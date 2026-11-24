Ngày 23/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được ghi từ xe ô tô con di chuyển trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Le, tỉnh Gia Lai. Khi phát hiện 1 xe máy có 2 người đàn ông không đội mũ sang đường, xe ô tô đã bóp còi và giảm tốc độ.

Tuy nhiên, 2 người đàn ông buông lời chửi bới và chặn xe để nói chuyện phải quấy. Khi tài xế ô tô dừng xe bước xuống xin lỗi thì bị 1 người đàn ông đi xe máy dùng tay đấm vào vùng ngực.

Bản thân ông C. không có GPLX và mượn xe người khác sử dụng. Ảnh: ĐVCC

Nắm thông tin về sự việc trên, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an xã Ia Le nhanh chóng xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc. Lực lượng Công an xác định người điều khiển xe máy là ông B.M.C. (SN 1974) và người ngồi sau là T.Q. (SN 1997) cùng trú tại xã Ia Le.

Bản thân ông C. không có giấy phép lái xe và mượn chiếc xe máy trên của người khác để sử dụng và cũng là người đánh tài xế ô tô.

Dựa trên những hồ sơ thu thập được và chứng cứ, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện. Tổng mức phạt các lỗi trên là 13 triệu đồng.

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