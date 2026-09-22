Chanathip tự tin đánh bại Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Ngày 21/9, đội tuyển Thái Lan hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay trong ngày đầu tập trung, tiền vệ Chanathip dành sự chú ý đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam, đối thủ của Thái Lan tại bảng B.

Theo Naewna, Chanathip đánh giá Việt Nam là đối thủ mạnh, nhưng khẳng định Thái Lan đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Ngôi sao 32 tuổi mong muốn có thể đánh bại tuyển Việt Nam 'để tạo thêm sự tự tin cho đội bóng và người hâm mộ Thái Lan, từ đó có thêm cơ sở cạnh tranh với các đối thủ tiếp theo'.

Phát biểu này được truyền thông Thái Lan đặc biệt chú ý, trong bối cảnh "Voi chiến" vừa thất bại 2-4 trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026.

Ở hai lượt trận, tuyển Việt Nam thắng 2-0 tại Rajamangala trước khi hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình.

Chanathip cũng cảnh báo các đồng đội không nên chỉ tập trung vào tuyển Việt Nam.

Anh cho rằng, mỗi đối thủ tại bảng B có lối chơi khác nhau và Thái Lan cần phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của từng đội, đồng thời thích nghi với điều kiện thi đấu tại Indonesia.

Thái Lan sẽ gặp Pakistan ngày 26/9 trước khi đối đầu Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.