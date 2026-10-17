Chàng diễn viên quê Hưng Yên gây chú ý trong team Anh Thư 'The Face Vietnam 2026' là ai?

Được biết đến là một diễn viên có ngoại hình nam tính cùng khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, Lãnh Thanh gây chú ý ngay từ khi ghi danh góp mặt tại The Face Vietnam 2026. Anh bước vào cuộc thi với kinh nghiệm diễn xuất và hành trình làm nghề bền bỉ, đồng thời đối diện với yêu cầu phải liên tục đổi mới để khám phá giới hạn bản thân.

Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình, Lãnh Thanh bày tỏ mình được biết đến với vai trò là một diễn viên nhưng chưa từng muốn đóng khung bản thân vào một hình ảnh nhất định. "Tôi luôn chủ động tìm kiếm những cơ hội để thử thách và phát triển năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với The Face Vietnam 2026, tôi mong mình tiếp tục bứt phá, đa dạng hóa hình ảnh và chinh phục những thử thách mới", Lãnh Thanh nói.

Diễn viên Lãnh Thanh tại The Face Vietnam 2026.

Theo nam diễn viên, trải nghiệm ở The Face Vietnam 2026 không đơn thuần chỉ là thử sức với vai trò người mẫu, mà còn là cơ hội quan sát chính mình từ góc độ khác, đồng thời phát huy những kỹ năng đã tích lũy từ lâu. Theo đó, trong một dự án phim ảnh gần đây, diễn viên đến từ Thái Bình (nay là Hưng Yên) còn dành nhiều tháng học thổi tiêu - một kỹ năng mới so với những gì khán giả thường thấy ở anh. Chính tinh thần liên tục học hỏi ấy cũng mang lại lợi thế, giúp Lãnh Thanh tạo dấu ấn tại The Face Vietnam 2026.

Mùa giải năm nay, chương trình quy tụ bộ ba mentor xinh đẹp lần đầu chạm trán tại một sân chơi truyền hình thực tế, gồm siêu mẫu - diễn viên Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vai trò host.

Sự xuất hiện của Lãnh Thanh ở sân chơi này được xem là mang đến một màu sắc khác biệt. Là diễn viên giàu kinh nghiệm, anh có khả năng thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc cũng như các phong cách khác nhau. Vẻ ngoài nam tính pha chút nổi loạn kết hợp kỹ năng làm chủ ống kính khiến Lãnh Thanh dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng.

Tại vòng Pick Team ở Tập 1, Lãnh Thanh về đội mentor Anh Thư. Đây được xem là một cuộc hội ngộ thú vị bởi cả hai từng có dịp làm việc cùng nhau trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Thậm chí, ở một dự án khác, nam diễn viên tiết lộ từng suýt có cơ hội vào vai tình nhân của đàn chị trên màn ảnh.

Gặp lại người em quen thuộc trong một môi trường hoàn toàn khác, Anh Thư không giấu được sự phấn khích và miêu tả "thật sự là quá duyên" khi nói về cuộc hội ngộ này. Tuy nhiên, nữ mentor cũng đặt mục tiêu rõ ràng cho hành trình đồng hành cùng nam diễn viên và khẳng định "phải tìm ra cách để Lãnh Thanh không còn là Lãnh Thanh của ngày hôm nay".

Đáp lại sự nhiệt tình này, nam diễn viên cho biết anh xem mình như một "trang giấy trắng" khi bước vào chương trình, sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và phát triển bản thân. Đây cũng là cách anh lựa chọn để đối diện với những thử thách nằm ngoài vùng an toàn.

Thử thách chụp hình trên không và áp lực thủ lĩnh đội

Nếu những kinh nghiệm trước ống kính giúp Lãnh Thanh có khởi đầu thuận lợi, thử thách chụp hình trên không ở tập 2 lại mang đến một trải nghiệm gay cấn hơn. Các thí sinh phải kết hợp kỹ năng giữ thăng bằng với kỹ thuật của bộ môn Yoga bay để tạo nên những tư thế đẹp, đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể và sự tập trung.

