Chàng nhạc sĩ đa tài, kết nối tinh hoa dân gian với 'hơi thở' của đương đại

Những “dấu ấn” của chàng nhạc sĩ 9x

Trần Mạnh Cường bắt đầu hành trình nghệ thuật từ sớm và kiên trì xây dựng sự nghiệp theo hướng kết hợp sâu sắc giữa chất liệu dân gian Bắc Bộ với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Nhắc đến anh, người ta cũng sẽ vô tình mà liên tưởng đến 1 chàng trai 9x Việt Nam đa tài bởi anh không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, mà còn là guitarist, music producer và music arranger với 13 năm kinh nghiệm ca hát và hoạt động nghệ thuật.

Sở trường của Trần Mạnh Cường trải dài từ Xẩm, Quan họ, dân ca, dân gian đương đại đến ballad và rock ballad. Anh cũng có thể thổi hồn một cách điêu luyện vào guitar, sáo, đàn nguyệt và piano. Những yếu tố này tạo nên bản sắc riêng, giúp anh vừa giữ gìn hồn cốt dân tộc, vừa kết nối âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ qua các nền tảng số.

Trần Mạnh Cường không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, mà còn là guitarist, music producer và music arranger với 13 năm kinh nghiệm ca hát và hoạt động nghệ thuật.

Anh không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường khó hơn: làm mới Xẩm, Quan họ, Dân ca mà vẫn giữ được bản sắc. Phong cách biểu diễn của anh vừa sâu lắng, vừa mạnh mẽ, phù hợp với cả không gian sân khấu truyền thống lẫn sân khấu lớn, cả video ngắn trên TikTok lẫn MV được đầu tư kỹ lưỡng.

Chính sự đa dạng này giúp anh tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, từ thế hệ lớn tuổi yêu thích dân ca đến giới trẻ tìm kiếm những bản phối mới mẻ, dễ nghe, dễ lan tỏa.

Trong những “đứa con tình thần” - các sản phẩm âm nhạc của Trần Mạnh Cường, một số ca khúc đã trở thành “hit” và để lại dấu ấn rõ nét.

Tiêu biểu trong đó chính là ca khúc “Anh đau từ lúc em đi” với gần 2 tỷ lượt xem chỉ trong 6 tháng phát hành, đồng thời đứng Top 1 trending trên TikTok, CapCut, nhạc số và YouTube năm 2024.

Trên nhiều nền tảng số, Trần Mạnh Cường đã để lại nhiều dấu ấn và thành tựu riêng.

Theo các số liệu được ghi nhận, tổng lượt streaming của các sản phẩm liên quan đạt khoảng 3 tỷ views. Bản remix của ca khúc cũng ghi nhận những cột mốc ấn tượng, trong đó có giai đoạn đạt 100 triệu lượt nghe chỉ sau thời gian ngắn phát hành.

Năm 2024, “Anh đau từ lúc em đi” được ghi nhận là ballad Việt nổi bật trên các bảng xếp hạng và recap cuối năm. Theo dữ liệu recap, sản phẩm của Trần Mạnh Cường đạt 503,6 nghìn giờ nghe và 12,5 triệu lượt xem trên YouTube, Shorts và nền tảng nhạc số.

Bên cạnh đó, 2 ca khúc “Ai ơi” và “Ngồi tựa mạn thuyền” cùng nhiều sản phẩm khác tiếp tục khẳng định khả năng sáng tạo và sự linh hoạt trong cách tiếp cận chất liệu dân gian của anh.

Trên TikTok, tài khoản chính thức của Trần Mạnh Cường cũng thu hút gần 1,1 triệu người theo dõi, với hàng chục triệu lượt thích, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của các sản phẩm mang chủ đề dân ca, Xẩm, Quan họ, Dân ca remix, rock và cả những giai điệu mang hơi hướng nhạc cách mạng, nhạc huyền thoại.

Tổng cộng, anh sở hữu gần 2 triệu người theo dõi trên các nền tảng. Những con số này không chỉ phản ánh mức độ phổ biến mà còn cho thấy khả năng kết nối cảm xúc của anh với công chúng trong kỷ nguyên số.

Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu về nghệ thuật, sự hiện diện trong chương trình mang tính biểu tượng của nền văn hóa giải trí Việt Nam cuối năm càng khẳng định vị thế của anh trong đời sống nghệ thuật đương đại.

