Chấn thương mắt trong sinh hoạt và lao động: Những tổn thương không thể chủ quan

Chấn thương mắt nếu không được xử lý, điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tổn thương thị lực nghiêm trọng.

Những tai nạn bất ngờ đe dọa thị lực

Trong quá trình phát quang bụi rậm, vệ sinh vườn nhà hay dọn dẹp khu vực sản xuất, máy cắt cỏ ngày càng được sử dụng phổ biến bởi tính tiện lợi và khả năng tiết kiệm sức lao động. Tuy nhiên, ít người lường trước được rằng, những viên đá, mảnh sỏi hoặc vật thể nhỏ nằm trong đám cỏ có thể bị lưỡi cắt văng ra với tốc độ cao, trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng cho đôi mắt.

Theo cảnh báo của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh sử dụng máy cắt cỏ bị dị vật bắn vào mắt, gây vỡ nhãn cầu. Đây là dạng chấn thương cấp cứu nhãn khoa đặc biệt nghiêm trọng, có thể làm tổn thương các cấu trúc bên trong mắt, đe dọa trực tiếp đến khả năng bảo tồn thị lực.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh sử dụng máy cắt cỏ

bị dị vật bắn vào mắt, gây vỡ nhãn cầu.

Không chỉ máy cắt cỏ, nhiều hoạt động lao động, sinh hoạt thường ngày cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương mắt. Trong các xưởng cơ khí, mảnh kim loại có thể bắn vào mắt khi cắt, mài hoặc gia công vật liệu. Người thợ hàn có nguy cơ bị tổn thương mắt do tia cực tím và ánh sáng hồ quang. Trong xây dựng, bụi xi măng, vôi, hóa chất và các mảnh vật liệu có thể gây bỏng hoặc tổn thương giác mạc. Với người làm nông nghiệp, cành cây, dây thép, dụng cụ sắc nhọn hay thuốc bảo vệ thực vật cũng là những tác nhân nguy hiểm.

Đáng nói, mức độ tổn thương không phải lúc nào cũng tương ứng với kích thước dị vật. Một mảnh kim loại rất nhỏ nhưng di chuyển với tốc độ cao vẫn có thể xuyên qua giác mạc, đi sâu vào bên trong nhãn cầu. Trong khi đó, những hóa chất có tính kiềm như vôi, xi măng có thể thấm sâu vào mô mắt, gây phá hủy bề mặt nhãn cầu nếu không được xử trí kịp thời.

Những tổn thương như dị vật nằm sâu trong mắt, trầy xước giác mạc, bỏng hóa chất, xuất huyết nội nhãn, tổn thương cấu trúc bên trong nhãn cầu đều có thể dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa nếu không được điều trị đúng cách.

Chủ quan trong sơ cứu, tổn thương có thể trở nên nghiêm trọng

Điều đáng lo ngại là nhiều người thường chủ quan khi mắt bị đau, cộm, đỏ hoặc nhìn mờ sau tai nạn. Một số trường hợp tự lấy dị vật, tự mua thuốc nhỏ mắt hoặc chờ đợi tổn thương tự khỏi. Trong khi đó, những biểu hiện tưởng chừng đơn giản có thể là dấu hiệu của tổn thương sâu bên trong nhãn cầu.

Các bác sĩ lưu ý cần sơ cứu đúng cách khi bị dị vật vào mắt.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, chấn thương mắt được chia thành nhiều dạng, từ tổn thương bề mặt như trầy xước giác mạc, dị vật kết mạc đến những tổn thương nặng như chấn thương đụng dập, vết thương xuyên nhãn cầu, dị vật nội nhãn và bỏng hóa chất. Mỗi dạng chấn thương có cơ chế, mức độ nguy hiểm và phương pháp điều trị khác nhau.

Bác sĩ CKI Trịnh Xuân An, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa: “Trong thực tế khám chữa bệnh, chúng tôi gặp nhiều dạng chấn thương mắt khác nhau, phổ biến là dị vật bắn vào mắt trong quá trình lao động, chấn thương do vật sắc nhọn, va đập hoặc hóa chất. Đặc biệt, những trường hợp sử dụng máy cắt cỏ, máy mài, máy cắt kim loại có nguy cơ rất cao bị các vật thể nhỏ bắn trực tiếp vào mắt. Khi dị vật di chuyển với tốc độ lớn, dù kích thước rất nhỏ vẫn có thể gây xuyên giác mạc, vỡ nhãn cầu và tổn thương các cấu trúc bên trong mắt. Đây là những chấn thương rất nặng, có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực”.

