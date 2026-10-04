Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan đang hướng đến trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với quyết tâm cao nhất.

Đội trưởng Chanathip Songkrasin tin rằng sức ép từ hàng vạn khán giả Indonesia tại sân Gelora Bung Karno sẽ càng tiếp thêm động lực để “Voi chiến” chiến đấu cho chức vô địch.

Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan đánh bại chủ nhà Indonesia để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: SiamSport.

Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia lúc 20 giờ ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Trước trận đấu, Chanathip khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng thi đấu với hơn 100% khả năng.

“Trận đấu này chắc chắn sẽ rất thú vị. Có rất nhiều cổ động viên Indonesia trên khán đài, nhưng tôi tin tất cả cầu thủ Thái Lan đều đã sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này”, Chanathip chia sẻ.

Theo tiền vệ 32 tuổi, FIFA ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là giải đấu ASEAN đầu tiên được FIFA chính thức công nhận. Vì vậy, Thái Lan muốn tận dụng cơ hội để tạo dấu ấn lịch sử.

“Chúng tôi muốn làm nên lịch sử. Đó mới là điều quan trọng”, Chanathip nhấn mạnh.

Đội trưởng Thái Lan cũng đánh giá trận chung kết với Indonesia có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Nếu giành chiến thắng, Thái Lan sẽ có thêm sự tự tin khi hai đội tiếp tục có khả năng chạm trán tại Asian Cup.

Chanathip cho rằng một chiến thắng trước Indonesia không chỉ củng cố niềm tin cho các tuyển thủ mà còn mang đến niềm vui cho người hâm mộ, ban huấn luyện và những cựu tuyển thủ vẫn dành sự quan tâm cho đội tuyển.

Thái Lan tự tin khi chạm trán với Indoensia trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: SiamSport.

Đánh giá về Indonesia, Chanathip thừa nhận đối thủ đã tiến bộ mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt với lực lượng cầu thủ có thể hình tốt, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu cấp cao.

“Tôi rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội gặp Indonesia sau một thời gian khá lâu. Họ rất mạnh về thể chất và sở hữu kỹ năng xuất sắc”, Chanathip nói.

Với kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh, Chanathip được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để Thái Lan vượt qua sức ép tại Gelora Bung Karno, hướng đến chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.