Một trong những điểm nhấn trong năm 2024 của chàng trai đa tài này là tham gia hoạt động nghệ thuật trên truyền hình quốc gia với vai trò diễn viên trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm 2024.

Tham gia Táo Quân 2024 cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận. Chương trình Gặp nhau cuối năm vốn là không gian quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ và mang tính biểu tượng văn hóa. Việc Trần Mạnh Cường xuất hiện trong đó khẳng định sự công nhận từ phía truyền hình quốc gia và công chúng rộng lớn hơn đối với đóng góp của anh.

Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu về nghệ thuật, sự hiện diện trong chương trình mang tính biểu tượng của nền văn hóa giải trí Việt Nam cuối năm càng khẳng định vị thế của anh trong đời sống nghệ thuật đương đại. Từ sân khấu dân gian đến sân khấu lớn, từ nền tảng số đến truyền hình, anh luôn giữ được sự nhất quán trong phong cách: trẻ trung, chuyên nghiệp và giàu chất liệu văn hóa Việt.

“Sớm Nắng Chiều mưa” và thông điệp gìn giữ bản sắc dân tộc

Vừa qua, Trần Mạnh Cường cho ra mắt sản phẩm “Sớm Nắng Chiều mưa”. Đây là một dự án được đầu tư công phu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Music producer của ca khúc gồm Masew, Trần Mạnh Cường và Felix.

Tác phẩm không chỉ là một bài hát mới mà còn là một câu chuyện hình ảnh được xây dựng kỹ lưỡng, lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa Bắc Bộ và nghệ thuật dân gian truyền thống.

“Sớm Nắng Chiều mưa” là một dự án được đầu tư công phu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Trong sản phẩm âm nhạc này, Ekip lựa chọn hai bối cảnh chính để xây dựng mạch cảm xúc cho MV.

Bối cảnh thứ nhất là Chùa Thầy - xứ Đoài: Không gian này được sử dụng cho các phân cảnh lễ hội, mang màu sắc truyền thống, đông vui và giàu chất liệu văn hóa.

Những hình ảnh lễ hội, kiến trúc cổ kính, ánh sáng vàng của buổi sớm và màu sắc rực rỡ của đèn lồng, cờ quạt tạo nên bức tranh sống động về một vùng đất giàu bản sắc.

Bối cảnh thứ hai là Tinh hoa Bắc Bộ, nơi nghệ thuật múa rối nước được khai thác đan xen với hiện thực.

“Việc lồng ghép hình ảnh múa rối nước vào mạch kể chuyện giúp MV trở nên phong phú, thú vị, vừa giữ được hồn cốt dân gian vừa mang hơi thở đương đại” - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nga, Giảng viên Học viện Báo chí và tuyên truyền nhận định.

Bối cảnh còn lại là xoay quanh hình tượng con rối và được kể theo lối tả xuôi nặng tính hình ảnh. Mỗi cảnh được thể hiện theo phong cách nhanh, mạnh, mang tính “kịch”, kết hợp nhiều yếu tố choreography. Đồng thời, ekip đưa vào nhiều meme bất hủ nhằm tạo hiệu ứng vui vẻ, độc đáo, từ đó hỗ trợ cho việc đưa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.

Theo nhà báo Phạm Quốc Cường - Trưởng ban Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam: “Đây chính là nét riêng của Trần Mạnh Cường - Một thanh niên trẻ Việt Nam muốn viết nên câu chuyện theo cách riêng của mình, được tiếp thu và phát triển nghệ thuật dân gian cùng dân ca Việt Nam, đó là gìn giữ và đổi mới mà vẫn không làm mất đi bản sắc của dân tộc…”.

Hình ảnh trong MV và các sản phẩm liên quan cho thấy sự chăm chút về trang phục, ánh sáng và biểu cảm. Trần Mạnh Cường xuất hiện trong trang phục truyền thống với áo đen thêu họa tiết, cầm đàn nguyệt hoặc sáo trúc trên nền đỏ rực; trong trang phục hiện đại với áo khoác da, denim hoặc sơ mi trắng cầm guitar; hay trong tạo hình mang hơi hướng nghệ thuật sân khấu với áo choàng nâu, lông vũ và phụ kiện dân gian.

