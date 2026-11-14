Chàng kép Trọng Nhân: Mong muốn giới thiệu màu sắc cải lương đến khán giả trẻ

Góp mặt trong vở nhạc kịch Sự Tích Quả Dưa Hấu với vai Hoàng tử Khang, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân có cơ hội thử sức với một loại hình biểu diễn mới. Với một người gắn bó với nghệ thuật truyền thống, dự án không chỉ là cơ hội đảm nhận vai diễn mới mà còn là dịp để anh bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm bản thân ở một thể loại có nhiều yêu cầu khác với cải lương. Qua đó, nam nghệ sĩ có thêm trải nghiệm về khả năng thích ứng và sự linh hoạt trong quá trình làm nghề.

Trọng Nhân sinh năm 2004, từng đoạt giải Ba Thử Tài Siêu Nhí (2017) và Huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc (2022).

Làm quen với kỹ thuật thanh nhạc và cách biểu diễn mới

Khi nhận lời tham gia dự án, Trọng Nhân vừa háo hức vừa đối diện với những thử thách về chuyên môn. Là một nghệ sĩ cải lương, anh vốn quen thuộc với cách lấy hơi, luyến láy và nhịp điệu đặc trưng của loại hình nghệ thuật này.

Trong khi đó, nhạc kịch đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, hát trực tiếp cùng dàn nhạc giao hưởng và kết hợp vũ đạo liên tục. Sự khác biệt trong cách biểu diễn là một trong những thử thách đầu tiên anh phải làm quen.

Trọng Nhân trong vai Hoàng tử Khang (Sự Tích Quả Dưa Hấu).

"Nhân rất ngại giọng hát của mình sẽ không hợp với nhạc kịch", Trọng Nhân chia sẻ. Tuy nhiên, thông qua quá trình làm việc và điều chỉnh trực tiếp cùng ê-kíp sản xuất trong nước lẫn quốc tế, anh dần tìm được cách thể hiện phù hợp và nhận được những phản hồi tích cực. Khi được hỏi về trải nghiệm làm việc ở môi trường mới, anh dùng ba từ ngắn gọn: "Lạ, Vui và Hay".

Một trong những chi tiết đáng chú ý ở vai Hoàng tử Khang là phân cảnh Trọng Nhân đưa kỹ thuật "đi gối" đặc trưng của cải lương vào diễn xuất. Dù ban đầu lo ngại kỹ thuật này không phù hợp với nhạc kịch, dưới sự ủng hộ của Phó đạo diễn Lê Hoàng Giang, anh vẫn giữ lại bộ tịch trong phần thể hiện nhân vật.

Thoát mác "kép đẹp" và bài học từ những lần "bị khớp"

Trên sân khấu truyền thống, Trọng Nhân thường được nhớ đến với hình ảnh "kép đẹp". Tuy nhiên, khi đảm nhận vai Hoàng tử Khang, anh có thêm cơ hội thể hiện những phân đoạn hài hước.

Không chỉ trong cách xây dựng nhân vật, nét tính cách này còn được thể hiện qua cách anh tương tác với đồng nghiệp, chủ động tạo tiếng cười để giảm bớt căng thẳng cho ê-kíp trong những ngày tập luyện. Sự cố phát âm nhầm từ "chết" thành "chếc" trong phân đoạn đày Mai An Tiêm, khiến cả phòng tập bật cười, là kỷ niệm anh nhớ nhất.

Trọng Nhân cho biết anh muốn tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. "Đối với Nhân, lên sân khấu mình không phải chỉ là một kép đẹp. Nghệ thuật cần sự biến hóa linh hoạt trong mọi thể loại vai, từ đẹp, xấu, ác, hiền, vui. Châm ngôn khi làm nghề của Nhân là vai diễn thế nào mình cũng phải làm được", anh chia sẻ.

Quan điểm này được hình thành qua quá trình làm nghề và cọ xát với các thế hệ đi trước. Trọng Nhân kể, việc bị "khớp" hay được các nghệ sĩ gạo cội chỉnh sửa trực tiếp trên sàn tập là chuyện thường xuyên xảy ra. Thay vì e ngại, anh xem việc "bị la" là niềm hạnh phúc, bởi điều đó cho thấy bản thân vẫn nhận được sự quan tâm và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các bậc tiền bối.

Mong muốn đưa cải lương đến gần khán giả trẻ

Từ những ngày đầu học cải lương đến khi theo nghề chuyên nghiệp, Trọng Nhân chia sẻ bản thân chưa từng trải qua cảm giác "vỡ mộng". Đối với anh, được hát và diễn là một môi trường đẹp, đồng thời cũng là công việc gắn bó mỗi ngày.

Việc tham gia nhạc kịch đương đại không chỉ mang đến cho Trọng Nhân một trải nghiệm cá nhân mà còn là cơ hội để anh giới thiệu màu sắc cải lương đến khán giả trẻ và quốc tế. Nam nghệ sĩ cho biết anh vui khi sau dự án, một số khán giả mới bắt đầu tò mò, muốn tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống và nhắn tin tương tác với mình.

Khi nhìn nhận về vị trí của bản thân trong thế hệ nghệ sĩ cải lương trẻ hiện nay, Trọng Nhân giữ cách nhìn khiêm tốn: "Nhân chỉ nghĩ mình là một nghệ sĩ trẻ có được tình yêu thương của khán giả nhờ vào đam mê và nỗ lực. Trọng Nhân sẽ cố gắng để những nét vẽ của mình góp phần giữ cho bức tranh nghệ thuật đẹp mãi đến thế hệ mai sau".