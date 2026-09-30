Chanathip phấn khích Thái Lan thắng tuyển Việt Nam

Tối 29/9, Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026. Sau nhiều trận chỉ hòa và thua, đội bóng xứ Chùa vàng trả được món nợ trước kình địch khu vực.

Ở trận đấu này, Chanathip đánh dấu sự trở lại với 90 phút thi đấu rất năng nổ, giúp Thái Lan kiểm soát tuyến giữa. Thủ quân tuyển Thái Lan đánh giá: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi tuân thủ chiến thuật của HLV và giành chiến thắng. Các cầu thủ đều cố gắng thi đấu, việc ai ghi bàn hay kiến tạo không quan trọng bằng kết quả chung của đội. Thực sự ở trận đấu này chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng mạnh là tuyển Việt Nam".

Chanathip cùng các đồng đội tìm lại niềm vui khi thắng được tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Dù Thái Lan giành chiến thắng nhưng Chanathip thừa nhận giờ đây việc đánh bại tuyển Việt Nam rất khó khăn khi đối thủ đã có sự tiến bộ.

"Cá nhân tôi không thắng tuyển Việt Nam trong thời gian dài, khoảng 5 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi chứng kiến tuyển Việt Nam tiến bộ hơn, trở nên mạnh hơn nhiều. Tuyển Việt Nam bất bại 27 trận liên tiếp trước khi thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Thắng một đối thủ như vậy, tôi thực sự rất vui", Chanathip nói.

Với 6 điểm sau 2 trận, Thái Lan gần như chắc chắn vào FIFA ASEAN Cup 2026. "Chúng tôi phải tiếp tục hướng đến trận chung kết và đảm bảo rằng mình sẽ thể hiện tốt nhất", Chanathip khẳng định.

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