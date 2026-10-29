Chặng bay Hà Nội- Long Thành sẽ đưa vào khai thác ngay giai đoạn đầu

Khai thác cả quốc nội và quốc tế ngay giai đoạn đầu

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thiện các hạng mục xây dựng và chuẩn bị phương án tổ chức khai thác, phân bổ chuyến bay, vận hành thử nghiệm.

Mục tiêu là đưa sân bay vào khai thác thương mại theo kế hoạch từ cuối năm 2026, từng bước hình thành đầu mối hàng không quốc tế mới của khu vực phía Nam.

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, sân bay Long Thành dự kiến phục vụ tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế. Các chuyến bay nội địa chủ yếu tập trung vào những đường bay dài.

Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Vietjet Air dự kiến tổ chức các đường bay nội địa, kết nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Để bảo đảm hoạt động khai thác diễn ra đồng bộ, công tác phân bổ chuyến bay đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng hàng không và hãng hàng không phối hợp xây dựng. Phương án điều phối được tính toán trên cơ sở tham số phân bổ giờ cất, hạ cánh, kế hoạch khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời tuân thủ các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Sân bay Long Thành sẽ khai thác đường bay quốc nội và quốc tế ngay giai đoạn đầu, trong đó có đường bay Hà Nội- Long Thành

Nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ việc khai thác tại Long Thành. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng thu hút thêm các hãng bay, phát triển mạng đường bay quốc tế và nâng cao năng lực kết nối hàng không của khu vực.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026. Để đáp ứng mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện công trình, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình vận hành.

Tính đến giữa tháng 10, các công trình thuộc dự án thành phần 3, bao gồm những hạng mục thiết yếu phục vụ hoạt động của sân bay, đã đạt hơn 86% giá trị hợp đồng. Khối lượng công việc còn lại đòi hỏi chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng tốc, bảo đảm tiến độ hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Lên phương án kết nối giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất

ACV cũng đã tính toán đến phương án kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất.

Theo ACV, phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại sân bay Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TP.HCM và khu vực lân cận.

Khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, vận tải hành khách giữa TP.HCM và Long Thành chủ yếu dựa vào đường bộ.

Hai hướng kết nối được tính đến gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kết hợp cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và đường tỉnh 25C; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kết hợp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao kết nối vào sân bay.

Các phương án tổ chức xe khách, xe trung chuyển và những loại hình vận tải khác cũng đang được nghiên cứu theo hướng có lịch trình ổn định, tần suất phù hợp với đặc thù khai thác hàng không.

Để nâng cao hiệu quả kết nối, ACV đề xuất nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông đối với xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay tại một số nút giao thông quan trọng, trên các hành lang kết nối chính giữa TP.HCM và Long Thành. Giải pháp này nhằm bảo đảm thời gian hành trình ổn định, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ và khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng.

Cùng với đó, ACV kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định tại các khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và nơi tập trung đông hành khách. Các điểm này cần có nhận diện thống nhất, thuận tiện tiếp cận, góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.