tiếp tục trau dồi kiến thức thông qua thực hành”, anh nói.

Thu nhập thợ lành nghề lên tới gần 200 triệu đồng/tháng

Thầy của Fu, ông Li Jixin, cho biết chi phí đóng một bộ móng ngựa thường từ 500 nhân dân tệ trở lên. Ông tin rằng sau khi tốt nghiệp, Fu có thể kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) mỗi tháng.

Trong khi đó, Wang Qingbo, một thợ đóng móng ngựa lâu năm ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, có thu nhập khoảng 40.000-50.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Gần đây, hai sinh viên đại học đã quyết định bỏ ngành học trước đó để theo ông học nghề.

“Người ngoài nhìn chúng tôi cắt tỉa móng ngựa có thể nghĩ công việc này khá thư thái, nhưng thực tế rất mệt. Không phải ai cũng chịu được sự vất vả”, ông Wang nói.

Phong trào thể thao cưỡi ngựa phát triển mạnh tại Trung Quốc kéo theo nhu cầu ngày càng tăng đối với nhân lực chăm sóc ngựa có tay nghề. Ảnh: Tân Hoa xã

Câu chuyện của Fu cũng khiến một ngành nghề ít được biết đến trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Thành thật mà nói, đây là công việc có thu nhập tốt nhưng cũng đầy rủi ro. Một cú đá của ngựa có thể khiến người thợ gãy xương, thậm chí bị liệt”, một người dùng mạng bình luận.

Một ý kiến khác nhận xét: “Những nghề ít người làm thường hấp dẫn vì mức độ cạnh tranh thấp”.