Chanathip kéo dài nỗi buồn cho tuyển Việt Nam

Trước trận đấu tại Bandung, Chanathip đã có 5 lần đối đầu tuyển Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia và chưa từng nhận thất bại. Sau 90 phút trên sân Si Jalak Harupat, con số ấy được nâng lên thành 6 trận bất bại, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, Chanathip từng là nhân vật chính trong một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội. Tại bán kết AFF Cup 2020, tiền vệ sinh năm 1993 lập cú đúp giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 ở lượt đi. Trận lượt về kết thúc với tỷ số 0-0, qua đó “Voi chiến” giành quyền vào chung kết.

Chanathip Songkrasin tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước tuyển Việt Nam khi cùng Thái Lan giành chiến thắng 2-0, qua đó kéo dài chuỗi bất bại. Ảnh: FAT

Gần 5 năm sau, Chanathip mới có dịp tái ngộ tuyển Việt Nam. HLV Anthony Hudson thậm chí đã giữ sức cho anh ở trận ra quân gặp Pakistan để chuẩn bị cho cuộc đại chiến này. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Chanathip lập tức được trao băng đội trưởng và đá chính.

Sự xuất hiện của Chanathip giúp tuyến giữa Thái Lan chơi tự tin hơn. Tiền vệ này liên tục di chuyển tìm khoảng trống, tham gia kết nối các tuyến và giúp đội bóng áo xanh duy trì khả năng kiểm soát bóng trước sức ép của tuyển Việt Nam.

Thái Lan cũng là đội tạo ra khác biệt trước. Phút 10, sau pha phối hợp bên cánh phải, Adou Minh phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Sarach Yooyen tung cú sút xa uy lực đánh bại Patrik Lê Giang.

Tuyển Việt Nam sau đó đẩy cao đội hình. Phút 36, Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới Thái Lan sau đường chọc khe của Minh Khoa, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị.

Sau giờ nghỉ, Kim Sang Sik lần lượt đưa Hoàng Hên, Hoàng Minh, Hai Long và Khoa Ngô vào sân nhằm tăng sức tấn công. Việt Nam có thêm một số cơ hội, trong đó Đình Bắc sút sát cột dọc, còn Hoàng Đức bị thủ môn Anuin cản phá ở tình huống đối mặt.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đứng vững. Phút 80, Patrik Lê Giang phải trổ tài cứu thua sau cú đánh đầu của Peeradol. Một phút sau, chính Chanathip có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột.

Đến phút bù giờ thứ 4, Chaiyaphon phá bẫy việt vị, đón đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm qua hai chân Patrik Lê Giang, nâng tỷ số lên 2-0.

Chanathip không ghi bàn, nhưng một lần nữa anh rời sân với thành tích bất bại trước tuyển Việt Nam. “Messi Thái” tiếp tục trở thành ký ức không vui với bóng đá Việt Nam, trong khi Thái Lan có chiến thắng quan trọng ở cuộc đua giành ngôi đầu bảng.