Những hình ảnh này không chỉ phục vụ thẩm mỹ mà còn nhấn mạnh thông điệp: nghệ thuật dân gian có thể sống động, gần gũi và đầy sức sống khi được tiếp cận bằng ngôn ngữ của thời đại.

Nghệ thuật dân gian sẽ không lỗi thời nếu biết cách làm!

Sự nghiệp của Trần Mạnh Cường phản ánh một xu hướng quan trọng trong âm nhạc Việt Nam hiện nay: thế hệ trẻ không quay lưng với truyền thống mà sẽ chủ động tìm cách làm mới, đưa Xẩm, Quan họ, dân ca vào không gian số.

Anh chứng minh rằng: chất liệu dân gian sẽ không bao giờ lỗi thời nếu biết làm đúng cách và ngược lại, khi được xử lý bằng kỹ thuật sản xuất hiện đại, phối khí tinh tế và hình ảnh hấp dẫn, chúng có thể thu hút hàng tỷ lượt xem và hàng triệu người theo dõi.

Với “Sớm Nắng Chiều mưa”, Trần Mạnh Cường đã chứng minh được rằng: Nghệ thuật dân gian có thể sống động, gần gũi và đầy sức sống khi được tiếp cận bằng ngôn ngữ của thời đại.

Việc Trần Mạnh Cường kết hợp nhiều vai trò – ca sĩ, sáng tác, sản xuất, hòa âm phối khí – cho thấy sự chủ động và chuyên nghiệp trong quy trình sáng tạo. Không chỉ hát, anh còn tham gia sâu vào khâu sản xuất, từ đó kiểm soát được chất lượng và định hướng nghệ thuật của sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với chất liệu dân gian, nơi sự tôn trọng bản sắc và sự sáng tạo phải được cân bằng một cách tinh tế.

Từ góc độ văn hóa, những nỗ lực của Trần Mạnh Cường góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể. Xẩm, Quan họ, múa rối nước, không gian Chùa Thầy và Tinh hoa Bắc Bộ đều là những biểu tượng văn hóa quan trọng.

Khi được đưa vào sản phẩm âm nhạc đương đại một cách có chủ đích, chúng không chỉ được “nhắc đến” mà còn được “sống lại” trong tâm thức của thế hệ mới. Thông điệp “gìn giữ và đổi mới nhưng vẫn không mất đi bản sắc” mà anh cùng ekip theo đuổi trong dự án “Sớm Nắng Chiều mưa” chính là tinh thần cần thiết để di sản văn hóa tiếp tục phát triển bền vững.

Hành trình còn tiếp tục

Sau 13 năm hoạt động nghệ thuật, Trần Mạnh Cường đã xây dựng được một vị trí riêng trong lòng công chúng. Các sản phẩm hit như “Anh đau từ lúc em đi”, “Ai ơi”, “Ngồi tựa mạn thuyền” cùng những thành tích về lượt xem, trending và lượng người theo dõi là minh chứng rõ ràng cho sức hút của phong cách anh. Dự án mới “Sớm Nắng Chiều mưa” tiếp tục khẳng định định hướng nghệ thuật nhất quán: lấy dân gian làm gốc, dùng ngôn ngữ đương đại làm cầu nối, và luôn đặt bản sắc dân tộc ở vị trí trung tâm.

Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam ngày càng đa dạng và cạnh tranh, sự xuất hiện của những nghệ sĩ như Trần Mạnh Cường mang đến sự cân bằng cần thiết. Anh không chỉ mang lại những ca khúc dễ nghe, dễ lan tỏa mà còn góp phần nuôi dưỡng ý thức về nguồn cội văn hóa trong lớp trẻ. Từ không gian Chùa Thầy đến sân khấu múa rối nước, từ đàn nguyệt, sáo trúc đến guitar điện và sản xuất số, hành trình của anh là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của âm nhạc dân gian khi được tiếp sức bởi nhiệt huyết và sáng tạo của thế hệ mới.

Trần Mạnh Cường vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Với nền tảng vững chắc về chuyên môn, sự am hiểu sâu sắc chất liệu dân gian và khả năng kết nối với công chúng số, anh được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều sản phẩm chất lượng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc Việt Nam đương đại - nơi truyền thống không bị bỏ lại phía sau mà được nâng niu, làm mới và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết...