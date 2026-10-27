Chân Tử Đan từng làm điều này cho Ngô Kinh

Trong dòng phim võ thuật Hoa ngữ, Chân Tử Đan và Ngô Kinh đều là những cái tên có chỗ đứng riêng. Nếu Chân Tử Đan ghi dấu ấn qua loạt phim Diệp Vấn cùng phong cách hành động hiện đại, Ngô Kinh từng bước khẳng định tên tuổi với Chiến Lang và đặc biệt là Chiến Lang 2. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp, mối quan hệ giữa hai ngôi sao cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận, nhất là sau màn đối đầu đáng nhớ trong Sát Phá Lang (2005).

Trong phim, Chân Tử Đan vào vai Mã Quân, một cảnh sát có lối đánh quyết liệt, còn Ngô Kinh hóa thân thành Jack, sát thủ lạnh lùng và nguy hiểm. Cuộc giao đấu giữa hai nhân vật trong con hẻm nhỏ trở thành một trong những phân đoạn hành động nổi bật của tác phẩm. Sự kết hợp giữa dùi cui, dao và những đòn đánh dồn dập tạo cảm giác căng thẳng, góp phần làm nên sức hút cho bộ phim. Đây cũng là màn trình diễn cho thấy khả năng phối hợp của hai diễn viên có nền tảng võ thuật vững chắc nhưng mang phong cách khác biệt.

Màn giao đấu đáng nhớ giữa Chân Tử Đan và Ngô Kinh trong Sát Phá Lang (2005).

Điều ít được biết đến là phân đoạn này từng đứng trước nguy cơ không được thực hiện vì đoàn phim thiếu kinh phí. Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Hong Kong đưa tin đầu năm 2023, Chân Tử Đan kể lại việc anh chủ động đề nghị nhà đầu tư cấp thêm tiền để giữ lại cảnh giao đấu. Nam diễn viên cho rằng Ngô Kinh khi ấy cần một cơ hội để chứng minh thực lực, nhất là khi nhân vật Jack có ít lời thoại và không có nhiều đất thể hiện trong kịch bản. Theo chia sẻ của Chân Tử Đan, cuối cùng, một nhà đầu tư đã đồng ý bổ sung 2 triệu HKD, giúp cảnh quay được thực hiện.

Chi tiết này tạo nên một góc nhìn khác về mối quan hệ giữa hai ngôi sao. Trên màn ảnh, họ đối đầu quyết liệt, nhưng phía sau máy quay, Chân Tử Đan hiểu rằng một cảnh hành động đủ sức thuyết phục có thể giúp bạn diễn thể hiện khả năng. Sau khi ra mắt, màn giao đấu trong Sát Phá Lang được khán giả nhớ đến trong nhiều năm, đồng thời trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp của Ngô Kinh tại điện ảnh Hong Kong.

Dẫu vậy, mối quan hệ giữa hai người không phải lúc nào cũng tránh khỏi những lời đồn. Khi Chiến Lang 2 tạo nên hiện tượng phòng vé Trung Quốc năm 2017, tin đồn Chân Tử Đan từng coi thường hoặc chèn ép Ngô Kinh được nhắc lại. Một số câu chuyện xoay quanh quá trình quay Sát Phá Lang, những phát ngôn bị diễn giải theo hướng đối đầu và sự so sánh thành tích giữa hai ngôi sao khiến dư luận càng chú ý. Tuy nhiên, nhiều chi tiết gây tranh cãi xuất phát từ nguồn tin chưa được kiểm chứng; nhà sản xuất Sát Phá Lang từng bác bỏ những lời đồn nghiêm trọng liên quan đến việc Chân Tử Đan cố ý khiến Ngô Kinh bị thương.

Chân Tử Đan và Ngô Kinh tạo nên màn so tài quyết liệt, trở thành một trong những phân đoạn võ thuật đáng nhớ của điện ảnh Hong Kong.

Trước những đồn đoán, Chân Tử Đan từng công khai ghi nhận thành công của Ngô Kinh sau Chiến Lang 2, đồng thời khẳng định ông không có ý coi thường hay chèn ép đàn em. Năm 2021, hai ngôi sao còn cùng xuất hiện trong một màn trình diễn võ thuật tại chương trình Gala Xuân của CCTV, thu hút sự chú ý của khán giả. Hình ảnh họ đứng chung sân khấu cho thấy mối quan hệ giữa hai diễn viên không thể chỉ được nhìn nhận qua những tin đồn trong quá khứ.

Từ một cảnh đánh võ suýt bị loại bỏ đến những tranh luận kéo dài nhiều năm, câu chuyện giữa Chân Tử Đan và Ngô Kinh phản ánh sức hút đặc biệt của dòng phim hành động Hoa ngữ. Sau cùng, điều còn đọng lại không chỉ là những đồn đoán về quan hệ cá nhân, mà còn là màn phối hợp đã góp phần tạo nên một phân đoạn đáng nhớ của điện ảnh võ thuật.