Sự kiện là dịp nhìn lại hành trình xây dựng, kết nối cộng đồng hữu cơ, tri ân những đóng góp bền bỉ và tạo thêm động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.

15 năm qua, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam từng bước đồng hành với người sản xuất từ những nhóm nông dân nhỏ lẻ đến các vùng sản xuất được chuẩn hóa. Hành trình ấy không chỉ là đào tạo kỹ thuật hay hỗ trợ chứng nhận, mà còn là quá trình kết nối chính sách, tiêu chuẩn, tổ chức sản xuất và thị trường, từng bước đưa các nguyên tắc sản xuất hữu cơ vào thực tiễn.

TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ kỷ niệm.

Ngày 31/10/2011, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1820 của Bộ Nội vụ. Nhìn lại thời điểm ấy, ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, từng gọi điểm xuất phát của Hiệp hội là từ “hai bàn tay trắng”.

Từ nền tảng ban đầu, VOAA từng bước tham gia vào quá trình hoàn thiện môi trường chính sách cho nông nghiệp hữu cơ. Theo The World of Organic Agriculture 2026, đến cuối năm 2024, Việt Nam có 125.045 ha đất nông nghiệp hữu cơ, đứng thứ 5 châu Á. Đến ngày 31/12/2025, VOAA có 2.132 hội viên, trong đó 1.692 là nông dân. Những con số này cho thấy mạng lưới đã mở rộng đáng kể, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và khả năng hỗ trợ người sản xuất.

Tại lễ kỷ niệm, TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam chia sẻ, sau 15 năm, VOAA có hơn 2.200 hội viên, gồm nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo. Diện tích đất sản xuất hữu cơ của cả nước đạt khoảng 125.045 ha năm 2025. VOAA tin rằng, một sản phẩm hữu cơ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được người tiêu dùng tin tưởng, được thị trường đón nhận và người nông dân có thu nhập xứng đáng từ chính công sức của mình. Trong thời gian tới, vai trò của VOAA không chỉ nằm ở việc kết nối nông dân với doanh nghiệp, mà còn ở khả năng tập hợp tiếng nói từ cơ sở, phản ánh những vướng mắc trong thực tiễn tới cơ quan hoạch định chính sách, đồng thời đưa tiêu chuẩn, kiến thức và giải pháp kỹ thuật về vùng sản xuất.

Tại buổi lễ, Hiệp hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chương trình tôn vinh những đóng góp cho nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trên phạm vi cả nước. Theo đó, 69 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. đã được trao cúp và chứng nhận.

Nhân dịp này, một số cá nhân và tập thể thuộc Hiệp hội được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp hữu cơ. Chương trình cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” theo Quyết định số 303/QĐ-KNC-HNBVN của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.