Chanathip lộ vẻ căng thẳng trước trận đấu tuyển Việt Nam

Chiều 28/9, Thái Lan có buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9, lượt trận thứ 2 bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây là trận đấu gần như chắc chắn Chanathip sẽ góp mặt. Trước đó ở trận ra quân thắng Pakistan 4-0, ngôi sao Thái Lan được cho nghỉ ngơi.

Sau thời gian dài vắng mặt, Chanathip trở lại tuyển Thái Lan với trọng trách rất lớn. Anh phải giúp "Voi chiến" đánh bại tuyển Việt Nam.

Chanathip là cầu thủ đẳng cấp, nhưng đối thủ của Thái Lan là ĐKVĐ ASEAN Cup tuyển Việt Nam.

HLV Anthony Hudson động viên Chanathip trước trận đấu rất quan trọng. Vền phần mình, Chanathip cho biết: "Cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam chắc chắn rất khó khăn, nhưng đội bóng đã chuẩn bị tốt và đang rất mong chờ trận đấu này".

Thái Lan thua tuyển Việt Nam ở cả hai trận chung kết ASEAN Cup gần nhất, nên rất muốn đòi nợ.

Đội bóng xứ Chùa vàng có lực lượng mạnh hơn đợt tập trung tháng trước.

Các cầu thủ Thái Lan và Việt Nam không còn lại gì nhau.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9.

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