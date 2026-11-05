Chặng cao điểm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công

Thi công Dự án đường ven sông Cái, một trong những dự án trọng điểm của thành phố.

Năm 2026, thành phố xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11%.

Tỷ lệ giải ngân vốn đạt cao nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng

Theo Sở Tài chính, năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai là hơn 27 ngàn tỷ đồng. Sau khi trích 5% tiết kiệm kế hoạch giao về Trung ương (bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), kế hoạch vốn thành phố phân bổ cho các dự án là gần 26 ngàn tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 10-2026, thành phố đã hoàn thành giải ngân nguồn vốn hơn 19,7 ngàn tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt hơn 76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi trừ tiết kiệm 5%.

Thông tin từ Sở Tài chính, chỉ trong vòng 1 tháng, tính từ ngày 30-9 đến ngày 29-10-2026, toàn thành phố đã giải ngân hơn 1,1 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công.

Đánh giá về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết tháng 10-2026, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cho biết: Tính đến cùng thời điểm, trong 6 năm gần đây, năm 2026 là năm thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao. Tuy nhiên, so với kỳ vọng đặt ra, tỷ lệ giải ngân vốn hiện vẫn chưa hoàn thành mục tiêu.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Anh Tú, có nhiều nguyên nhân khiến đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, việc sắp xếp các ban quản lý dự án trong tháng 8-2026 có ảnh hưởng đến tiến độ công tác giải ngân vốn. Bởi sau sắp xếp, các đơn vị phải thực hiện ổn định tổ chức, tiếp nhận hồ sơ bàn giao, ảnh hưởng đến công tác giải ngân trong các tháng 8, 9 của năm 2026. Mặt khác, thời tiết mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng đến công tác thi công các dự án. Điều này cũng ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công. “Giá nguyên vật liệu tăng cao và khan hiếm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án cũng như tiến độ giải ngân vốn”- ông Trần Anh Tú cho biết.

Hoàn thành giải ngân 90% kế hoạch vốn trong tháng 11

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Để hoàn thành mục tiêu này, tại buổi làm việc với các sở, ngành và các đơn vị chủ đầu tư về tiến độ thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 10-2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu: “Trong tháng 11-2026, tỷ lệ giải ngân vốn của thành phố phải đạt 90% kế hoạch. Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải được đẩy nhanh. Các đơn vị chủ đầu tư phải quyết tâm, có lộ trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Cùng với đó, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án”.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố là đơn vị chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhất của thành phố trong năm 2026. Theo đó, đơn vị này được giao nguồn vốn (sau bổ sung) hơn 12 ngàn tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10, đơn vị đã giải ngân khoảng 76% kế hoạch vốn.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Trần Trọng Thủy, đơn vị đặt mục tiêu đến ngày 22-12 sẽ hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đồng thời đã phát động đợt thi đua đặc biệt đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công.

“Ban đã thành lập 2 tổ công tác, 1 tổ trực tiếp kiểm tra các công trình, dự án và 1 tổ điều tiết phụ trách rà soát hồ sơ của từng dự án để có vướng mắc ở đâu là phải xử lý ngay chỗ đó”- ông Trần Trọng Thủy cho biết.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cũng là một trong những đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn trong năm 2026 với tổng vốn gần 4,8 ngàn tỷ đồng để triển khai thực hiện 12 dự án.

Theo ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đến cuối tháng 10-2026, tỷ lệ giải ngân vốn của đơn vị đạt 88% kế hoạch vốn. Trong 12 dự án, có 9 dự án đơn vị được giao làm nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn của các dự án này qua việc phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ đều đạt cao, từ 95-100%.

“Đối với 3 dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, hiện tỷ lệ giải ngân vốn cũng đạt trên 70% và đơn vị cam kết sẽ hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn kế hoạch các dự án này trong tháng 12-2026”- ông Nguyễn Cao Tài khẳng định.