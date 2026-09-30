Chanathip: 'Tôi ngưỡng mộ nhiều cầu thủ Việt Nam'

Chanathip đánh giá cao tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến

Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tối 29/9. Kết quả này giúp “Voi chiến” giành quyền vào chung kết dù vẫn còn một trận vòng bảng gặp Philippines.

Sau trận đấu, Chanathip chia sẻ anh đã không đối đầu Việt Nam trong khoảng 5 năm và có thời gian dài theo dõi sự phát triển của bóng đá nước này. Theo đội trưởng tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã tiến bộ đáng kể.

“Cá nhân tôi đã không gặp tuyển Việt Nam trong một thời gian khá dài, gần 5 năm. Tôi vẫn theo dõi sự phát triển của các cầu thủ Việt Nam trong suốt thời gian đó. Họ đã mạnh hơn rất nhiều. Tất nhiên, tôi ngưỡng mộ nhiều cầu thủ Việt Nam”, Khaosod dẫn lời phát biểu của Chanathip.

Tiền vệ sinh năm 1993 cũng hài lòng khi Thái Lan đánh bại đối thủ đang có chuỗi 27 trận bất bại. Chanathip dành lời cảm ơn cho ban huấn luyện và các đồng đội vì đã chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Chanathip bị nhiều cầu thủ Việt Nam theo sát. Ảnh: Minh Chiến

“Điều quan trọng là tôi tuân thủ chiến thuật của HLV. Chúng tôi đã tập luyện tốt để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Tôi ghi bàn hay kiến tạo không quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi có kết quả tốt và đánh bại một đội bóng mạnh như Việt Nam”, Chanathip nhấn mạnh.

Chanathip thi đấu cả trận trước Việt Nam nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Mỗi khi giữ bóng, tiền vệ mang áo số 18 thường phải đối mặt với sự theo kèm của 2-3 cầu thủ Việt Nam. Trong bối cảnh HLV Anthony Hudson lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công trong hầu hết thời gian thi đấu, đất diễn của Chanathip không nhiều.

Kết quả vừa qua cũng giúp Chanathip duy trì thành tích bất bại khi đối đầu các đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1993 từng vắng mặt khi Thái Lan đối đầu Việt Nam ở hai trận chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.