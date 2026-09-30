Chanathip: 'Tôi vẫn ngưỡng mộ nhiều cầu thủ Việt Nam'

"Tôi đã theo dõi và quan sát bóng đá Việt Nam trong một thời gian khá dài, gần 5 năm nay. Tôi chứng kiến ​​sự tiến bộ không ngừng của các cầu thủ Việt Nam; họ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất nhiên, tôi luôn dành sự ngưỡng mộ cho nhiều cầu thủ của họ. Hôm nay, chúng tôi đã đối đầu và giành chiến thắng. Cảm giác thật tuyệt khi đánh bại một đội tuyển Việt Nam vốn đã bất bại trong 27 trận đấu", Chanathip chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Chanathip chia sẻ sau khi Thái Lan thắng Việt Nam (Ảnh: Changsuek)

Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm Chanathip trực tiếp đối đầu Việt Nam. Tiền vệ đang khoác áo BG Pathum United cũng dành lời cảm ơn cho HLV, ban huấn luyện và các đồng đội sau chiến thắng: "Tôi rất biết ơn HLV, ban huấn luyện cùng tất cả các đồng đội đã thi đấu hết mình đến giây phút cuối cùng”.

Chanathip là một trong những tiền vệ nổi bật nhất của bóng đá Thái Lan trong khoảng một thập kỷ qua. Anh từng có nhiều năm thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo Hokkaido Consadole Sapporo giai đoạn 2017-2021 và Kawasaki Frontale năm 2022-2023, trước khi trở về Thái Lan khoác áo BG Pathum United.

Lần gần nhất Chanathip đối đầu Việt Nam trước trận đấu này là ở chung kết AFF Cup 2022. Hai đội hòa 2-2 ở lượt đi trên sân Việt Nam, trước khi Thái Lan thắng 1-0 ở lượt về để đăng quang. Ở hai chung kết AFF Cup (ASEAN Cup) sau đó, năm 2024 và 2026, Thái Lan đều thua Việt Nam.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Chanathip được HLV Anthony Hudson xếp đá chính ở vị trí hộ công. Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, đội trưởng Thái Lan vẫn hoạt động tích cực, thường xuyên di chuyển và gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Chiến thắng trước Việt Nam cũng giúp Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B, do FIFA ASEAN Cup 2026 sử dụng thành tích đối đầu trực tiếp để phân định thứ hạng khi các đội bằng điểm. Thái Lan sẽ gặp Philippines ở lượt cuối.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam cần giành ít nhất một trận hòa trước Pakistan để bảo vệ vị trí nhì bảng và giành quyền vào trận tranh giải Ba, nơi đối thủ có thể là Indonesia hoặc Malaysia.