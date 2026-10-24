Chân trời mới cho cầu thủ Việt kiều

Mạc Hồng Quân tâm sự: "Đó là lựa chọn liều lĩnh. Tôi ở Cộng hòa Séc từ khi 8 tuổi. Những thông tin về bóng đá Việt Nam là con số 0. Khi về CLB Thanh Hóa, lãnh đạo đội bóng có đề nghị tôi ở khách sạn, song tôi quyết định sinh hoạt tập trung với đồng đội. Những ngày đầu bước vào khu sinh hoạt, thấy chỗ ăn ở của CLB, tôi hụt hẫng vô cùng”.

Sau nửa mùa giải thử sức với CLB Thanh Hóa, Mạc Hồng Quân quyết định gia hạn thêm một năm. Dù vậy, anh thừa nhận đó là một sai lầm: "Điều khoản hợp đồng có những chi tiết rất 50-50 kéo theo sau đó tôi phải đền bù hợp đồng. Rồi khi đến Quảng Nam FC, tôi lại chịu thêm một cú sốc khác. Tôi bị hiểu nhầm thành trở mặt, thiếu chuyên nghiệp với đội bóng đất Quảng. Sau đó, tôi tiếp tục bị yêu cầu trả tiền để đổi lấy sự tự do. Đó là một con số rất lớn, gần bằng hai năm hợp đồng”, Mạc Hồng Quân nhớ lại.

Stefan Mauk cùng vợ con muốn gắn bó lâu dài với bóng đá và cuộc sống ở Việt Nam.

Câu chuyện của Mạc Hồng Quân gợi nhắc một thời định kiến về môi trường bóng đá Việt Nam trong mắt các ngoại binh và cầu thủ Việt kiều. Chuyện các CLB chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới do không trả đủ lương, thưởng cho ngoại binh thực tế vẫn còn đó, song không phủ nhận nhịp sống bóng đá Việt Nam đã từng bước chuyên nghiệp, văn minh và tích cực hơn.

V-League 2026-2027 chứng kiến nhiều gương mặt Việt kiều dưới 25 tuổi hiện diện. Williams Minh Hoàng thậm chí còn lên đội tuyển Việt Nam khi mới 19 tuổi. Trần Thành Trung, cầu thủ Việt kiều sinh ra ở Bulgaria cũng tận hưởng trải nghiệm khi đồng ý về Ninh Bình FC thi đấu. Ngoài chế độ cao hơn hẳn so với khi còn chơi cho CLB Slavia Sofia, Trần Thành Trung còn được đội bóng cố đô tạo nhiều điều kiện. Một trong số đó là những chuyến bay đưa gia đình từ châu Âu về đoàn tụ hằng năm.

Pierre Lamothe, một cầu thủ Việt kiều khác cũng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, an yên bên cạnh bạn gái từ Canada về Việt Nam. Theo lời kể của Tori Lake, bạn gái của Pierre Lamothe, giá thuê một căn hộ, bảo hiểm, tiền sinh hoạt phí hằng tháng tại Canada có thể ngốn tới hơn 54 triệu đồng. Với số tiền ấy, Pierre Lamothe và bạn gái sống thoải mái ở Việt Nam. “Chúng tôi dễ dàng mua thực phẩm tốt cho sức khỏe với mức giá rẻ bằng một nửa so với Canada. Đó là một trong những lý do khiến tôi yêu thích cuộc sống tại Việt Nam”, Tori Lake bày tỏ.

Ở góc nhìn từ Stefan Mauk, ngoại binh của Công an Hà Nội FC cũng muốn tận hưởng cuộc sống lâu dài tại Việt Nam. "Các ngoại binh ở V-League có thể kiếm vài tỷ đồng cho đến hơn chục tỷ đồng/năm. Hy vọng tôi có thể gắn bó lâu dài với bóng đá nơi đây. Vợ con tôi cũng thích cuộc sống ở Việt Nam”, Stefan Mauk chia sẻ.