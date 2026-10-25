Chàng sinh viên năm thứ nhất rời giảng đường tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Lê Đức Bảo trao đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 cho cán bộ trực ban Công an xã Ứng Hòa sáng 25/10

Trên tờ đơn tình nguyện nhập ngũ đề ngày 25 tháng 10 năm 2026, tại dòng khai nghề nghiệp, người viết chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Tự do". Dòng trình độ văn hóa phía trên cũng được điền ngắn gọn là "12/12". Nét chữ trên trang giấy rất nắn nót. Ít ai hình dung chủ nhân của tờ đơn ấy, chàng trai Lê Đức Bảo (sinh ngày 19 tháng 11 năm 2006, trú tại thôn Hòa Lâm, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội), hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Khi cánh cửa đại học vừa mở ra, Bảo lại chọn tạm khép trang vở để xin khoác lên mình bộ sắc phục người chiến sĩ.

Sáng ngày 25 tháng 10, Bảo đến trụ sở Công an xã Ứng Hòa nộp hồ sơ. Dưới tấm băng rôn đỏ căng ngang cổng chính, chàng sinh viên mặc áo phông xám đứng nghiêm túc bên người cán bộ mang băng đỏ trực ban. Hai bàn tay cùng nâng tờ đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Thủ tục tiếp nhận diễn ra nhanh gọn. Khoảnh khắc trước tấm biển đồng của đơn vị đã đánh dấu bước ngoặt lớn của chàng trai sắp tròn hai mươi tuổi.

Quyết định tạm dừng việc học của Bảo khiến nhiều bạn bè bất ngờ. Với một học sinh vừa vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều áp lực, tấm vé vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là thành quả của mười hai năm đèn sách. Phần lớn bạn bè đồng trang lứa sẽ chọn học tiếp bốn năm rồi tìm việc làm ổn định. Bảo lại rẽ sang hướng khác. Sự thay đổi này bắt nguồn từ thói quen đọc tin tức mỗi tối của cậu sau giờ lên lớp.

Những lúc rảnh rỗi, Bảo thường theo dõi các bài viết trên Báo An ninh Thủ đô cùng trang fanpage "Vì bình yên xã Ứng Hòa" của công an địa phương. Qua từng dòng tin và hình ảnh thực tế, công việc của những người lính cơ sở hiện lên gần gũi ngay tại mảnh đất Ứng Hòa nơi cậu sinh ra. Đó là những ca tuần tra đêm giữ trật tự thôn xóm, hay những buổi cán bộ xuống tận nhà hướng dẫn người dân làm giấy tờ, những căn nhà tình nghĩa tặng người dân khó khăn... Những câu chuyện đời thường ấy cứ thế ngấm dần vào suy nghĩ của cậu.

Cơ hội đến khi Công an xã Ứng Hòa phổ biến chủ trương tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Qua các bài đăng tuyên truyền trên trang fanpage của công an xã, Bảo nắm rõ trách nhiệm cùng quyền lợi của công dân khi nhập ngũ. Bảo không muốn chờ đến lúc tốt nghiệp đại học. Chàng trai trẻ muốn thử sức ngay khi bản thân đang ở độ tuổi sung sức nhất, nên đã chủ động tìm mẫu đơn về viết.

Trò chuyện với cán bộ tiếp nhận hồ sơ về lý do bảo lưu kết quả học tập, Bảo trải lòng rất chân thành. Giảng đường đại học vẫn là mục tiêu dài hạn mà cậu theo đuổi, nhưng tuổi trẻ có nhiều cách để trưởng thành. Bảo muốn đưa mình vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang để rèn giũa ý chí và thể lực. Đó là hành trang cần thiết cho tương lai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, cậu sẽ tiếp tục chương trình đại học hoặc ôn thi vào các trường trong ngành công an.

Trước khi bước qua cổng trụ sở Công an xã Ứng Hòa, thử thách lớn nhất với Bảo là thuyết phục gia đình tại thôn Hòa Lâm. Bố mẹ cậu, ông Lê Văn Long và bà Nguyễn Thị Hiền, từng rất tự hào khi con trai đỗ đại học trên thành phố. Nghe con ngỏ ý xin dừng học để đi nghĩa vụ, hai ông bà không khỏi băn khoăn. Bảo không nói lời sáo rỗng. Cậu mở các bài viết từ trang thông tin của Công an xã cho bố mẹ xem và trình bày rõ kế hoạch học tập sau khi xuất ngũ.

Thấy con trai suy nghĩ chín chắn, ông Long và bà Hiền đã gật đầu đồng thuận. Sự ủng hộ từ gia đình giúp Bảo yên tâm đặt bút ký tên vào tờ đơn ngày 25 tháng 10. Trong đơn gửi Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ứng Hòa và Công an xã Ứng Hòa, chàng trai sinh năm 2006 hứa tuyệt đối chấp hành đường lối của Đảng cùng pháp luật Nhà nước. Cậu cam kết tuân thủ mọi sự phân công của tổ chức, tích cực rèn luyện đạo đức và nghiệp vụ.

Cầm lá đơn của Lê Đức Bảo, cán bộ trực ban Công an xã Ứng Hòa động viên và ghi nhận tinh thần xung kích của thanh niên. Việc những sinh viên đại học chủ động bảo lưu kết quả để tình nguyện nhập ngũ là tín hiệu đáng mừng cho mùa tuyển quân năm 2027 tại địa phương. Rời trụ sở công an xã khi nắng đã dịu, Bảo trở về chuẩn bị cho đợt sơ tuyển sắp tới, sẵn sàng cho ngày khoác lên mình màu áo mới...