Một trong những sai lầm thường gặp là người bị nạn dùng tay dụi mắt khi có dị vật, tự lấy dị vật bằng nhíp hoặc tăm bông, thậm chí nhỏ các loại thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ. Những thao tác này có thể khiến dị vật cọ xát sâu hơn, làm rộng vết thương hoặc gây nhiễm trùng. Đặc biệt, với trường hợp nghi ngờ vỡ nhãn cầu, việc tác động lực lên mắt có thể làm các tổn thương bên trong trầm trọng hơn.

Sai lầm thường gặp là người bị nạn dùng tay dụi mắt khi có dị vật, tự lấy dị vật bằng nhíp hoặc tăm bông, nhỏ các loại thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ.

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý lấy dị vật hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt khi chưa được thăm khám. Nếu nghi ngờ có dị vật trong mắt, cần che chắn mắt bằng vật bảo vệ cứng, không tạo áp lực và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa ngay. Riêng trường hợp hóa chất bắn vào mắt, phải rửa mắt ngay bằng nước sạch liên tục rồi đến bệnh viện. Việc xử trí đúng ngay từ đầu giúp hạn chế những tổn thương thứ phát và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị.

Điều trị kịp thời để bảo tồn thị lực

Tùy vào vị trí, mức độ tổn thương và tình trạng của người bệnh, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những trường hợp dị vật nông ở giác mạc, người bệnh có thể được lấy dị vật bằng dụng cụ chuyên khoa, kết hợp điều trị dự phòng nhiễm khuẩn và theo dõi quá trình phục hồi biểu mô giác mạc. Đối với chấn thương xuyên nhãn cầu, việc điều trị phức tạp hơn, đòi hỏi phải được cấp cứu và can thiệp chuyên khoa khẩn trương. Bác sĩ sẽ đánh giá vị trí, kích thước vết thương, tình trạng các cấu trúc bên trong mắt để tiến hành khâu phục hồi nhãn cầu, xử trí dị vật nội nhãn hoặc những tổn thương phối hợp khi có chỉ định. Trong trường hợp chấn thương gây xuất huyết nội nhãn, tổn thương thủy tinh thể hoặc võng mạc, người bệnh có thể cần thêm những kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Điều đáng lo ngại là ngay cả khi đã được điều trị, một số chấn thương mắt vẫn để lại di chứng lâu dài như sẹo giác mạc, đục thủy tinh thể do chấn thương, tăng nhãn áp, bong võng mạc hoặc teo nhãn cầu. Những tổn thương này có thể khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Ngay cả khi đã được điều trị, một số chấn thương mắt vẫn để lại di chứng lâu dài.

Bác sĩ CKI Trịnh Xuân An, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa lưu ý: “Khả năng phục hồi thị lực sau chấn thương phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là vị trí và mức độ tổn thương. Nếu chỉ tổn thương bề mặt giác mạc, khả năng phục hồi thường tốt hơn khi được điều trị đúng. Nhưng với những trường hợp xuyên nhãn cầu, tổn thương thủy tinh thể hoặc võng mạc, tiên lượng có thể rất nặng. Có những trường hợp dù đã được phẫu thuật và điều trị tích cực nhưng thị lực vẫn không thể phục hồi như ban đầu. Vì vậy, người dân không được chủ quan với bất kỳ chấn thương nào ở mắt”.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa chấn thương mắt

và trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản.

Phần lớn nguy cơ chấn thương mắt trong sinh hoạt và lao động có thể được giảm thiểu nếu mỗi người nâng cao ý thức phòng ngừa. Bên cạnh đó, người dân cần trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản: không dụi mắt khi có dị vật; không tự dùng nhíp hoặc vật nhọn để lấy dị vật cắm trong mắt; rửa mắt ngay bằng nước sạch khi bị hóa chất bắn vào; không tự ý nhỏ thuốc và cần đến cơ sở y tế chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường.

Đôi mắt là cơ quan đặc biệt nhạy cảm, trong khi nhiều tổn thương có thể xảy ra chỉ trong tích tắc và để lại hậu quả không thể đảo ngược. Bởi vậy, cùng với nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị chuyên khoa tại các bệnh viện, việc hình thành thói quen sử dụng phương tiện bảo hộ và chủ động phòng tránh tai nạn trong cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng.