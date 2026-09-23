Chặng nước rút của con tàu kinh tế thành phố

Tăng trưởng GRDP quý 3 ước đạt 8,9%-9,5%, cao nhất trong các quý 3 nhiều năm trở lại đây. Thu ngân sách vượt 670.599 tỷ đồng. Vốn FDI tăng hơn gấp 3 so với cùng kỳ. Guồng máy đã vào nhịp.

Dù vậy, muốn cập đích tăng trưởng 2 con số của năm 2026, quý 4 phải tăng tốc ở mức trên 13%. Ba tháng cuối năm không còn là quãng đường để giữ nhịp mà là quãng đường bứt phá.

Nếu nền kinh tế là một cỗ máy thì vốn đầu tư công là nhiên liệu đầu tiên được đổ vào buồng đốt. Đến hết tháng 9, thành phố dự kiến giải ngân 70% kế hoạch vốn. Để đạt ít nhất 95%, trong 3 tháng tới, thành phố phải đưa thêm khoảng 37.000 tỷ đồng vào công trình, trung bình hơn 12.000 tỷ đồng/tháng. Mỗi dự án cần một “người giữ lửa” chịu trách nhiệm đến cùng, có tiến độ theo tuần.

Vướng mắc phải được gỡ tại chỗ, không để thành những “nút thắt cổ chai” làm nghẹn cả dòng chảy. Vốn nào không thể tiêu phải được điều chuyển sớm sang nơi đang khát vốn.

Đầu tư công là động cơ, còn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài là những cánh buồm. Động cơ giúp con tàu rời bến nhưng cánh buồm mới giúp nó đi xa. Mục tiêu giải ngân hơn 140.000 tỷ đồng vốn đầu tư tư nhân đòi hỏi thành phố tháo những “chiếc neo” đang níu những dự án lại: vướng pháp lý, đất đai, quy hoạch.

Mỗi chiếc neo được nhổ lên là một con thuyền được thả ra khơi. Với khu vực FDI, vốn cam kết 17,2 tỷ USD là ngọn gió thuận đang thổi về phía thành phố. Nhưng gió chỉ có ích khi buồm đã giương. Cam kết chỉ trở thành tăng trưởng khi hóa thành nhà xưởng, máy móc và dây chuyền đang chạy. Thành phố cần đồng hành từng nhà đầu tư lớn, rút ngắn mọi khâu thủ tục, để những lời hứa trên giấy sớm trở thành những công trình trên đất.

Những tháng cuối năm, thành phố như một ngôi nhà chuẩn bị đón tết. Đèn được thắp, cửa được mở, người người đổ về. Đó là mùa mà sức mua trở thành nhịp tim của nền kinh tế. Nhịp tim ấy cần được nuôi dưỡng bằng một chuỗi lễ hội được thiết kế bài bản, từ phố đi bộ, lễ hội ẩm thực, chương trình khuyến mãi tập trung đến không gian văn hóa về đêm.

Đi cùng là bảo đảm nguồn hàng, bình ổn giá và giữ vững an toàn trật tự. Một thành phố rực rỡ, an toàn và mến khách sẽ khiến người dân muốn chi tiêu và du khách muốn ở lại thêm một đêm. Ném một viên đá xuống mặt hồ, những vòng sóng sẽ lan ra xa. Có những ngành kinh tế giống như viên đá ấy. Mỗi đồng đầu tư vào đó tạo ra những vòng sóng giá trị lan khắp nền kinh tế.

Tăng trưởng 2 con số phải bắt đầu từ những viên đá nặng nhất. Du lịch là ngành “xuất khẩu tại chỗ”. Mỗi du khách quốc tế là một chuyến hàng xuất khẩu không cần container, mang ngoại tệ đến tận nơi và kéo theo lưu trú, ăn uống, vận tải, bán lẻ, văn hóa.

Logistics là hệ tuần hoàn của một đô thị kinh tế. Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, mạng lưới cảng cạn và thương mại điện tử cần được nối thành một mạch máu liền mạch, để hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, và để TPHCM trở thành trái tim trung chuyển của khu vực.

Công nghệ cao và công nghệ số là bộ não của nền kinh tế tương lai, cũng là nơi dòng vốn FDI đang đổ về. Thành phố cần đón làn sóng này bằng hạ tầng dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và cơ chế thử nghiệm linh hoạt.

Dịch vụ tài chính quốc tế là tầng cao nhất của tòa nhà kinh tế đa tầng. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM sẽ là ngọn hải đăng thu hút dòng vốn dài hạn, nâng tầm vị thế của thành phố trên bản đồ khu vực.

Những giải pháp ấy không phải 5 con thuyền riêng lẻ, mà là 5 mái chèo của cùng một con tàu. Đầu tư công mở đường cho đầu tư tư nhân. Đầu tư tạo năng lực cho xuất khẩu. Tiêu dùng và du lịch tạo ra cầu. Các ngành mũi nhọn quyết định con tàu đi xa đến đâu. Chỉ cần một mái chèo lệch nhịp, con tàu sẽ chậm lại.

Đích đến 2 con số là thử thách lớn, nhưng không nằm ngoài tầm với. Những gì thành phố làm được trong 9 tháng qua đã chứng minh điều đó. Vòng chạy cuối vừa bắt đầu, vừa mở ra nhiều nền tảng cho các năm kế tiếp.