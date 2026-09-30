Chanathip xuất hiện, sức mạnh tinh thần tuyển Thái Lan tăng đáng kể

Hoàng Đức đánh giá cao tài năng của Chanathip. Ảnh: Internet.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức dành nhiều lời khen cho Chanathip Songkrasin sau khi đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B, Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo Hoàng Đức, Chanathip không chỉ là cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á mà còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới tinh thần thi đấu của toàn đội Thái Lan.

“Chanathip là cầu thủ giỏi, thuộc nhóm đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Khi anh ấy xuất hiện trên sân, tinh thần và động lực thi đấu của các cầu thủ Thái Lan cũng được nâng lên rất nhiều. Màn trình diễn của Chanathip ở trận đấu này khiến tôi thực sự ấn tượng”, Hoàng Đức chia sẻ sau trận đấu tối 29/9 tại Indonesia.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Hoàng Đức có cơ hội trực tiếp đối đầu Chanathip ở cấp độ đội tuyển. Trong bốn lần chạm trán trước đó giữa Việt Nam và Thái Lan tại các trận chung kết ASEAN Cup, ngôi sao được mệnh danh là “Messi Thái” đều không góp mặt.

Trở lại ở FIFA ASEAN Cup 2026, Chanathip nhanh chóng cho thấy tầm ảnh hưởng trong lối chơi của đội bóng xứ chùa Vàng. Sự xuất hiện của tiền vệ này giúp Thái Lan duy trì khả năng kiểm soát và tạo ra nhiều phương án tấn công trước Việt Nam.

Về phần mình, Hoàng Đức không có tên trong đội hình xuất phát của HLV Kim Sang-sik. Tiền vệ sinh năm 1998 mới trở lại tập luyện đầy đủ và chỉ có hai buổi tập chính thức trước trận nên chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Sau khi được tung vào sân trong hiệp hai, Hoàng Đức cùng các đồng đội nỗ lực gia tăng sức ép, đồng thời tìm kiếm cơ hội trước khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không thể tìm được bàn thắng.

Nhìn lại thất bại, Hoàng Đức cho rằng sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của hai đội: “Chúc mừng Thái Lan vì họ tận dụng cơ hội tốt hơn. Việt Nam cũng có những thời điểm không gặp may khi tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Bóng đá luôn có thắng, có thua và chúng tôi phải chấp nhận kết quả này”, Hoàng Đức chia sẻ.