Chanathip tái xuất, HLV Kim Sang Sik phải hết sức cảnh giác!

Gần 5 năm sau lần gần nhất đối đầu tuyển Việt Nam, Chanathip Songkrasin chuẩn bị tái xuất trong màu áo tuyển Thái Lan ở màn so tài được chờ đợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây chắc chắn là ngôi sao mà HLV Kim Sang Sik phải hết sức cảnh giác trong cuộc so tài với tuyển Thái Lan.

Lần gần nhất, Chanathip chạm trán tuyển Việt Nam đã diễn ra tại AFF Cup 2020 trên đất Singapore. Khi ấy, Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở bán kết, còn Chanathip trở thành nhân vật nổi bật nhất trong hai lượt trận.

Ở trận bán kết lượt đi, tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0. Chanathip cho thấy khả năng tạo đột biến và trở thành sự khác biệt lớn nhất trên sân.

Trước đại chiến ở FIFA ASEAN Cup 2026, truyền thông Thái Lan đánh giá cao việc Chanathip trở lại đối đầu tuyển Việt Nam sau gần 5 năm. Ảnh: FAT

Đến trận lượt về, hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp Thái Lan giành quyền vào chung kết và sau đó lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Đó cũng là hai lần gần nhất Chanathip khoác áo tuyển Thái Lan đối đầu Việt Nam. Kể từ thời điểm ấy, hai đội trải qua nhiều thay đổi về lực lượng, ban huấn luyện cũng như thành tích đối đầu.

Sau gần 5 năm, Chanathip một lần nữa đứng trước cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam. Lần này, tiền vệ 33 tuổi trở lại với vai trò quan trọng trong đội hình Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson, với tham vọng vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với Việt Nam sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Cả hai đội cùng có 3 điểm, khiến màn đối đầu tại Bandung trở thành trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng B.

Theo truyền thông Thái Lan, Chanathip được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những cầu thủ tạo ra khác biệt cho tuyển Thái Lan. Kinh nghiệm, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và những pha chuyền bóng sáng tạo là các phẩm chất từng giúp anh gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam trong quá khứ.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam hiện tại đã có nhiều thay đổi so với lần gần nhất Chanathip đối đầu. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ xây dựng lối chơi giàu tính tổ chức và đang hướng đến mục tiêu giành ngôi đầu bảng để tiến vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận Thái Lan gặp tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Sri Jalak Harupat, Bandung, Indonesia. Đội thắng sẽ đặt một chân vào chung kết.