Chanathip tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan chính thức hội quân, bắt đầu chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. HLV Anthony Hudson cùng các học trò đặt mục tiêu giành chức vô địch, trong đó cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Theo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, có 21 cầu thủ đến khách sạn Novotel Future Park Rangsit để làm thủ tục tập trung. Nicholas Mickelson và Anan Yodsangwal sẽ hội quân muộn hơn. Toàn đội có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày, chủ yếu dành cho việc hồi phục thể lực sau lịch thi đấu ở cấp CLB.

HLV Anthony Hudson cho biết ban huấn luyện sẽ tận dụng những ngày chuẩn bị tại Thái Lan để giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi sang Indonesia. Nhà cầm quân người Anh cũng giải thích việc không triệu tập Theerathon Bunmathan ở đợt này xuất phát từ lịch thi đấu dày đặc và nhu cầu hồi phục thể lực của hậu vệ kỳ cựu. Ông muốn Theerathon có sự chuẩn bị tốt cho King's Cup và vòng chung kết Asian Cup sắp tới.

Ngôi sao Chanathip tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Hudson đồng thời nhấn mạnh định hướng kết hợp giữa mục tiêu trước mắt và kế hoạch dài hạn. Ông muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, nhưng cũng phải duy trì sự ổn định để hướng đến kết quả ở các giải đấu quan trọng. Theo HLV tuyển Thái Lan, FIFA ASEAN Cup là một phần trong quá trình xây dựng đội hình cho những mục tiêu tiếp theo.

Đáng chú ý, Chanathip Songkrasin thể hiện quyết tâm rất lớn trước giải đấu. Đội trưởng tuyển Thái Lan khẳng định toàn đội sẽ làm mọi cách để giành chức vô địch, đồng thời hiểu rõ kỳ vọng của người hâm mộ.

Nói về tuyển Việt Nam, Chanathip thừa nhận đây là đối thủ mạnh và bày tỏ mong muốn đánh bại thầy trò HLV Kim Sang Sik để tạo thêm sự tự tin cho tuyển Thái Lan. “Việt Nam vốn là đội bóng mạnh. Tôi muốn đánh bại họ, qua đó tiếp thêm sự tự tin cho đội tuyển và người hâm mộ Thái Lan”, Chanathip chia sẻ.

Tiền vệ này cũng cho rằng các đội tuyển sẽ phải thích nghi với điều kiện thi đấu tại Indonesia, từ sân bãi đến ăn uống. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài có thể giúp Thái Lan chuẩn bị tốt hơn. Chanathip nhấn mạnh toàn đội cần phân tích từng đối thủ, đồng thời nhận diện điểm mạnh và hạn chế của chính mình.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 5/10 tại Indonesia. Tuyển Thái Lan nằm cùng bảng B với Việt Nam, Philippines và Pakistan. Với mục tiêu vô địch được nhắc lại ngay trong ngày hội quân, cuộc tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 29/9 hứa hẹn là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng.