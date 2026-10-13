Chặn xe, hành hung người khác: Trách nhiệm pháp lý phải đối diện chỉ vì nóng giận?

Chặn ô tô vì cho rằng bị chèn ép

Ngày 12-10, Công an xã Thuận An, Hà Nội cho biết đã mời ông L.X.H (sinh năm 1972, trú tại xã Thuận An, Hà Nội) đến làm việc để làm rõ hành vi chặn xe, hành hung tài xế ô tô trên đường Dương Đức Hiền.

Trước đó, đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và gây bức xúc trong dư luận. Theo hình ảnh trong clip, khoảng 8h35 ngày 11-10, một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29N1-068.xx, không đội mũ bảo hiểm, dừng xe chắn trước đầu một chiếc ô tô đang lưu thông.

Khi tài xế hạ kính, người đàn ông liên tục chửi bới, lăng mạ và nói rằng mình đã uống rượu. Sau đó, người này thò tay qua cửa kính, bóp mũi và tát vào mặt người điều khiển ô tô.

Người đàn ông có hành vi tát tài xế ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm việc với ông L.X.H. Theo lời khai ban đầu, do cho rằng bị ô tô phía sau chèn ép khi xin đường chuyển hướng, ông H. đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô rồi xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế. Bước đầu, ông H. thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát người điều khiển ô tô.

Từ một bất đồng khi di chuyển, việc chặn xe, tranh cãi rồi sử dụng vũ lực đã khiến mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn. Hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho các phương tiện cùng lưu thông.

Bức xúc không loại trừ trách nhiệm pháp lý

Việc cho rằng mình bị chèn ép khi tham gia giao thông không thể trở thành lý do để chặn xe, dùng vũ lực với người khác. Hành vi vi phạm phải được xem xét trên cơ sở diễn biến thực tế, tính chất, mức độ và hậu quả. Sự nóng giận của người trong cuộc không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Linh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, đối với hành vi dừng xe chắn trước đầu ô tô, cơ quan chức năng cần làm rõ vị trí, cách thức dừng xe, tình trạng lưu thông và mức độ cản trở để xem xét xử lý theo quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc đánh giá phải dựa trên chứng cứ, tránh mặc nhiên kết luận những tình tiết chưa được xác định.

Đối với hành vi bóp mũi, tát tài xế, nếu được xác định là cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng theo điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.

Trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là một căn cứ quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất. Điều luật quy định việc xem xét trách nhiệm hình sự cả khi tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nếu thuộc những trường hợp luật định, trong đó có hành vi có tính chất côn đồ.

Tuy nhiên, không thể chỉ từ hình ảnh một cái tát hoặc lời mô tả “hung hăng” để mặc nhiên xác định hành vi có tính chất côn đồ theo pháp luật hình sự. Cơ quan tiến hành tố tụng phải đánh giá nguyên nhân, diễn biến, cách thức tấn công cùng các chứng cứ liên quan. Tương tự, thương tích nhẹ cũng không đồng nghĩa với việc người thực hiện hành vi chắc chắn chỉ bị xử phạt hành chính.

Ngoài hành vi xâm phạm sức khỏe, việc chặn xe, tranh cãi, hành hung trên đường còn có thể được xem xét dưới góc độ bảo vệ trật tự công cộng. Nếu hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Việc nạn nhân không bị thương hoặc bị thương nhẹ không đương nhiên loại trừ khả năng xử lý về tội danh này.

Đối với vụ việc tại xã Thuận An, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh nên chưa có cơ sở để khẳng định ông H. sẽ bị xử lý về một tội danh cụ thể. Kết quả giải quyết phải dựa trên những tình tiết được làm rõ và các điều kiện luật định.