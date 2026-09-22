Chanathip tuyên chiến trước FIFA ASEAN Cup 2026: Thái Lan chỉ muốn vô địch

Ngày 21/9, đội tuyển bóng đá nam Thái Lan đã có mặt tại khách sạn Novotel Future Park Rangsit để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 Premier Division, diễn ra tại Indonesia từ ngày 25/9 đến 5/10.

Buổi tập trung được HLV trưởng Anthony Hudson chủ trì với sự góp mặt của 21 cầu thủ. Nicholas Mickelson và Anan Yodsangwan sẽ hội quân cùng đội tuyển sau.

Ảnh: Thairath

Phát biểu trước khi cùng đội tuyển Thái Lan bước vào giải đấu, đội trưởng Chanathip Songkrasin cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Tôi và toàn bộ ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là giải đấu đầu tiên của chúng tôi và sẽ rất khó khăn khi đối đầu với các đội tuyển quốc gia với đội hình mạnh nhất”, Chanathip chia sẻ.

Tiền vệ kỳ cựu của bóng đá Thái Lan cũng khẳng định mục tiêu của đội tuyển là giành chức vô địch.

“Chúng tôi muốn giành chức vô địch. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, cống hiến hết mình và mang về chiến thắng. Tôi tin rằng mọi người đều có chung mục tiêu đó, trong khi người hâm mộ cũng đặt kỳ vọng rất cao vào chúng tôi”, Chanathip nói.

Một trong những đối thủ được Chanathip đặc biệt nhắc đến là Việt Nam. Đội trưởng Thái Lan thừa nhận Việt Nam là một đội tuyển mạnh, đồng thời hy vọng Thái Lan có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

“Việt Nam đã là một đội mạnh. Hy vọng chúng ta có thể đánh bại họ để nâng cao tinh thần của đội tuyển quốc gia và người hâm mộ Thái Lan”, Chanathip cho biết.

Phát biểu này cho thấy cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với Chanathip, việc giành chiến thắng trước đối thủ trong khu vực không chỉ có ý nghĩa về điểm số mà còn có thể tạo động lực tinh thần cho toàn đội.

Thái Lan đang tập luyện chuẩn bị cho FIFA ASEAN 2026. Ảnh: FA Thailand

Bên cạnh sức mạnh của các đối thủ, Chanathip cũng cho rằng Thái Lan có thể đối mặt với những thách thức ngoài chuyên môn khi thi đấu tại Indonesia, đặc biệt liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng và điều kiện địa điểm thi đấu.

Nhưng Chanathip cho biết Thái Lan có kinh nghiệm từ các giải đấu quốc tế, trong khi các đội khác còn mới.

Chanathip cũng đề cập đến yếu tố người hâm mộ tại giải đấu được tổ chức ở Indonesia. Theo anh, Indonesia là đội tuyển có lượng cổ động viên đông đảo, trong khi các đội khách có thể không nhận được sự cổ vũ lớn trên khán đài.

Dù vậy, đội trưởng Thái Lan nhấn mạnh toàn đội cần tập trung tối đa vào chuyên môn thay vì bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài.

Theo Chanathip, mỗi đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 đều có phong cách thi đấu khác nhau. Vì vậy, Thái Lan cần nghiên cứu kỹ đối thủ đồng thời đánh giá chính xác điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Với mục tiêu rõ ràng là chức vô địch, Thái Lan sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới thời HLV Anthony Hudson. Đội trưởng Chanathip cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để mang chiếc cup về cho người hâm mộ và đất nước.