Lãnh Thanh luyện tập để chuẩn bị cho Thử thách chụp hình trên không.

Nam diễn viên sinh năm 1993 thử sức với những tư thế khó cùng các động tác treo mình trên cao, nhằm tạo nên những khung hình có sức hút. Sự tập trung cao độ cùng tinh thần làm việc nghiêm túc giúp diễn viên Thưa mẹ con đi nhận tín hiệu tích cực từ ban giám khảo. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường dành nhiều lời khen cho anh, đồng thời nhấn mạnh: "Lãnh Thanh đã làm rất tốt ngay từ đầu". Kết thúc thử thách, Lãnh Thanh vào Top 5 thí sinh có kết quả tốt nhất.

Lãnh Thanh (trên cùng bìa trái) là học trò của siêu mẫu Anh Thư trong The Face Vietnam 2026.

Tuy nhiên, thử thách của The Face Vietnam 2026 không chỉ nằm ở kỹ năng chuyên môn của một cá nhân. Trên cương vị đội trưởng đội mentor Anh Thư, Lãnh Thanh chịu áp lực khi vừa phải hoàn thành tốt phần thi cá nhân, vừa phải thể hiện tinh thần và khả năng của một thủ lĩnh. Cuộc họp bất thường của đội mentor Anh Thư lúc rạng sáng cùng phần đối thoại giữa Lãnh Thanh với một thành viên nhóm thu hút sự chú ý của khán giả.

Sau chương trình, Lãnh Thanh chia sẻ rằng cuộc họp tuy có phần căng thẳng nhưng là điều cần thiết để cả đội nhìn nhận lại cách mình đến với cuộc thi. Theo anh, các thí sinh đến với The Face Vietnam 2026 cần hết mình chiến đấu để mở rộng những giới hạn bản thân, sẵn sàng chấp nhận những khác biệt trong chính tập thể của mình.

Lãnh Thanh được đánh giá cao trong làng mẫu.

Thủ lĩnh đội mentor Anh Thư cũng cho rằng khó có thể hiểu đầy đủ một con người chỉ qua lần đầu gặp gỡ, hay đánh giá trọn vẹn một vấn đề khi mới xem một vài trích đoạn. Từ góc nhìn của anh, những cuộc tranh luận trong chương trình có thể trở thành cơ hội để mỗi người bộc lộ cá tính, nâng cao khả năng cạnh tranh và rèn luyện sức chịu đựng trước áp lực công việc cũng như dư luận. Anh cũng cho rằng cuộc đối thoại với thành viên team mình đã mang đến nhiều cảm xúc, đồng thời giúp mọi người có dịp lắng nghe những góp ý từ khán giả trên mạng xã hội.

Sau những diễn biến được đánh giá là căng thẳng, nam diễn viên gửi lời cảm ơn các thành viên đã dành thời gian lắng nghe, cũng như khán giả đã đóng góp ý kiến. Anh cũng gửi lời xin lỗi tới thành viên trong đội đã vì những lời nhận xét của mình mà phải bật khóc, đồng thời kỳ vọng vào một kết quả tốt đẹp hơn dành cho toàn đội trong những tập sau.

Chia sẻ này cho thấy Lãnh Thanh nhìn nhận trải nghiệm tại The Face Vietnam 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh về hình ảnh, mà còn là quá trình học cách đối thoại, tiếp nhận phản hồi và trưởng thành qua mỗi lần va chạm. Theo anh, điều đáng chờ đợi không chỉ nằm ở những khung hình đẹp hay kết quả từng vòng thi, mà còn ở khả năng dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những dấu ấn, những trải nghiệm mới.

Lãnh Thanh (tên thật Hoàng Văn Thanh, sinh năm 1993, quê Hưng Yên) là diễn viên, người mẫu Việt Nam. Xuất thân từ ngành Công nghệ thông tin, anh chuyển hướng sang nghệ thuật và được chú ý qua các phim Thưa mẹ con đi, Chị chị em em, Cô gái từ quá khứ. Với ngoại hình nam tính và khả năng thể hiện những nhân vật có nội tâm phức tạp, Lãnh Thanh từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực phim ảnh Việt.