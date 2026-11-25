Prabhjot Singh Mann - võ sĩ Muay Thái đến từ Fresno, người hướng dẫn thanh thiếu niên và là giáo viên dạy múa Bhangra trong cộng đồng người Sikh tại Central Valley - đã qua đời do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu trong một giải đấu quốc tế.

Theo những người thân của Prabhjot Singh Mann, anh gặp chấn thương khi thi đấu ở Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 7/11. Võ sĩ này sau đó được đưa trở về Mỹ, đến một bệnh viện địa phương để cứu chữa trước khi trút hơi thở cuối cùng vào thứ Bảy tuần trước.

Naindeep Singh, ứng viên Hội đồng thành phố Fresno khu vực 1, chia sẻ những dòng tưởng niệm Mann trên Facebook: “Tôi gặp bạn lần đầu khi bạn mới 10 tuổi và không thể ngồi yên một chỗ. Cậu bé ấy đã trưởng thành thành một chàng trai trẻ được nhiều người noi theo”.

Prabhjot Singh Mann qua đời do chấn thương ở một trận Muay Thái

“Trên võ đài, sự năng động ấy đã tìm được hình hài riêng và bạn trở thành nhà vô địch Muay Thái. Kỷ luật của võ sĩ và của một người Sikh hòa làm một: Âm thầm tập luyện, đón nhận những cú đánh rồi đứng dậy... Bạn đã rời xa chúng tôi quá sớm, ngay trên võ đài mà bạn yêu quý”, Singh chia sẻ thêm.

Singh cho biết ông quen Mann từ khi cả hai còn trẻ và họ vẫn giữ liên lạc với nhau kể từ đó. Trong chiến dịch tranh cử của Singh, Mann từng giúp treo các tấm biển vận động và lắp đặt thiết bị âm thanh.

Chiến dịch gây quỹ do anh trai Mann là Sukhjot Mann tổ chức nhằm đưa Singh về Mỹ điều trị và trang trải chi phí y tế đã nhanh chóng vượt mục tiêu ban đầu. Nhiều khoản quyên góp được gửi đến từ khắp Central Valley và cộng đồng người Sikh ở nhiều nơi trên thế giới. Tính đến thứ Hai (23/11), chiến dịch đã quyên góp được hơn 440.000 USD, vượt mục tiêu ban đầu là 400.000 USD.

Ngoài võ đài, Mann còn tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Sikh tại khu vực Central Valley. Anh thường xuyên làm tình nguyện, hướng dẫn thanh thiếu niên địa phương và dạy điệu múa truyền thống Bhangra. Theo thông tin trên trang LinkedIn, Mann còn là nhà tổ chức cộng đồng của Jakara Movement, một tổ chức phi lợi nhuận.

Mann thường xuyên tập luyện tại câu lạc bộ Three Kings Muay Thai ở Fresno. Trước khi qua đời, anh có thành tích 6 trận thắng và 1 trận thua ở cấp độ nghiệp dư.